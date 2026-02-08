Yıllarca evlilikten köşe bucak kaçtı… Nikah masasına 50 yaşından sonra oturdu… ‘Yaşlı bir baba olacağım’

Haberin Devamı

Üstelik neredeyse 20 yıla yakın süren, uzun ve mutlu bir ilişkisi vardı ve bu sözleri ederken sevdiği kadın da yanındaydı…

Yıllarca oyunculuk yapsa da ancak Mad Men dizsiyle yıldızı parlayan 54 yaşındaki ünlü oyuncu Jon Hamm ve meslektaşı olan 37 yaşındaki eşi Anna Osceola geçtiğimiz günlerde NFL Onur Ödülleri töreninde, kırmızı halıda ortaya çıktılar.

Jon Hamm’in sunuculuk yaptığı geceye el ele gelen ünlü çift hem şıklıklarıyla göz kamaştırdı hem de verdikleri mutlu aşk pozlarıyla deyim yerindeyse düşman çatlattı.

Jon Hamm, Mad Men dizisiyle kazandığı şöhret sayesinde birçok oyuncunun ufak ufak emekliliğe hazırlandığı yaşlarında Hollywood’da giderek sivrilmeye başlamış, kariyerindeki bu başarısı özel hayatına da yansımıştı.

Jon Hamm Anna Osceola’dan önce 18 yıl boyunca bir başka ünlü oyuncu Jennifer Westfeldt’la büyük bir aşk yaşamıştı.

Ünlü çiftin yakın çevresi hep onlardan gelecek müjdeli haberi bekleyip durdu ama Jon Hamm her seferinde “Evlilik hiç bana göre bir şey değil” deyip durdu.

Evlilikten böyle köşe bucak kaçmasının nedeninin kendi anne babasının o çok küçükken ayrılması olduğunu söyleyen yakışıklı yıldız 18 yıllık aşkı Jennifer Westfeldt’la ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra yeniden aşka düştü…

Anna Osceola, Mad Men dizisinin final bölümünde konuk oyuncu olarak yer almış, Jon Hamm de gönlünü bu kendinden 17 yaş küçük, güzel meslektaşına hemen kaptırmıştı.

Çift birkaç yıllık birlikteliğin ardından evlenmeye karar verdi. Ve Jon Hamm de böylece nikah masasına ancak 50 yaşından sonra oturabilen Hollywood yıldızlarının arasına katılmış oldu.

İkili, ilk olarak 2013-2014 yılları arasında çekilen Mad Men'in yedinci sezon finalinde birlikte rol alırken tanışmıştı.

O dönemde Hamm, The Idea of ​​You'nun yapımcı-yazarı Jennifer Westfeldt ile hâlâ birlikteydi, ancak 18 yıllık ilişkilerini 2015'te, iddiaya göre ona “bir menajer veya anne gibi” davranması nedeniyle sonlandırdılar.

Jon Hamm ve Anna Osceola ile ilk kez 2017'de bir kahve dükkanından çıkarken görüldü, ancak çift olarak kırmızı halıda resmi olarak birlikte görünmeleri 2022'de gerçekleşti.

Haziran 2023’te evlendiği Anna Osceola’yla çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getirip “İyi ki evlenmişim” diyen Jon Hamm evliliğe geç kalmış olsa da babalık hevesinden vazgeçmiş değil.

“Evlilik harika. Ve umarım çocuk sahibi oluruz” diyen Jon Hamm “Yaşlı bir baba olacağım ama hayat böyle. Bu belki de iyi bir şey olabilir. Göreceğiz.” sözleriyle çocuk sahibi olmaya kapıyı kapatmadığının ipucunu da veriyor.