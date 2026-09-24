Yıllarca kaçtığı nikah masasına 50 yaşından sonra oturmuştu… ‘Yaşlı bir baba olacağım, korkuyorum’

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Mad Men dizisinin yıldız oyuncusu Jon Hamm genç eşi Anna Osceola'nın hamilelik haberiyle ilgili sessizliğini sonunda bozdu…

Jon Hamm, baba olacağı için "hem çok heyecanlı hem de derin bir korku içinde" olduğunu itiraf etti.

55 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz akşam "Late Night With Seth Meyers" programında eşi Anna Osceola'nın hamilelik haberi hakkındaki hislerini "Sanırım doğru olanı yapıyorum" diye anlattı ve bu hislerin asla "kaybolmaması" gerektiğini belirtti.

Ardından, "ileri yaşta baba" olma durumuyla ilgili esprili bir yorumda bulunarak, "Çocuğun 70 yaşına geldiğinde —yani ben 152 yaşındayken— 'Başardım!' diyeceksin" ifadelerini kullandı.

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Hamm ve 38 yaşındaki eşi Anna Osceola'nın bir bebek beklediklerine dair haberler ağustos ayında ortaya çıkmıştı.

Oyuncu, belirginleşen karnını ilk kez 2026 Emmy Ödülleri kırmızı halısında giydiği çizgili bir elbiseyle gözler önüne sermişti.

Salı günü Seth Meyers, Osceola'nın büyüyen karnını sergilemek için "en doğru" zamanı seçtiğine dikkat çektiğinde, Hamm da bu görüşe katıldı ve "Bunu bilerek yaptı demiyorum ama zamanlama harikaydı" dedi.

Ünlü çift 2020 yılından beri birlikteler. Anna Osceola, Jon Hamm’i bir dünya yıldızı yapan Mad Men dizisinin final bölümünde konuk oyuncu olmuş ve küçük bir rol canlandırmıştı.

Dizi setinde tanılıp aşk yaşamaya başlayan ikili dizinin tanıştıkları bölümünün çekildiği yer olan Kaliforniya'nın Big Sur bölgesinde Haziran 2023'te evlendi.

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Çift ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih etse de, Hamm nikahlarından beş ay sonra düğünlerine dair konuşmuş ve "Kendi kararımızla çok az sayıda davetlinin katıldığı, küçük bir törendi. Gerçekten harikaydı." demişti.

Anna Osceola ile olan ilişkisinden önce Jon Hamm, oyuncu Jennifer Westfeldt ile neredeyse yirmi yıl süren bir birliktelik yaşamış; o dönemde Us Weekly'ye verdiği bir röportajda "berbat bir baba" olacağını itiraf etmişti.

Altın Küre ödüllü oyuncu, 2012 yılında da Playboy'a konuşmuş, "Çocuk sahibi olmak için içimde güçlü bir dürtü yok. Yine de ciddi bir ilişki içindeyim ve eğer böyle bir durum gündeme gelirse, bunu kesinlikle göz ardı etmem" demişti.

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Ayrıca röportajda evliliğe tövbe ettiğini belirten Jon Hamm "Bunun başkaları için bir anlam ifade etmemesi gerektiğini söylemek istemiyorum. Bu sadece benim deneyimim. Örnek alıp da 'İşte bu! İstediğim şey tam da bu!' diyeceğim türden, o ideal evlilik hayatı örneğine sahip değilim." diyerek evlenmeye sıcak bakmadığının altını çizmişti.