YÄ±llardÄ±r anne olma Ã¶zlemiyle yanÄ±p tutuÅŸuyordu... 44 yaÅŸÄ±nda zorla hamile kaldÄ±... BebeÄŸinin cinsiyetini gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla aÃ§Ä±kladÄ±

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Elbette her durumda hamile kalmak bÃ¼yÃ¼k bir sevinÃ§. EÄŸer bu uzun uÄŸraÅŸlar sonunucunda gerÃ§ekleymiÅŸse bu mutluluk katlanarak artar.

YÄ±llarca bebek Ã¶zlemiyle yanÄ±p tutuÅŸan anne ve baba adaylarÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mutluluÄŸunu yaÅŸar... Ã–zellikle de anne olmak isteyen kiÅŸi artÄ±k doÄŸurganlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n sonlarÄ±na gelmiÅŸse.

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TAM 16 YIL BÄ°R BEBEÄžÄ° OLSUN DÄ°YE Ã‡ABALADI

TÄ±ptÄ± 2000'li yÄ±llarÄ±n ilk dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran Atomic Kitten adlÄ± mÃ¼zik grubuyla tanÄ±nan Liz McClarnon gibi...

44 yaÅŸÄ±ndaki McClarnon, hamile olduÄŸunu geÃ§en ay aÃ§Ä±kladÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na ama bu noktaya gelmesi de tam 16 yÄ±lÄ±nÄ± aldÄ±. Defalarca tedaviler uygulandÄ±, iki kez dÃ¼ÅŸÃ¼k yaptÄ±. Ä°Ã§ini saran bebeÄŸine kavuÅŸabilmek iÃ§in durmadan Ã§abaladÄ±.Â

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Sonunda da 2023 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi kocasÄ± Peter Cho ile bu hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

DAHA Ä°LK ANDAN GÄ°RÄ°ÅžÄ°MLER BAÅžLADIÂ

Bundan dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce tanÄ±ÅŸan ve daha o andan itibaren tÃ¼p bebek yÃ¶ntemiyle bebek sahibi olmak iÃ§in Ã§abalamaya baÅŸlayan McClarnon ile kocasÄ± Peter Cho, sonunda geÃ§en ay mutlu haberi aldÄ±.

Liz McClarnon hamileydi!

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± da bu mutlu haberi sosyal medya sayfasÄ±ndan ilan etti. O zamana kadar bu uÄŸurda az gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kmemiÅŸti Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±...

Defalarca tedavisi sonuÃ§suz kaldÄ±... Ä°ki kez bebeÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼, bir keresinde jinekolojik sorunlar yÃ¼zÃ¼nden acil ameliyat geÃ§irmek zorunda kaldÄ±.Â

Tam umudu kesmek Ã¼zereyken de hayali gerÃ§eÄŸe dÃ¶ndÃ¼.

BEBEÄžÄ°NÄ°N CÄ°NSÄ°YETÄ°NÄ° AÃ‡IKLADIÂ

Liz McClarnon, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Loose Women adlÄ± programda da bebeÄŸinin cinsiyetini aÃ§Ä±kladÄ±.

Programda doÄŸacak bebeÄŸinden sÃ¶z ederken Ã¶ylesine duygulandÄ± ki bir ara gÃ¶zyaÅŸlarÄ± bile sÃ¼zÃ¼ldÃ¼ gÃ¶zlerinden.

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Sunucu Jane Moore, McClarnon'a Ã¶nce hamileliÄŸin hangi evresinde olduÄŸunu sordu. O da beÅŸ ay civarÄ±nda hamile olduÄŸunu belirtti.

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "BebeÄŸimizin cinsiyetini biz biliyoruz, siz de Ã¶ÄŸrenmek ister misiniz" diye yanÄ±t verdi.

Belli ki o anda bebeÄŸinin cinsiyetini aÃ§Ä±klamak iÃ§in doÄŸru zaman olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ ve bir erkek evlat beklediklerini aÃ§Ä±kladÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±.

Ama nedense bunu Ã¶ÄŸrenmeden Ã¶nce kendisi ve kocasÄ± bebeÄŸin kÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸler. Sonunda da bir oÄŸullarÄ± olacaÄŸÄ± kesinleÅŸmiÅŸ.

BEBEK HEVESÄ° YILLARCA KURSAÄžINDA KALMIÅžTI

Sunucu McClarnon'a neden doÄŸurganlÄ±ÄŸÄ±nda bir sorun olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p doktora gittiklerini sordu. O da yaÅŸÄ± 40'Ä±n Ã¼zerinde olduÄŸu iÃ§ir bÃ¶yle bir karar aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

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Doktorlar ona "Her ÅŸey normal gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ama gelin tedaviye baÅŸlayalÄ±m" Ã¶nerisinde bulundu.

Bundan sonra da sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ± zaten. Ama defalarca hamilelik hevesi kursaÄŸÄ±nda kaldÄ± Liz McClarnon ile kocasÄ±nÄ±n..

Hatta sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re iÃ§inde bir umut beslediÄŸi iÃ§in kendinden nefret ettiÄŸi zamanlar olduÄŸunu bile sÃ¶yledi.Â

SonuÃ§ olarak Liz McClarnon ile Peter Cho mutlu sona ulaÅŸmak Ã¼zere. Bunun iÃ§in sadece dÃ¶rt ay beklemeleri gerek.Â

Â 'DÃœNYALAR BÄ°ZÄ°M OLDU'

Liz McClarnon, geÃ§en ay bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla ilk bebeÄŸine hamile olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.

ÅžarkÄ±cÄ± "Sizden bir sÄ±r saklÄ±yordum" diye baÅŸladÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±na.

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Sonra da ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "Ve genellikle de sosyal medyadan uzak durdum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazen gÃ¼lÃ¼msemek Ã§ok zordu.. Ama yÄ±llar sÃ¼ren karanlÄ±k zamanlardan sonra ben hamileyim... Sanki dÃ¼nyalar bizim olmuÅŸ gibi hissediyoruz" sÃ¶zleriyle kocasÄ±yla yaÅŸadÄ±klarÄ± mutluluÄŸu ifade etti.

Liz McClarnon, 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ± kasÄ±p kavuran Atomic Kitten adlÄ± mÃ¼zik grubuyla Ã¼nlenmiÅŸti. Grupta McClarnon'un yanÄ± sÄ±ra Kerry Katona (solda) ile Natasha Hamilton da (saÄŸda) yer alÄ±yordu.

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