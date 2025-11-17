Yıllarca boş kalan kalbi 56 yaşında aşka düştü… Bir an önce evlenmek istiyor…

Haberin Devamı

Bu hayat dışarıdan bakılınca birçok insan için kusursuz görünse de aslında içinde hep bir burukluk vardı.

Adı dünyanın en güzel ve beğenilen kadınları arasında anılsa da aşktan yana şansı yaver gitmedi ve yaptığı iki başarısız evliliğin ardından kalbi yıllarca boş kaldı.

56 yaşındaki yıldız oyuncu Jennifer Aniston için bu yalnız ve mutsuz günler birkaç ay önce sonra erdi ve Aniston uzun bir aradan sonra kalbini yeni bir aşka açtı.

Bir süredir ilişki koçluğu ve terapistlik yapan, birçok kitap yazan ve hastalarına hipnoz uygulayan 50 yaşındaki Jim Curtis’le birlikte olan Jennifer Aniston ertrafındakilerin söylediğine göre çok mutlu.

Haberin Devamı

Hatta o kadar mutlu ve bu aşka kendini o kadar kaptırmış halde ki söylenenlere göre ilişki başlayalı sadece birkaç ay olsa bile ünlü oyuncu çoktan evlenme hevesine kapılmış ve şimdiden nişanını planlıyor.

Sürpriz bir hamleyle bu ilişkiyi sevgilisinin fotoğraflarını Instagram’dan paylaşarak resmileştiren Jennifer Aniston’ın saklı gizli şekilde çoktan nişanlanmış olabileceği bile söyleniyor.

Jim Curtis’e çok güvendiği ve hemen evlilik kararı aldığı söylenen Jennifer Aniston bu nişanı da çok uzatmayıp çabucak düğün yapmak istediği iddia ediliyor.

Jennifer Aniston erkek arkadaşını birçok yakın arkadaşıyla da tanıştırdı ve onların onayını aldı. ancak yine de etrafındaki kimi kişiler Jim Curtis’in Jennifer Aniston’ın kalbinden ziyade cüzdanıyla ilgileniyor olabileceğinden korkuyor.

Haberin Devamı

Bir “servet avcısı” olma ihtimalinden çekinen yakınları Jennifer Aniston’ın arkadaşları onu bu konuda sık sık uyarsa da ünlü yıldız bu konuda hiçbir şeyi dinlemiyor ve bu konuda burnunun dikine gidiyor…

Jennifer Aniston 2000’de Brad Pitt’le evlenmiş, bu evlilik Brad Pitt’in gönlünü Angelina Jolie’ye kaptırmasıyla 2005’te bitmişti. Kırık kalbini tamir etmesi epey süren Aniston 2015’te de bir başka ünlü oyuncu Justin Theroux ile evlendi ama bu evlilik de sadece 3 sene sürdü.