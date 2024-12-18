YÄ±llarca kocasÄ±nÄ±n cefasÄ±nÄ± Ã§ekti, ama hayrÄ±nÄ± gÃ¶rmedi... Åžimdi de eski niÅŸanlÄ±sÄ± arkasÄ±ndan konuÅŸtu

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YÄ±llar Ã¶nce odasÄ±na posterlerini astÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncuyla evlendi.. Hatta ondan bir Ã§ocuk sahibi bile oldu. O dÃ¶nemde kocasÄ± da ona olan aÅŸkÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya haykÄ±rÄ±yordu.

Ama gÃ¼nÃ¼ geldi iÅŸler tersine dÃ¶ndÃ¼...

Evlilikleri sadece altÄ± yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. BoÅŸandÄ±ktan sonra kocasÄ± onu kÄ±zÄ±yla bir baÅŸÄ±na bÄ±rakÄ±p kendi hayatÄ±na gitti. Ãœstelik kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k kÄ±zÄ±nÄ± bir daha arayÄ±p sormadÄ±.

Ama gÃ¼zel oyuncu, derin bir nefes alÄ±p yoluna devam etti... KÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼ttÃ¼, bir yandan da kariyerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ã‡ok dikkat Ã§ekici bir biÃ§imde de eski kocasÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± bir daha aÄŸzÄ±na almadÄ±, biten evlilikleri hakkÄ±nda tek kelime etmedi.

Sonra bir gÃ¼n bir baÅŸkasÄ±na gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kaptÄ±rdÄ±. Onunla da uzun sÃ¼re bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±, hatta niÅŸanlandÄ±...Ama o iliÅŸkisi de hÃ¼sranla bitti. Ãœstelik bir zamanlar el ele gÃ¶z gÃ¶ze yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eski niÅŸanlÄ±sÄ± onun arkasÄ±ndan Ã§ok aÄŸÄ±r sÃ¶zler sarf etti.

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GÃ–NÃœL DEFTERÄ° ACI HATIRALARLA DOLU

GÃ¶nÃ¼l defterini bir tÃ¼rlÃ¼ mutlu anÄ±larla dolduramayan bu Ã¼nlÃ¼ Katie Holmes'un ta kendisi...

Tom Cruise ile 2006 ile 2012 arasÄ±nda bir evlilik yaÅŸayan 45 yaÅŸÄ±ndaki Holmes, ondan sonra da kÄ±zÄ± Suri'yi tek baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

Tom Cruise, boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan kÄ±zÄ±yla hiÃ§ ilgilenmedi. Katie Holmes da biten evliliÄŸine dair tek kelime konuÅŸmadÄ±. Bunun nedeni olarak da Scientology tarikatÄ±nÄ±n Ã¶nde gelenlerinden biri olan Cruise'dan Ã§ekinmesi gÃ¶sterildi.

O defter Ã§oktan kapandÄ± belki ama Katie Holmes ÅŸimdi de eski niÅŸanlÄ±sÄ± Jamie Foxx'un arkasÄ±ndan sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zler nedeniyle gÃ¼ndemde...

Jamie Foxx, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda altÄ± yÄ±l gÃ¶zlerden uzak iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, hatta niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± Katie Holmes hakkÄ±nda aÄŸza alÄ±nmayacak sÃ¶zler sarf etti. BÃ¶ylece bir zamanlar yaÅŸadÄ±klarÄ± aÅŸka gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸ oldu.

YAÅžADIKLARI AÅžKA GÃ–LGE DÃœÅžÃœRDÃœ

Jamie Foxx, programda "Beyaz kadÄ±nlarla flÃ¶rt etmekten kurtulduÄŸunu" sÃ¶yledi.

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Programda piyanonun baÅŸÄ±na oturan Jamie Foxx, "KÄ±z kardeÅŸlerim... Size ÅŸunu sÃ¶yleyeyim ki kurtuldum... Her ÅŸeyden kurtuldum. ArtÄ±k beyaz kadÄ±nlarla flÃ¶rt etmek yok" dedi. Sonra da "ArtÄ±k beyaz kadÄ±nlar yok" diye tekrarladÄ±.

Bu arada Jamie Foxx'un bu sÃ¶zleri sadece Katie Holmes'u kapsamÄ±yor. ÃœnlÃ¼ oyuncu geÃ§miÅŸte kendisi gibi Afro- Amerikan kÃ¶kenli olmayan baÅŸka kadÄ±nlarla da flÃ¶rt etmiÅŸti.

Onun bu aÄŸÄ±r sÃ¶zlerine Katie Holmes'tan yanÄ±t gelmedi. Zaten bu Ã¼nlÃ¼ oyuncunun genel tavrÄ±.

Eski kocasÄ± Tom Cruise dahil hayatÄ±na dahil olan sonra da yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hiÃ§ kimse hakkÄ±nda tek sÃ¶z sÃ¶ylemedi bugÃ¼ne kadar.

Foxx'tan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ã¼nlÃ¼ ÅŸef Emilio Vitolo Jr ile romantik iliÅŸki yaÅŸayan Holmes'un hayatÄ±nda ÅŸu ada biri yok.

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BOÅžANDIKTAN SONRA TEK KELÄ°ME ETMEDÄ°

Katie Holmes ile Tom Cruise'un evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda da haklarÄ±nda ilginÃ§ sÃ¶ylentiler dolanÄ±yordu.

Bunlara gÃ¶re Holmes, kÄ±zÄ± Suri'yi Cruise'un ileri gelenlerinden biri olduÄŸu Scientology tarikatÄ±nÄ±n kurallarÄ±na gÃ¶re bÃ¼yÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Hatta onu doÄŸururken bile aÄŸrÄ± kesici kullanmamÄ±ÅŸ, yine kurallara gÃ¶re acÄ±sÄ±nÄ± belli edecek Ã§Ä±ÄŸlÄ±klar bile atmamÄ±ÅŸtÄ±.

Eski Ã§ift kÄ±zlarÄ± Suri'yi bÃ¼yÃ¼tÃ¼rken onun fazla arkadaÅŸÄ± olmasÄ±na da izin vermediler. Ã‡ocuk parklarÄ±nda Katie Holmes ve Suri Cruise kÄ±zlarÄ±yla oynuyordu o dÃ¶nemde. Suri yaÅŸÄ±tÄ± Ã§ocuklar yerine anne ve babasÄ±yla vakit geÃ§iriyordu.

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Holmes ile Cruise boÅŸandÄ±ktan sonra Suri, yaÅŸÄ±tlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p arkadaÅŸlÄ±k etmeye baÅŸladÄ±. Hatta bir genÃ§lik aÅŸkÄ± bile yaÅŸadÄ±. Suri'nin, Toby Cohen ile iliÅŸkisi ise kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bitti.

Katie Holmes, boÅŸandÄ±ktan sonra kÄ±zÄ±nÄ± kendi baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Suri artÄ±k Ã¼niversiteye baÅŸladÄ± ve evden ayrÄ±ldÄ±.