Yıllarca yüzünü saklayarak sahneye çıkmıştı… Ünlü şarkıcı eşinden ayrıldı... Çocuğu olduğu mahkemede ortaya çıktı!

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Avustralyalı ünlü pop yıldızı Sia 2 yıllık evliliğinin ardından kocası Dan Bernard'dan boşanmak için dava açtı.

İKİ YILLIK EVLİLİĞİ BİTERKEN BİR ÇOCUĞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir ayrı yaşayan çiftin bu süreçte bir de çocuk sahibi olduğu bu haberle birlikte ortaya çıktı.

Bernard ile Aralık 2022'de nikah kıyan Sia Mayıs 2023'te ünlü moda tasarımcıları Dolce&Gabbana'nın İtalya’daki villalarında düğün yapmıştı.

Çift boşanma dilekçelerinde ayrılık tarihlerini 18 Mart 2025 olarak gösterdi.

Ünlü çift ayrılmak için mahkemeye başvurunca bir çocukları olduğu da ortaya çıktı

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Mahkeme belgelerini ele geçiren basın kuruluşları çiftin bu süreçte bir de çocukları olduğunu ortaya çıkardı.

49 yaşındaki şarkıcının, ayrıldığı eşi Dan Bernard ile adı Somersault Wonder Bernad olan bir çocuk sahibi olduğu anlaşıldı.

Ünlü şarkıcı yıllarca sahneye bu şekilde, yüzünü hep saklayarak çıkmıştı

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BEBEKLERİ HAFTAYA BİR YAŞINI DOLDURACAK

Bebeğin doğum tarihi belgelerde 27 Mart 2024 olarak gözüküyor. Yani eski çiftin çocuğu anne ve babası ayrıldıktan kısa bir süre sonra birinci yaş gününü kutlayacak.

Sia’nın boşanma dilekçesinde çocuğunun velayetini de istediği belirtildi.

"SAKIN KOCAMA NAFAKA HAKKI VERMEYİN"

Bu ayrılıkla ilgili bir ilginç detay daha ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı ayrıldığı kocasının kendisinden nafaka talep etme hakkının da mahkeme tarafından iptal edilmesini istedi.

Çiftin nikah masasına oturmadan önce bir evlilik öncesi anlaşması imzalayıp imzalamadığı ise bilinmiyor.

2 yıllık evlilikten sonra sonra boşanma kararı alan çift düğünlerini İtalya'da yapmıştı

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Sia daha önce 2014-2016 yılları arasında belgesel film yapımcısı Erik Anders Lang ile evliydi.

YILLAR ÖNCE TORUNU OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı ilk eşinden ayrıldıktan sonra, 2019 yılında devlet bakımında olan ancak 18 yaşını doldurdukları için bu haktan ve korumadan mahrum kalan iki erkek çocuğu evlat edindiğini açıklamıştı.

Bundan iki ay sonra da büyükanne olduğunu duyurmuş, evlat edindiği çocuklardan birinin baba olduğunu açıklamıştı.