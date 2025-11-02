Yıllarca hayatının aşkını bekledi, onu bulunca gizlice evlendi… İlk çocuğunu 44 yaşında kucağına aldı: Mutluluktan havalara uçuyor

Haberin Devamı

Herkesin zihnine Marvel evreninde canlandırdığı Captain America olarak kazınan 44 yaşındaki Chris Evans ve 28 yaşındaki oyuncu eşi Alba Baptista ilk bebeklerine kavuştu.

Ünlü çiftin Alma Grace adını verdikleri bir kızları olduğu bu hafta başında ortaya çıkmıştı.

Bebeklerinin 25 Ekim’de doğduğu açıklanan çift son bir haftadır ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Chris Evans’ın artık bir kız babası olmaktan dolayı çok gururlu olduğu ve mutluluktan adeta ayaklarının yerden kesildiği söyleniyor.

Haberin Devamı

Cuma günü bu mutlu haberler ilgili olarak People dergisine konuşan bir kaynak, "Chris kızına hayran hayran bakıyor. Onunla geçirdiği her anın tadını çıkarıyor ve bir kız babası olmaktan daha fazla gurur duyamazdı." dedi.

Ünlü çift özel hayatları konusundaki ketumluklarını evlendikten sonra da sürdürmüş ve Alba Baptista’nın hamile olduğu bile duyulmamıştı. Bu bebek haberi çiftin hayranları için büyük bir sürpriz oldu.

Ünlü aşıkların ilişkilerinin ne zaman başladığını bile henüz kimseler bilmiyor ama 2022’den beri birlikteliklerini saklamadan yaşamaya başlamışlardı.

Romantizmden taviz vermeyen Chris Evans epey ezber yapıp Portekizli olan sevgilisi Alba Baptista’ya kendi dilinde evlenme teklif etmiş ve çift 2023’te evlenmişti.

Ünlü çift bir değil iki düğün yapmıştı. Alba Baptista’nın memleketi Portekiz’de, onun ailesi ve akrabalarının da yer aldığı bir düğün yapan ünlü çift Chris Evans’ın memleketi olan Massachusetts'te bir tören daha düzenlemişti.

Haberin Devamı

Bu düğün en çok çok gizli şekilde planlanması ve tüm konuklara gizlilik sözleşmesi imzalatılarak içeri cep telefonu bile sokulmamasıyla konuşulmuştu.

Çiftin sadece ailesinin ve çok yakın arkadaşlarının katıldığı bu düğünde Chris Evans’ın Marvel filmlerindeki rol arkadaşları Robert Downey Jr., Jeremy Renner ve Chris Hemsworth yer alırken ayrıca John Krasinski, eşi Emily Blunt, Elsa Pataky ve Susan Downey de yer almıştı.

Sinema dünyasının en yakışıklı oyuncularından biri sayılan Chris Evans yıllar yılı gizliden de olsa gönül maceraları yaşasa da gönlünün gerçek sahibini bulmak için çok bekledi ve evliliğe de hiç yanaşmadı.

Haberin Devamı

Evans’ın yakın çevresi yıldız oyuncunun Alba Baptista’yla tanışında adeta çarpıldığını ve onun doğru insan olduğunu hemen anlayıp çok beklemeden evlenmeye karar verdiğini söylemişti.