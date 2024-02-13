Yıllardır aileyi adım adım izleyen uzmandan dudak uçuklatan iddia: Harry, her zaman Kate'e biraz aşıktı!

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'FİZİKSEL DEĞİL ZİHİNSEL BİR AŞKTAN SÖZ EDİYORUM'

Bugüne kadar kraliyet ailesiyle ilgili kaleme aldığı kitapların yanı sıra yaptığı yorumlarla da dikkat çeken Ingrid Seward, yakın zamanda piyasaya çıkacak olan kitabı My Mother and I'da (Annem ve Ben) çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Seward'ın kitabında ileri sürdüğüne göre Prens Harry'nin, ağabeyi William'ın karısı Kate'e karşı hisleri vardı.

Bu durum da Harry'nin karısı Meghan Markle'ı kıskandırdı. Ingrid Seward "Belki de Harry, Kate Middleton'a biraz aşıktı" dedi.

Seward, bu dudak uçuklatan iddiasını ortaya attıktan sonra belli ki bir yanlış anlamayı ortadan kaldırmak için sözlerini şöyle sürdürdü: " Hayır, hayır, hayır... Fiziksel bir aşktan söz etmiyorum. Ama zihinsel olarak demek istiyorum."

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HER ZAMAN BİR KIZ KARDEŞ ÖZLEMİ DUYUYORDU

Ingrid Seward, Harry'nin henüz hayatında Meghan Markle'ın olmadığı, William ve Kate ile birlikte üçünün yakın olduğu zamanları hatırlattı.

Sonra da Harry'nin her zaman bir kız kardeş özlemi duyduğunu hatta bunu annesi Diana'ya bile söylediğini belirtti

Seward, William ile Kate'in evlendikten sonra da Harry ile çok samimi olduklarını hatırlatıp "Psikolojik olarak Harry, Kate'e hayranlık duyuyordu. Zaten Kensington Sarayı'nda sürekli William ile Kate'in dairesindeydi. Yemekte ne olduğunu bile soracak kadar yakındı çifte" dedi.

Ingrid Seward'ın bu sözleri İngiliz kraliyet ailesinin bir zamanlar aralarından su sızmayan üçlüsünü yani Kate, William ve Harry'nin samimi hallerini akıllara getirdi.

HARRY İLE KATE'İN MUZİP GÜLÜŞMELERİ AKILLARA GELDİ

Kate'in aileye yeni katıldığı dönemlerde üçünün yakınlığı gerçekten de dikkatlerden kaçacak türden değildi. Özellikle de Harry ile Kate'in haşarı çocuklar gibi suç ortaklığı yapmaları sık sık objektiflere takılıyordu.

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En ciddi etkinliklerde bile William hiç duruşunu bozmadan otururken Kate ile Harry'nin birbirlerine muzipçe gülümsemeleri hatta bazen kahkahalarını tutamamaları o dönemde üçlünün takipçilerini de çok sevindiriyordu.

Bu samimiyet o dönemde uzun uzun mercek altına alınmıştı. Yapılan yorumlara göre William, çocukluğundan bu yana geleceğin kralı olarak yetiştirildi. Doğal olarak büyüdüğü zaman da bu durum değişmedi, giderek arttı.

O yüzden William, taşıdığı sorumlulukların ağırlığı altında daha ciddi davranıyordu. Ama kardeşinin kral olmak gibi bir derdi olmadığı için zaten bütün hayatını ağabeyinden daha rahat bir biçimde yaşadı. Her zaman da ortamı neşelendiren kişi Harry oldu.

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KUZENLERİNİ DE GÜLDÜREN HEP OYDU

Aslında küçüklüğünden bu yana William daha ciddi dururken Harry, Buckingham Sarayı'nın balkonundan halkı selamlarken bile sergilediği haşarı davranışlarla dikkat çekiyordu. Bu durum da hayatına Meghan girinceye kadar değişmedi.

Harry'nin böylesine muziplik yaptığı tek kişi de Kate değildi o dönemde. Kuzenleri Beatrice, Eugenie ve Zara ile birlikte bulunduğu ortamlarda da hep şaka yapan kişi Harry oluyordu.

Aslında Prens Harry de yıllar önce ağabeyiyle iyi geçirdiği bir dönemde verdiği röportajda "Kate'i hiç sahip olamadığım kız kardeşim gibi görüyorum" demişti.

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Bazı kraliyet yorumcularına göre de annesi Diana'yı çok küçük yaşta kaybeden Harry, Kate'de biraz da anne sevgisi buluyordu.

