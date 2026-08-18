Yıllarca tek kızına hasret yaşamıştı… 36 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun ölümünde 'aşırı doz' şüphesi

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36 yaşındaki Hayden Panettiere’in aniden hayatını kaybetmesi magazin dünyasını şaşkına çevirirken büyük bir üzüntü yarattı. Ünlü oyuncu bir süredir çocuk yaşta girdiği sektörde yaşadıklarını ve özel hayatının acı dolu yıllarını büyük bir açık yüreklilikle ortaya dökmeye başlamıştı.

TEK KIZI ONUN HER ŞEYİYDİ

Uzun süredir ondan ayrı olsa da Hayden Panettiere için tek kızı Kaya ile olan ilişkisi her şeyin önünde geliyordu.

"Heroes" dizisinin yıldızı, 2014 yılında eski nişanlısı Wladimir Klitschko ile Kaya'yı kucağına aldıktan kısa bir süre sonra, şiddetli doğum sonrası depresyon ve bağımlılıkla mücadele etmeye başladı.

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Bu durum, Panettiere'nin kendisinden 13 yaş büyük olan Klitschko'ya Kaya'nın tam velayetini vermesine yol açtı.





ANI KİTABINDA KIZININ VELAYETİNDEN NASIL VAZGEÇTİĞİNİ ANLATMIŞTI

Yakın zaman önce çıkardığı "This Is Me: A Reckoning" adındaki anı kitabında "O günün her saniyesini hatırlıyorum. Her lanet olası saniyesini. Hiçbir anne çocuğunu bıraktığı günle ilgili tek bir şeyi bile unutamaz." satırlarını kaleme alan Hayden Panettiere’in bu acısı adeta hayatının merkezine yerleşmişti.

Babasıyla birlikte Ukrayna’da yaşayan kızını görmek için sürekli yolculuk yapan ünlü oyuncu kızıyla olan ilişkisini “Mümkün olduğunca çok seyahat ediyorum. Onu görüyorum. Onunla FaceTime üzerinden çok zaman geçiriyorum ve gerçekten derin konular hakkında konuşuyoruz. Gerçekten yoğun, inanılmaz bir bağımız var ve bunun için çok minnettarım.” diye anlatmıştı.

Panettiere, Klitschko ile nişanlandığını duyurmasından bir yıldan fazla bir süre sonra, 9 Aralık 2014'te Kaya'yı kucağına aldı.

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DOĞUM SONRASI DEPRESYON ONU YIKIMA SÜRÜKLEDİ

Anı kitabında doğum sırasında çok kan kaybettiğini ve ölümden döndüğünü söyleyen Hayden Panettiere, ameliyat masasında “Tanrım, lütfen kızımın ağlamasını duymama izin ver. Sadece onun iyi olduğundan emin olmak istiyorum ve eğer gitme zamanım geldiyse, buna razıyım” diye dua etmişti.

Panettiere'ye Kaya 4 aylıkken doğum sonrası depresyon teşhisi kondu. Doğum sonrası zorluklarından ilk kez Eylül 2015'te anlatmış, “Annelerin bebeklerini görür görmez anlık bir sevgi patlaması hissettiklerini hep duymuştum, ama ben hiçbir şey hissetmedim” demişti.

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Yaşadığı zor günlerin ardından alkole yönelen yıldız isim kısa süre sonra bağımlılıkların içine düştü ve en sonunda artık durumu iyice kötüleşince 2018'de Kaya'nın velayetini babasına bıraktı.

“YAŞADIKLARIM BİR KÂBUSTU”

Hayden Panettiere daha sonra o günü “Bir kabustu. Yaşayan bir kabustu ve kendimi çok kontrolsüz hissettim. Bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yoktu." diye anlatacaktı.

Kızını terk etmediğini, bu süreçte terk ettiğini söyleyenlerin yüreğini parçaladığını anlatan ünlü oyuncu kitabında "Bu inanılmaz derecede zordu. Çocuğumun her gün, bütün gün benimle olmayacak olması... Bunu kelimelerle ifade edemezsiniz." diyordu.

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Yavaş yavaş toparlanmaya başlayınca Kaya’nın hayatına uyum sağlamaya başlayan, onunla iletişim kuran ve sık sık yanına giden Hayden Panettie ölümünden kısa bir süre önce verdiği röportajda Kaya “İnanılmaz bir küçük kız. Çok mutlu ve beş dil konuşuyor” demişti.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAKİ SIRLAR YAVAŞ YAVAŞ AYDINLANIYOR

Yıllarca madde bağımlılığıyla mücadele eden sanatçının ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak ABD medyasında Panettiere'e yapılan acil müdahale sırasındaki telsiz kayıtları yayınlandı.

Buna göre kayıtlarda ekiplerin, "kalp durması" yaşayan bir kadına, "aşırı doz" müdahalesi yapıldığı duyuluyor. Güney Carolina'daki Greenville Polis Departmanı, Panettiere'in evine "bilinci kapalı bir kadın" ihbarıyla pazar günü TSİ 21.00 sıralarında gidildiğini duyurdu.

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ERKEN GELEN ŞÖHRET…

Oyuncunun ölümünde "herhangi bir suç şüphesi veya şüpheli bir durum" tespit edilmediği de açıklandı. Kızının ölümü sonrası bir mesaj yayımlayan babası Skip Panettiere, ailenin "bu tarifsiz kaybı sindirmeye çalışırken" mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.

36 yaşındaki oyuncu kariyerine çocukken başlamıştı.

Denzel Washington’la rol aldığı 2000 yapımı spor draması "Remember The Titans" ile ismini duyurdu.





OYNADIĞI İKİ DİZİ ONU DÜNYA ÇAPINDA ŞÖHRET YAPMIŞTI

Panettiere daha sonra süper kahraman dizisi Heroes'ta amigo kız Claire Bennet rolüyle ün kazandı. Ardından popüler dizi Nashville'de, yükselişteki country şarkıcısı Juliette Barnes karakterini altı sezon boyunca canlandırdı.

Bu yılın başlarında yayımlanan kitabında Panettiere, ruh sağlığıyla ilgili yaşadığı zorluklardan bahsetmiş, küçük kardeşi Jansen'in 2023 yılındaki ölümü hakkında da yazmıştı.





KARDEŞİNİ GENÇ YAŞTA KAYBETMEK ONU YIKMIŞTI

Jansen henüz 28 yaşında kalp büyümesi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kayıpla ilgili 2024'te People dergisine verdiği demeçte, "O benim tek kardeşimdi ve onu korumak benim görevimdi" diyen yıldız şöyle devam etmişti: "Onu kaybettiğimde, sanki ruhumun yarısını kaybetmişim gibi hissettim. Bunu asla atlatamayacağım. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, onun kaybını asla kabullenemeyeceğim."

Panettiere'in kızının babası, eski nişanlısı Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko da ölümünün ardından bir mesaj yayımlayarak "derin bir şok ve yas" içinde olduğunu ifade etti.