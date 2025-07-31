Yıllarca hasta babasına baktı… 48 yaşında anne olabildi… Mucize ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi

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Zor günleri geride bıraktıktan sonra kocası Philip Schneider’la hayalleri gerçeğe dönüşen Hollywood’un çifte Oscar’lı yıldızı Hilary Swank en sonunda tüp bebek tedavisi görüp ikizlerini kucağına almıştı.





ANNELİK SEVİNCİNİ 48 YAŞINDA TATMIŞTI

48 yaşında anne olan yıldız oyuncunun biri kız biri erkek ikizleri Nisan 2023’te dünyaya geldi.

İleri yaşta anne olması kimileri tarafından eleştirilse de Hilary Swank Aya adını verdiği kızı ve Ohm adındaki oğluyla hayatı boyunca özlemini çektiği mutlu yuvayı en sonunda kurmuş oldu. Hilary Swank 48 yaşında tüp bebek yöntemiyle ikiz annesi olmuş, kimileri bu kararını eleştirse de hayatının en büyük mutluluğunu yaşamıştı

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AİLE BOYU TATİL

Dün 51’inci doğum gününü kutlayan Hilary Swank ve Philip Schneider ikizleriyle birlikte aile tatiline çıktı.

İtalya’nın koylarını gezen dört kişilik mutlu aile bol bol denize girdi ve kaldıkları otelde hem tatil yaptı hem de dinlendi.

Hilary Swank ikizleri doğduğundan beri onları pek insan içine çıkarmamış, kendi paylaştığı fotoğraflarda da yüzlerinin görünmemesine çok dikkat etmişti. Ünlü oyuncu hem 51'inci yaş gününü kutladı hem de ailesiyle İtalya kıyılarında tatil yaptı

İKİZLERİN YÜZÜ İLK KEZ GÖRÜNDÜ

Hilary Swank tatil boyunca ikizlerinin peşinde koşturup dururken kocası Philip Schneider’ın da ona her adımda yardımcı olduğu gözlerden kaçmadı.

Ünlü çiftin tatilleri boyunca çekilen fotoğraflarında ikizlerinin yüzleri de ilk kez görülmüş oldu. Ünlü oyuncu 2 yaşını bitiren ikizlerinin yüzünü bugüne kadar hiç göstermemişti

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“GEÇ ANNE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM” DEMİŞTİ

Hilary Swank geç anne olmanın dezavantajları olsa da aslında ikizlerine 48 yaşında kavuştuğu için oldukça mutlu olduğunu belirtmişti.

Ünlü yıldız zaten oturmuş bir kariyeri olduğu için artık işleriyle ilgili kaygı taşımadığı ve çocuklarına çok daha fazla vakit ayırabildiğini söylüyor. Üstelik Hilary Swank anne olduktan sonra şansının da açıldığını ve daha çok rol teklifi aldığını açıklamıştı.

Geç anne olmanın dezavantajları olsa da Hilary Swank verdiği karardan çok memnun; ünlü oyuncu bu sayede daha anlayışlı ve daha ilgili bir anne olabildiğini söylüyor

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“30’lu yaşlarımda olduğumdan çok daha sabırlı ve anlayışlıyım. Çocuklarıma çok daha farklı bir gözle bakıyorum ve onlar büyürken çok daha iyi bir anne olabildim” diye anlattığı annelik macerasından büyük mutlu olduğunu söylüyor ünlü oyuncu.

YILLAR ÖNCE YUMURTALARINI DONDURMUŞTU

Hilary Swank 37 yaşındayken yumurtalarını dondurduğunu açıklamış, anne olmak istese de doğru baba adayını beklediğini söylemişti.

Hilary Swank tatil boyunca kendini de ikizlerini de yakıcı güneşten korumak için çok uğraştı

Ünlü oyuncunun çok büyük bir sevgiyle bağlı olduğu babası Stephen Michael Swank 2010’ların başında yani tam da Hilary Swank bir aile kurmayı hayal ettiği dönemde büyük sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı.

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YILLARCA HASTA BABASINA BAKTI, KARİYERİNDEN DE AİLE KURMA HAYALİNDEN DE VAZGEÇTİ

Stephen Michael Swank’e 2014’te akciğer nakli yapıldı ve Hilary Swank babasına bakabilmek için kariyerini askıya aldı. Yıllarca hiçbir filmde rol almayan ünlü oyuncu babasının başucundan bir an olsun ayrılmadı.

Ünlü oyuncu ne kadar çabalasa da babasını 2021’de kaybetti. Ve yıllarca hem kariyerinden hem de annelik hayalinden bu yüzden vazgeçmiş oldu. Hilary Swank hem kariyerinden hem de annelik hayalinden hasta babasına bakabilmek için vazgeçmişti

GEÇ ANNE OLMASININ NEDENİ YAPTIĞI BÜYÜK FEDAKÂRLIKTI…

Babasını kaybettikten sonra 2018’de evlendiği Philip Schneider’la aile kurma hayalini gerçekleştiren Hilary Swank 48 yaşında anne olabildi ve bunu da aslında yaptığı büyük fedakarlık yüzünden bu kadar geciktirmiş oldu.

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İkizleriyle birlikte hayata yeniden doğmuş gibi olduğunu söyleyen ünlü oyuncu en büyük üzüntüsünün çok sevdiği babasının torunlarını hiç tanıyamamış olması olduğunu açıklamıştı.