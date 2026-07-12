Yıllarca uğraşıp anne olamamıştı… Maç izlemek uğruna kızını neredeyse arabada doğuracaktı!

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Artık genç bir yıldız değil kariyerinin olgunluk döneminde başarılı bir oyuncu olarak anılan Shameless dizisinin yıldız ismi Emmy Rossum, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden.

Güzel yıldız uzun yılların ardından anneliğe giden zorlu yolculuğunu katıldığı bir podcast yayınında anlatıp hayranlarına içini döktü.

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2017’de Hollywood’un ünlü yapımcılarından Sam Esmail ile evlenen 39 yaşındaki oyuncu, gençlik yıllarından beri kurduğu annelik hayaline 35 yaşında kavuşabilmişti.

Emmy Rossum ve Sam Esmail’in 10 yılını devirecek evliliklerinden Mayıs 2021'de doğan bir kızları ve iki yıl sonra dünyaya gelen bir de oğulları oldu.

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Emmy Rossum yıllarca doğal yollarla hamile kalmayı denediğini, ancak sonunda tüp bebek yöntemine başvurduğunu itiraf etti.

Sunucu Alex Cooper'a, "Hamile kalmak için oldukça zorlu bir yolculuk geçirdim. PCOS hastasıyım, bu yüzden 20'li yaşlarım boyunca çok rahatsız edici yumurtalık kistlerim oldu" dedi.

PCOS, eskiden Polikistik Over Sendromu olarak biliniyordu, ancak daha sonra Poliendokrin Metabolik Yumurtalık Sendromu (PMOS) olarak yeniden adlandırıldı.

Bu hastalık kadınların rahim ve yumurtalık bölgesinde oluşan kistler yüzünden birçok sağlık sorunu yaşamasına yol açmakla kalmıyor hamileliği de çoğu zaman çok zor hatta imkansız hale getirebiliyor.

"Ve doğal yollarla hamile kalmayı denedim. Olmadı. IUI'yi (aşılama) denedim, olmadı, sonra IVF'yi (tüp bebek) denedim ve en sonunda başardım” diyen Emmy Rossum kızına pandemi dönemi kavuşmuştu.

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"Yani kızımla tanışmak uzun bir yolculuktu ve sonunda ona kavuştuğumda da Covid'in sonlarına doğruydu, bu yüzden hamileliğimi tüm süre boyunca gizli tutabildim" diyen Emmy Rossum Mayıs 2021'de ilk doğumunu da oldukça ilginç şekilde yaptı.

Taraftarı olduğu New York Knicks maçı sırasında doğum sancıları başlayan ünlü oyuncu "Kızıma hamileydim ve doğumun yaklaştığını biliyordum ve ilk seferinde doğum sancılarının başladığını inkar ediyordum” dedi.

Rossum, maç izlerken ve "tam anlamıyla doğum sancıları çektiğini” söylerken büyük bir egzersiz topunun üzerinde yattığını açıkladı.

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O sırada annesi de yanındaydı ve kızına sürekli olarak hastaneye gidip epidural anestezi yaptırmasını ve doğumun başladığını söylüyordu…

Emmy Rossum ise bunu kabul etmemiş ve annesine "Hayır, bu maçı izleyeceğim ve tam olarak doğum başladığında hastaneye gideceğim” demişti.

Ünlü oyuncu kasılmaları sekiz dakikadan daha sık gelmediği için bütün gece doğum sancısı çekmeyi göze almış ve maç izlemişti…

Artık "daha fazla dayanamayacağını" hissettiği noktada, kocasına Uber çağırmasını söyleyen ünlü oyuncu maç hevesi ve beklemek istemesi yüzünden “Bebeğimi neredeyse arabada doğuracaktım” diye itirafta bulundu.

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Rossum, hastaneye giderken dokuz santimetre açıldığını ve bunun neredeyse kızının araçta doğmasına neden olduğunu açıkladı.

Yıldız oyuncu yıllarca kavuşmayı beklediği kızını ilk gördüğünde çok duygusallaşmış, uzun süre içinde tuttuğu her şey bir anda onu sarsmıştı: “Uzun zamandır içinizde güvende tutabildiğiniz bu şeyin artık dışarıda olması ve çok savunmasız olması, başına her şey gelebilmesi ihtimali…”

Emmy Rossum, doğum sonrası kaygısıyla mücadelesine de değindi ve bu sürecin çok, çok zor, çok yoğun, rahatsız edici düşüncelerle dolu olduğunu söyledi.

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Geçen Instagram'da beş yıl önce Knicks maçını izlerken neredeyse doğurduğu anı paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına “Beş yıl önce, kızım için doğum sancıları çekiyordum, kasılmalar sırasında yoga topunun üzerinde terliyordum ve Knicks maçı bitene kadar hastaneye gitmeyi reddediyordum” diye yazdı.