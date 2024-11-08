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Yıllarca gerçek aşkını bekledi… Muradına 50’sinden sonra vardı… Ünlü sunucunun rüya düğünü

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#Sophie Falkiner#Çarkıfelek#Ünlü Düğünleri
Yıllarca gerçek aşkını bekledi… Muradına 50’sinden sonra vardı… Ünlü sunucunun rüya düğünü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 12:27

Ülkemizde de yıllarca yayınlanan ve milyonları ekran başına toplayan Çarkıfelek yarışmasının ünlü sunucusu hafta sonu rüya gibi bir düğünle evlendi. İlk evliliği hüsranla biten ünlü sunucu gerçek aşkını yıllarca beklemişti…

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Çarkıfelek yıldızı Sophie Falkiner, üç yıllık birlikteliğin ardından Sydney 'de gerçekleşen masalsı bir düğünle nişanlısı Steve Wood ile dünya evine girdi.

Yıllarca gerçek aşkını bekledi… Muradına 50’sinden sonra vardı… Ünlü sunucunun rüya düğünü

DÜĞÜN DEĞİL ADETA PERİ MASALI

Çift, geçtiğimiz hafta sonu Sidney'in kuzey sahillerinde romantik bir açık hava töreninde 130 davetlinin önünde “Evet” dedi.

Sophie'nin kızı 19 yaşındaki Bella baş nedimesi, oğlu 15 yaşındaki Jack ise müstakbel kocası Steve'in sağdıcı oldu.

Yıllarca gerçek aşkını bekledi… Muradına 50’sinden sonra vardı… Ünlü sunucunun rüya düğünü

Çift ve aralarında eski Home and Away yıldızı Erika Heynatz'ın da bulunduğu konukları daha sonra Bella'nın duygusal bir konuşma yaptığı Pasadena restoranındaki resepsiyonda kutlama yaptı.

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51 yaşındaki ünlü sunucu büyük günü için tasarımcı Steven Khalil imzalı beyaz straplez inci işlemeli elbisesiyle göz kamaştırıcı görünüyordu.

Yıllarca gerçek aşkını bekledi… Muradına 50’sinden sonra vardı… Ünlü sunucunun rüya düğünü

İKİ ÇOCUĞU DA YANI BAŞINDAYDI… HERKESİ AĞLATTILAR

Steve'le tanışmadan önce dokuz yıldır bekâr olan Sophie düğününü “Tören ve yeminler inanılmaz derecede anlamlıydı. Tüm ailem ve arkadaşlarım ağlıyordu” sözleriyle anlattı.

Yıllarca gerçek aşkını bekledi… Muradına 50’sinden sonra vardı… Ünlü sunucunun rüya düğünü

İlk evliliğinden olan çocuklarını da yeniden gelin olurken yanından ayırmayan Sophie Falkiner “Mükemmel bir günde çocuklarımın Steve'in yanında tüm o güzel çiçeklerle birlikte durması peri masallarından fırlamış gibi bir şeydi. Kızım Bella'nın resepsiyonda yaptığı konuşma çok duygulandım” dedi.

Yıllarca gerçek aşkını bekledi… Muradına 50’sinden sonra vardı… Ünlü sunucunun rüya düğünü

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EN GÜZEL GÜNÜNDE KIZININ KONUŞMASIYLA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ünlü sunucu düğün sırasında konuşmaya yapan kızı için de “Kızımın konuşmasında ağladım çünkü bir annenin tüm gençlik yıllarını geçirdikten sonra duymak istediği her şey vardı” sözlerini kullandı ve “Bu asla unutamayacağım bir şey. Tüm salonda tek bir kuru göz bile yoktu!” dedi.

Yıllarca gerçek aşkını bekledi… Muradına 50’sinden sonra vardı… Ünlü sunucunun rüya düğünü

Sophie ve Steve, geçen yıl ekim ayında rüya gibi bir tatildeyken nişanlanmıştı. Ünlü TV yıldızı iki çocuğunun babası Tony Thomas’tan 2015’te ayrıldı.

YILLARCA ONU BEKLEMİŞ: ÇOK AŞIĞIM!

Sophie Falkiner, yürümeyen evliliği bittikten sonra kalbini aşka kapatmış, yıllar boyu gerçek aşkın kapısını çalmasını beklemişti.

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Steve Wood’la tanıştıktan sonra da yaşadıklarını hiç saklamayan ünlü sunucu bu yılın başlarında verdiği samimi bir röportajda “Evet çok aşığım” diye itirafta bulunmuştu.

Yıllarca gerçek aşkını bekledi… Muradına 50’sinden sonra vardı… Ünlü sunucunun rüya düğünü

“O HARİKA BİR ADAM… ONU BULDUĞUM İÇİN MİNNETARIM”

Yakında evleneceği müstakbel kocasını “Muhtemelen tanıdığım en nazik adamlardan biri ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok rahat ve çocuklarımla çok iyi anlaşıyor. O sağlam, iyi bir adam ve çok karakterli biri. Şu anda hayatımın çok güzel bir noktasındayım ve bunun için çok minnettarım” sözleriyle öven Falkiner en sonunda muradına erdi ve hayal ettiği yuvayı kurdu…

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#Sophie Falkiner#Çarkıfelek#Ünlü Düğünleri

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