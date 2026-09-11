Yıllarca kaçtı en sonunda Instagram hesabı açtı… İlk paylaşımını böyle yaptı: Beni üzerseniz hemen bırakırım

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Sinema, müzik ve moda dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından hem hayranlarıyla bağlantı kuruyor hem de çalışmalarını buradan paylaşarak duyuru ve tanıtım yapmış oluyorlar.

Hatta kimi durumlarda ünlülerin yüksek takipçi sayıları onlara istedikleri rollerin ya da kârlı reklam anlaşmalarının kapısını da açıyor…

Tüm bu saydıklarımıza rağmen sosyal medya kullanmaktan kaçan ünlüler de yok değil. Özel hayatlarını meraklı gözlerden korumak isteyen bu ünlüler paparazzilerden nasıl kaçıyorlarsa sosyal medyadan kendi hayatlarını gözler önüne sermek de istemiyorlar.

Bu ünlülerden bir olan ve yıllardır ısrarlara rağmen sosyal medyadan kaçan Jennifer Lawrence sonunda bir Instagram hesabı açtı ve bu hayranları tarafından duyulunca büyük yankı buldu.

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Ünlü oyuncu çarşamba günü açtığı hesabında kendi ismini kullanıcı adı yapamadı ve "@jlaw" adını seçmek zorunda kaldı çünkü söylediğine göre birileri çoktan "@jenniferlawrence" kullanıcı adını almıştı.

Jennifer Lawrence’ın Instagram hesabı 2 gün içinde 3,4 milyon takipçiye ulaştı. Hayranları uzun yıllardır onun bu hamlesini beklediği için kısa sürede ulaştığı bu yüksek takipçi sayısı da kimseyi şaşırtmadı.

Ünlü oyuncu hesabını açtıktan sonra yaptığı ilk paylaşımda hayranlarından "olumsuz herhangi bir şey" gelirse Instagram'ı bırakma tehdidinde bulundu.

Sosyal medya platformundaki ilk paylaşımında, 36 yaşındaki Lawrence, "Evet, bir şans veriyorum," dedi. "Ve eğer biri olumsuz bir şey söylerse, hemen bırakırım. Sorgusuz sualsiz. Eğer biri kötü bir şey düşünürse, bunu bilirim. Bilirim ve bırakırım."

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Oscar ödüllü oyuncu bu tehdidi, beyaz saten bir sabahlıkla yatakta uzanırken dile getirdi.

Daha sonra ilk kez Instagram Hikayeleri'ne başvurarak takipçilerini, "kaba veya saldırgan yorumların" "bebeği" olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Lawrence esprili bir dille, "Benim. Bu bebek benim" dedi.

Jennifer Lawrence profil fotoğrafı olarak ise bir yandan içkisini yudumlayıp telefonunu tutarken diğer yandan saç renginin tazelendiği bir kareyi tercih etti.

Resmi Instagram hesabını açmadan önce Lawrence, InStyle dergisine gizli bir profil kullandığını itiraf etmişti. 2018'de dergiye verdiği demeçte "Oradayım ama bir izleyiciyim. Sadece izlerim, konuşmam" diyen Jennifer Lawrence aslında sosyal medyanın cazibesinden kaçamadığını ve sahte bir profille olup biteni izlediğini itiraf etmişti.

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"Her zaman çok fazla tepki oluyor; pek çok insan dinliyor, dikkat kesiliyor ve kesinlikle her konuda çok fazla fikre sahip oluyor. Kesinlikle gerekli olmadıkça buna pek sıcak bakmıyorum. Durup dururken kendimi göz önüne atmak istemem. Bir şeyin tanıtımını yapmadığım ya da canımı gerçekten çok sıkan bir durum olmadıkça benden ses çıkmaz.”

Yıldız oyuncu sosyal medya konusunda benzer düşüncelere 2014 yılında da sahipti; o dönemde BBC Radio 1’da internetin kendisine ne kadar “tepki gösterdiğini” ve neden Twitter’a katılmakla hiç ilgilenmediğini anlatmıştı.





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“Telefon veya teknolojiyle aram pek iyi değil. E-postalara bile zar zor yetişebiliyorum, bu yüzden Twitter fikri benim için akıl almaz bir şey. Eğer benim adıma açılmış bir Facebook, Instagram veya Twitter hesabı görürseniz, bilin ki o hesap kesinlikle bana ait değildir.”