Güncelleme Tarihi:

Yeni sevgilisi gözlerinin içine öyle bir baktı ki.... Yıllarca durdu durdu, 57 yaşında anneliğe ikna oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 12:53

Şöyle bir bakıldığında ünlüler dünyasında evlat sahibi olmaması en çok konuşulan tek bir isim var: Jennifer Aniston.

Brad Pitt ve Justin Theroux ile yaptığı iki evliliği de hüsranda biten Aniston, yıllar yılı hakkında ortaya atılan hamilelik söylentileriyle gündeme geldi.

Nedendir bilinmez, çok uzun süre, neredeyse ayda bir kere hamile olduğuna dair haberler yayıldı. Bu doğru çıkmayınca bu sefer de neden bir çocuk sahibi olmadığı tartışıldı.

Aniston zaman zaman röportajlarında bunlara yanıt da verdi. Hatta bir keresinde "Keşke vaktinde yumurtalarımı dondursaydım" itirafını bile yaptı.

Yeni sevgilisi gözlerinin içine öyle bir baktı ki.... Yıllarca durdu durdu, 57 yaşında anneliğe ikna oldu

YENİ AŞKI EVLAT EDİNME KONUSUNDA DÜŞÜNMESİNİ SAĞLADI
Şimdi ise yine Jennifer Aniston ve çocuk kelimeleri aynı cümle içinde geçiyor.

Fakat bu kez biraz farklı. Bu kez işin içinde Aniston'ın yeni sevgilisi Jim Curtis de işin içinde. Ama hamilelik söz konusu değil.

Artık 57 yaşına gelen Jennifer Aniston hakkında konuşulan yeni söylentiye göre Jim Curtis sonunda onu anne olmaya ikna etmek üzere.

Elbette bu kez göz önüne alınan evlat edinmek.

Yeni sevgilisi gözlerinin içine öyle bir baktı ki.... Yıllarca durdu durdu, 57 yaşında anneliğe ikna oldu

EN AZINDAN DÜŞÜNMEYE BAŞLADI
Yakın çevresinin söylediğine göre Curtis, Jennifer Aniston'ı bu konuda ikna etmek üzere.

Kendisinin eski evliliğinden yetişkin bir çocuğu olan Curtis, bir de Aniston ile ortak bir çocuk büyütmek istiyor.

Çünkü onun hayali gerçek bir aile sahibi olmak. Elbette Jennifer Aniston ile birlikte.

Söylenenlere göre sevgilisi Curtis'in bu ısrarı, Aniston'da da annelik isteğini yeniden uyandırdı.

Yeni sevgilisi gözlerinin içine öyle bir baktı ki.... Yıllarca durdu durdu, 57 yaşında anneliğe ikna oldu

'BİR YIL ÖNCE OLSA KİMSE İNANMAZDI'
Yakınlarına göre Aniston artık bir çocuk sahibi olamayacağı fikrine kendini çoktan alıştırmıştı. Ama Jim Curtis sayesinde artık farklı düşünmeye başladı.

Bir kaynak "Şimdi Jennifer ile Jim birbirlerine öyle aşıklar ki aile kurma hakkında konuşuyorlar. Jim ile birlikte olmak Jennifer'ın da evlat edinme konusuna daha sıcak bakmaya başladı" diye konuştu.

Bu arada yakınları da Jennifer Aniston'a, bir şekilde annelik duygusunu tatması gerektiğini, bunun için geç olmadığını söyleyip duruyor.

Söylenenlere bakılırsa Jennifer Aniston, evlat edinme konusunda net bir karar vermiş değil. Ama yine de bu konuda düşünüyor ve tartışıyor. Bu da Aniston'ı tanıyanların bir yıl önce tahmin bile edemeyeceği bir durumdu.

Yeni sevgilisi gözlerinin içine öyle bir baktı ki.... Yıllarca durdu durdu, 57 yaşında anneliğe ikna oldu

Jennifer Aniston'ın yeni sevgilisi Jim Curtis bir yaşam koçu, yazar ve hipnoterapist. Hatta bu yüzden de magazin dünyasında "Jennifer'ın gözlerinin içine bakıp onu hipnotize etti. Böylece kendi doğurmayacak olsa da anneliği düşünmesini sağladı" tarzı şakalara da neden oluyor bu durum.

 

