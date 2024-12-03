Yıllarca sustu, sonunda dayanamadı: Bak sevgili karıcığım... Bu artık ölüm- kalım savaşı

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Sonuç olarak Victoria ve David Beckham'ın toplamda 580 milyon doların üzerinde bir ortak servetleri var. Bunun 450 milyon doları David'in gerisi Victoria'nın..

Böyle bakıldığında normal insanlara oranla elbette dudak uçuklatan bir serveti var Beckham çiftinin. Ama bu kadar büyük bir varlığın derdi de büyük oluyor elbette. En azından bunca yılın birikimini elde tutmak ve olabildiğince yükseltmek de bir beceri gerektiriyor.

Ünlü çiftin hayatına gelirsek.

HAYATLARI O KADAR DA PERİ MASALI GİBİ DEĞİL

David'in yıllar önce ihaneti bile yuvayı yıkmadı. Bir ara büyük oğulları Brooklyn'in karısı Nicola Peltz ile gerilim yaşandı ama buna da çözüm bulundu.

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Fakat Beckham çiftinin hayatında yolunda gitmeyen bir yan da var: Victoria'nın moda ve kozmetik sektöründeki işi...

Üstelik iddialara göre artık David Beckham da karısına resti çekti. Bu yıl satışların yükselmesi beklenen Noel ve yeni yıl sezonunu işaret ederek artık karısının işinin "bir ölün kalım - kalım dönemecinde" olduğunu ona da ilan etti.

Bütün bunların nedeni de Victoria'nın moda ve kozmetik sektöründeki şirketinin içine düştüğü yüksek miktarda borç batağı.

Victoria Beckham'ın lüks firmasının iddialara göre toplam 93 milyon dolar borcu var.

Bugüne kadar karısının dört elle sarıldığı bu işe desteğini esirgemeyen David ise artık dayanma gücünün sınırını geçti söylenenlere göre.

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Karısının sahip olduğu şirketin satışlarını kendi deyimiyle "bir şahin gibi "izliyor...

Victoria Beckham'ın önemli moda haftalarında da koleksiyonlarını sergilediği moda firmasında elbiseler 1500 dolar, çantalar ise 2 bin dolardan satılıyor.

Ama ileri sürülenlere bakılırsa Victoria, şu ana kadar satışlardan doğru dürüst bir kar elde edemedi.

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İşte bu durum da David Beckham'ı endişelendiriyor... Kendisi de ABD'deki Inter Miami futbol kulübünün patronu olan David, bütün bu olaylara emekli bir futbolcu gibi değil yılların iş insanı gibi yaklaşıyor.

David Beckham'a yakın bir kaynak bu konuda "David zeki bir iş insanı. Milyonlarını, karısının firmasına yatırmaya devam edeceği süre sınırlı. Eğer başka bir iş olsaydı yıllar önce bunu yapmayı bırakırdı" diye konuştu.

Ünlü çiftin muhasebe uzmanlarına göre geçen yıl 89 milyon dolar olan borç, bu yıl da artarak 93 milyon dolara çıktı.

Aslına bakılırsa Victoria Beckham'ın moda ve kozmetik işi sürekli zarar ediyor. Hatta David sırf karısının hatırı için zarar ettikçe firmasına milyonlar yatırdı. Ama çifte yakın kaynaklara bakılırsa bu durum daha uzun süre devam edecek gibi değil.

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Victoria Beckham, kendisini üne kavuşturan Spice Girls (Baharat Kızlar) grubu dağıldıktan sonra moda dünyasına yöneldi.

Giyim ve ayakkabı, çanta firmasını da 2008 yılında kurdu. Önce giyim ile başladı ama aradan geçen yıllar içinde kozmetiğe de yöneldi. 2019 yılında şirketine bu yeni dalı da kattı.

İşte şimdi söylenenlere bakılırsa Victoria Bekham özellikle bu Noel ve yeni yıl sezonunda satışlarını yükseltmek için elinden geleni yapmak zorunda.

Çünkü zarar büyük ve eğer böyle devam ederse firmasının geleceği de belirsiz.