Yıllarca sırasını bekleyip görevini yaptı… Ünlü ailenin ‘sessiz’ gelininin mükafatı büyük olacak

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Hem de bu fethedilen kalplerden bir tanesi gelecekte onu şimdikinden çok daha önemli bir pozisyona getirip adını manşetlere taşımaya en yetkili kişi olacak…

AİLENİN “BÜYÜLEYİCİ VE GÖSTERİŞSİZ” GELİNİ

Kraliyet uzmanının iddiasına göre, Prens William'ın yıllardır gözlerden uzak bir şekilde aile için canını dişine takarak çalışan ve “büyüleyici ve gösterişsiz” olarak anılan Edinburgh Düşesi Sophie için büyük planları var!

Edinburgh Düşesi'nin “şirket” olarak da anılan kraliyet ailesi içinde yükselmesi, ailenin güvenilir kıdemli kraliyet mensuplarından biri haline gelmesi ve sıklıkla “gizli silah” olarak anılması hiç de şaşırtıcı değil.

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Kraliçe Elizabeth’in en küçük oğlu, Kral Charles’ın da en küçük kardeşi olan Prens Edward’la evlenerek kraliyetin gelinlerinden biri olan 60 yaşındaki Edinburgh Düşesi Sophie, Harry ve Meghan'ın ABD’ye üzere İngiltere'den ayrılmalarının ardından, yıllar içinde perde arkasındaki bir kraliyet mensubundan ön saflarda sahneye çıkan bir isim haline geldi. Kraliyet ailesi denince akla hep iki ünlü gelin Kate ve Meghan gelse de Düşes Sophie arka planda kalarak sessizce yükseldi

HARRY VE MEGHAN “KAÇINCA” SAHNEYE O ÇIKTI

Dolayısıyla ülkenin gelecekteki Kralı olan Galler Prensi William’ın yengesine övgüler yağdırması hiç de şaşırtıcı değil…

Times'a konuşan saray çalışanları, 42 yaşındaki William ile Sophie'nin çok iyi anlaştıklarını söyledi ve tahtın varisinin kendi hükümdarlığı döneminde iki çocuk annesine ve kocasına kamusal yaşamda daha önemli bir rol vermeye can attığını iddia etti.

BBC'nin eski kraliyet muhabiri Jennie Bond, Ok dergisine Sopie için “Ağırbaşlı ve zarif ama yine de Edward'la tanıştığında olduğu Sophie: gösterişsiz, cömert ve doğal bir çekiciliğe sahip. Yıllarca gözlerden uzakta çalıştı, hak ettiği tanıtımı ne bekledi ne de gördü” diyor. 20 Ocak'ta 60. yaşını kutlayan Sophie'nin bu pozu resmi kralkiyet hesabından paylaşıldı

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WILLIAM KRAL OLDUĞUNDA ÇALIŞKAN YENGESİNİ MÜKAFATLANDIRACAK

Kraliyet ailesine girdiğinde gencecik bir kadın olan Sophie artık 60 yaşında ancak yine de üst düzey ailenin nispeten genç bir üyesi. Bu yüzden de William kral olduğunda tahtını desteklemek için hem Sophie'ye hem de amcası Prens Edward'a büyük ölçüde bel bağlayacak.

Aile son zamanlarda ölümler ve hastalıklarla boğuşurken üstlendiği görevleri başarıyla yürüten "sessiz" gelin Sophie hem Charles'ın hem de geleceğin kralı William'ın güvenilir limanı oldu

Bu gerçekler gün gibi ortada olduğu için Düşes Sophie’nin taşıdığı değer geçtiğimiz bahar Buckingham Sarayı'nın balkonunda her yıl düzenlenen Trooping the Colour töreninde Kraliçe Camilla'nın yanında durmasıyla vurgulanmıştı.

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BALKON POZU BÜYÜK BİR İŞARET

Bu da ailenin özel günlerde ve törenlerde poz verdiği bu meşhur balkonun çok dolu olduğu ve herkesin sığamadığı yıllara kıyasla sadece birkaç seçkin kraliyet mensubunun balkona çıktığı bir zamanda gerçekleşti ve “inceltilmiş” ve küçülmüş monarşinin yeni bir alanını yansıttı.

Aynı zamanda Sophie'nin Kral Charles, Kraliçe Camilla ve Galler Prensesi gibi birçok üst düzey kraliyet mensubuyla güçlü bir bağ paylaştığını da gösterdi. William'ın kral olduğunda yengesini mümkün olan en özel şekilde mükâfatlandıracağı konuşuluyor

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ZOR GÜNLERDE YARDIMA KOŞTU

Sophie'den 17 yaş küçük olan Galler Prensi William, Kral Charles kanser tedavisi görürken son birkaç ayını babasının bazı görevlerini yerine getirerek geçirmişti. Karısı Kate de kansere yakalanıp göz önünden çekilince tüm yük William’ın omuzlarında kaldı.

İşte tam da böylesi zor bir dönemde çalışkanlığı ve aileye adanmışlığıyla devreye girip görev alan Sophie aile içindeki ve geleceğin kralı William’ın gözündeki yerini iyice sağlamlaştırmış oldu.





EVLENMEDEN ÖNCE YAPTIĞI MESLEK İŞİNE ÇOK YARADI

Düşes Sophie, tam adıyla Sophie Helen Rhys-Jones, Prens Edward'la evlenmeden ve aileye katılmadan önce halkla ilişkiler alanında çalıştığı için kısa süre sonra hem girdiği ünlü ailede hem de halkla olan iletişiminde büyük başarı göstermeyi başardı.

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Sophie hep geri planda kalan bir isim olsa da aslında Kraliçe Elizabeth’in en sevdiği gelinlerinden biriydi. Annesini kaybettikten sonra halktan bir isim olmasına rağmen girdiği bu ailenin en önemli ismi olan Elizabeth’le giderek daha çok yakınlaştılar. Sophie halktan gelen bir isim olarak kraliçenin en sevdiği gelinleri arasına girmişti

KRALİÇE İLE ANNE KIZ GİBİYDİLER… ARTIK ONUN UNVANINI TAŞIYOR

Başkalarının yanında herkes gibi “majesteleri” diye hitap ettiği kraliçeye yan yanayken anne diyen Düşesi Elizabeth de bağrına basmış, kendi kızından ayırmadan sevmişti. Elizabeth’in cenazesinde en çok gözyaşı dökenlerden biri olmasının ardında da bu pek bilinmeyen gerçek yatıyordu aslında.

Anne diyerek seslendiği Elizabeth öldüğünde en çok gözyaşı dökenlerden biri de o oldu...

Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan Charles da bu vefayı unutmamış küçük kardeşi Edward ve eşi Sophie’ye evlendikleri zaman verilen Wessex Kont ve Kontesi unvanlarını alıp yerine Edinburgh Dükü ve Düşesi unvanlarını vermişti.

Bu unvan Kraliçe Elizabeth’in taşıdığı unvandı, eşi Prens Philip son nefesini verene kadar Edinburgh Dükü Philip olarak anılmış, aslında Elizabeth de kraliçe olmasına rağmen bu değerli unvanın ölene kadar sahibi olmuştu.