Yıllarca sömürdüğü eski karısından nafaka alamayınca kredi kartını bile ödeyemez oldu

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Göz önünde yaşanan bu evlilikten iki oğulları olan ünlü çift tıpkı evlilikleri gibi ayrılıklarını da dünyanın gözleri önünde bitirdiler ve ardından yaşananlar yıllarca süren davalara ve tartışmalara yol açtı.

Britney Spears’ın eski kocası olmak dışında bilinen herhangi bir çalışması ya da başarısı olmayan, bütün şöhretini eski karısının şöhreti ve onun çektiği acılar üzerinden kazanan Kevin Federline kredi kartı borcu nedeniyle dava edildi…

Ünlü şarkıcıyla olan evliliği bittikten sonra uzun yıllar boyunca ondan aldığı nafakayla geçinen eski dansçı, iki oğulları da reşit olduktan sonra bu yüklü nafaka ödemelerinden istemese de vazgeçmek zorunda kalmıştı.

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Hal böyle olunca ekonomik olarak büyük bir göçüş yaşayan Kevin Federline’nın ödeyemediği kart borçları yüzünden başını belaya soktu.

48 yaşındaki eski dansçının, City National Bank’e kredi kartı, kredi limiti ve kredili mevduat hesabı (eksi bakiye) borçları dahil olmak üzere toplamda en az 117.704 dolar borçlu olduğu ortaya çıktı.

Federline, bankayla olan sözleşmesini Kasım 2024’ün sonlarında, yani eski karısı, ünlü şarkıcı Britney Spears’ın yaptığı son nafaka ödemesinin hesabına yattığı dönemde imzaladı.

Ünlü çift 2007’de boşandıktan sonra Kevin Federline yıllarca iki çocukları Sean Preston ve Jayden James’i Hawaii’de büyütürken eski karısından aylık 40.000 dolar nafaka alıyordu.

Sean Preston 18 yaşına geldikten sonra bu ödemeler 20.000 dolara düşürüldü ve Jayden James liseden mezun olana kadar devam etti.

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Federline, “You Thought You Knew” (Bildiğinizi Sanıyordunuz) adlı anı kitabında, bu ödemelerin güvenlik masrafları ve çocukların Spears ile birlikteyken alıştıkları yaşam standardını sürdürmek için kullanıldığını, bu masrafların ise “kolaylıkla aylık 40.000 doların üzerine çıktığını” belirtmiş, kitabında, “Para gelir gelmez neredeyse tamamen tükeniyordu” iddiasında bulunmuştu.

Federline ve Spears 2004 yılının başlarında tanıştılar. Aynı yılın temmuz ayında nişanlanan çift, eylül ayında Kaliforniya’da evlendi. Spears Kasım 2006'da boşanma davası açtı ve ayrılıkları Temmuz 2007'de resmileşti.

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Federline ise o tarihten sonra hayatına sevgilisi Victoria Prince ile devam etti ve 2013 yılında onunla evlendi.

Britney Spears’ın erken yaşta bulduğu şöhretin ardından yaşadığı ruhsal buhran Kevin Federline’la ayrıldıkları ve boşanma davalarının sürdüğü dönemde zirve yapmıştı.

Ünlü şarkıcının babası bu zorlu süreci fırsat bilerek mahkemeye gitti ve kızının hayatını idame ettiremeyecek durumda olduğunu iddia ederek onu yasal olarak vesayet altına aldırdı. Kevin Federline da kayınpederiyle birlikte hareket ederek eski karısı Britney’nin “deli damgası” yemesi için uğraştı.

Britney Spears bu süreçte 13 yıl boyunca babasının ve eski kocasının tutsağı gibi yaşamış, bu yıllar boyunca çalıştırılmaya devam edilmiş ve kazandığı paralar kendi ailesi ve eski kocası tarafından sömürülmüştü.

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Eski çiftin iki oğlu da reşit olduktan sonra bu yüklü nafaka ödemeleri kesildi, böylece Kevin Federline da kolay yoldan para kazanamaz oldu…

Britney Spears babası ve eski kocasının k Britney Spears onun için hep kötü konuşan ve aklını kaybettiği iddiası konusunda babasıyla ortak hareket eden eski kocası Kevin Federline'a, Eylül 2005 ve Eylül 2006’da doğan iki oğulları için yıllarca nafaka ödedi. urduğu bu sömürü düzeninden 13 yıl sonra, 2021’de kurtulmuştu.

Geçirdiği zor yıllar ve sürekli akli dengesinin yerinde olmadığı söylentileri arasında iki oğluna da hasret yaşamak zorunda kaldığı sürecin ardından 12 Eylül 2024 tarihi Britney Spears’ın hayatındaki yeni bir dönüm noktası oldu.

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Britney Spears yapılan hesaplara ve mahkeme belgelerine göre eski kocasına 2007'den beri 5 milyon dolar nafaka ödedi. Ve bu ödemeler en sonunda 2024’te, çocukların ikisi de reşit olunca son bulmuş oldu…

Kevin Federline eski karısı Britney Spears’ın üzerinden para kazanma çabalarından vazgeçmedi. Geçen sene onunla evli olduğu dönemi anlatan bir anı kitabı yazıp eski karısını kötülemeye, onun deli olduğunu ve çocuklarını tehlikeye atacak şeyler yaptığını yazıp çizmeye devam etti.