Evlenmeden önce de evliliklerinin ilk döneminde de Harry, Kate ve William ile çok yakındı. Birlikte TV izleyip yemek yaptıkları konuşuluyordu. Hatta Harry'nin hayatındaki gelişmeleri onlarla özellikle de Kate ile paylaştığı da basına yansımıştı.

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MEGHAN HEP KATE'İN YERİNDE OLMAK İSTEDİ

Seward, Kral Charles'ın Spare adlı kitabında anlattıkları yüzünden oğlunu affedip affedemeyeceğini bilemediğini belirtti. Harry Spare (Yedek)adlı kitabında karısı Meghan ile Kate'in düğün öncesi nedime kıyafetleri yüzünden tartıştıklarına yer verdi. Kate'in karısı Meghan'ı ağlattığını sonra da özür dilemek için çiçek gönderdiğini ileri sürdü.

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Olay, Kate'in kızı Charlotte'un da aralarında bulunduğu nedimelerin çorap giymemesi üzerine patlak verdi o dönemden bu yana anlaıyanlara göre. Her iki tarafın da olaya dair kendi versiyonu vardı. Birinde Meghan o sırada küçük oğlu Louis'yi yeni dünyaya getiren Kate'i ağlatmıştı. Bir tarafa göre de ağlatan taraf Kate idi.

Ingrid Seward'a göre Meghan Markle, Kate'i çok kıskanıyordu. Bu konuda daha önce de konuşulan bir söylentiyi hatırlattı Seward: "Duyduğuma göre aslında Meghan, Kate'in yerine kendisi prenses olmak istiyordu. Ayrıca Windsor Kalesi'nde yaşamayı da hayal ediyordu" dedi.

EVİNİ BİLE KISKANDI

Bu arada Seward, Meghan'ın Harry ile birlikte Kensington Sarayı'nda yaşadığı küçük binayı da beğenmediğini ve hep Kate ile William'ın dairesini kıskandığını hatırlattı.

Bu konu daha önce Harry ile Meghan'ın bir dijital platform için hazırladığı diziye de konu olmuştu. Orada anlatıldığına göre Meghan, bir akşam Harry ile birlikte Kate ve William'ın evine gitti. O dairenin pahalı dekorasyonunu görünce de ağzı açık kaldı.

BAŞKA BİR UZMAN DA AYNI KONUYA DEĞİNMİŞTİ

Meghan Markle'ın Kate'i kıskandığı söylentileri Seward'ın açıklamasından çok daha önce başka uzmanlar tarafından da dile getirilmişti. Bu iddialara göre aslında aileye gelin giderken kendisi için hayal ettiği her şeye Kate'in sahip olması Meghan'ı kıskandırıyordu.



Bu yılın başında konuyu gündeme getiren kişi de bir başka kraliyet yazarı Tom Bower oldu.

Bower, Closer dergisine yaptığı açıklamada Markle'ın 2018 yılında Harry ile evlenerek aileye katıldıktan sonra Kate'in sahip olduğu birçok şeyi istediğini ama hiçbirine ulaşamadığını ileri sürdü.

Onun yorumuna göre İngiliz kraliyet ailesinde her şeyin bir yolu vardı o da bu ailenin izin verdiğii yoldu. Ama Meghan farklı bir yol izlediği için isteklerine kavuşamadı.

Bower'ın yorumuna göre Kate ailenin parlayan yıldızı, başarılı ve popüler.. Bütün bunlar da Meghan'ın istekleriydi aslında.

ŞATODA YAŞAMA HEVESİ DE KURSAĞINDA KALDI

Hayallerine İngiliz kraliyet ailesinde sahip olamayan Meghan ile Harry aileden ayrıldıktan sonra kendilerine başka bir hayat yolu çizdiler. Fakat bu da onlara çok da yaramadı Bower'ın yorumuna göre. Bütün yaptıkları Sussex çiftinin toplumun gözündeki yerini olumsuz etkiledi.

Bir baka iddiaya göre de Markle evlendikten sonra Windsor Şatosu'nda yaşamak istemişti. Fakat Harry ile karısının bu isteği Kraliçe tarafından net bir şekilde geri çevrilmişti.

Kralie onlara düğün hediyesi olarak 10 odalı Frogmora Cottage'ı verdi. Ama oğullarının doğumunda sonra orada çok kısa bir süre yaşayıph önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti Harry ve Meghan.

Frogmore Cottage'ın restorasyonu için harcanan parayı da ABD'ye taşındıktan sonra ceplerinden ödediler