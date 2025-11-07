Yıllarca boş kalan kalbini bir güzele verdi… Sonu terk edilmek oldu… Kırılan gururunu yalanların ardına saklamış

Haberin Devamı

Hem magazin basını hem de hayranları bu yalnızlık artık bitsin diye beklerken bir anda yanında beliren güzeli görenler işte tam da bu yüzden büyük bir heyecana kapıldı.

Tom Cruise’un gönlünü bunca zaman sonra çalan Hollywood’un Kübalı yıldızı Ana de Armas oldu.

Yıllar sonra kendine uygun bir eş adayı bulduğunu düşünen Tom Cruise, Ana da Armas tarafından terk edildi

KIRIK KALBİ YİNE BOŞ KALDI

İkili arasında önce iş ilişkisi olduğu söylenen bir yakınlaşma başladı, sürekli birlikte fotoğraflanmaya başladılar. Hatta Tom Cruise Ana de Armas’ı gideceği yerlere özel helikopteriyle taşımaya bile başladı.

Haberin Devamı

Aslında Tom Cruise ve Ana de Armas gerçekten de bir filmde başrol oynamak üzere bir araya gelip çalışmaya başlamıştı. Ancak aralarındaki bu yakınlaşma bir aşk doğurdu ve en sonunda el ele de yakalandılar.

Tom Cruise'un daha şimdiden evlilik ve çocuk istemesi ve bu konuda "fazla hevesli" davranması söylenenlere göre Ana de Armas'ı ürküttü ve Kübalı güzel usta aktörü terk etti

SÜRPRİZ AŞK BAŞLADIĞI GİBİ SESSİZCE BİTTİ

Bu aşk bahar aylarından yaz sonuna kadar devam ettikten sonra tıpkı başladığı gibi sessizce sona erdi. Bir süredir bir arada görülmeyen ikilinin bu kısa gönül macerasının ardından ayrıldığı söyleniyor.

İlişkiyi sona erdiren tarafın Ana de Armas olduğu, güzel yıldızın Tom Cruise’un bu ilişkiyi aniden çok ciddiye alıp hemen evlilik ve çocuk peşinde koşmasından ürktüğü ve onu terk ettiği de bir başka iddia…

Tom Cruise'un bu şekilde terk edilmekten dolayı gururunun çok kırıldığı ve herkese ilişkiyi bitiren tarafından kendisi olduğu şeklinde yalan söylediği ortaya çıktı

Haberin Devamı

Tom Cruise, Katie Holmes’la yaptığı evliliğin bitmesinden beri özel hayatını hiç böylesine göz önünde yaşamamış ve kalbini de birine böylesine çabuk vermemişti. Usta oyuncunun ilerleyen yaşıyla birlikte aceleye kapıldığı söyleniyordu.

HER ŞEY ÇOK ÇABUK İLERLEDİ, EVLİLİK VE ÇOCUK BASKISI SEVGİLİSİNİ KORKUTTU

Cruise Ana de Armas’ı bulunca onunla evlenmek ve yeniden baba olmak istemişti. Yıldız oyuncu Katie Holmes’dan doğan ve artık 19 yaşına basan kızı Suri’yi 10 yıldan fazladır görmüyor.

Tom Cruise yıllar önce terk edip bir daha yüzüne bakmadığı kızı Suri'nin yerine yeni bir bebek koymak istemiş, yaşı daha fazla ilerlemeden yeniden babalık mutluluğunu yaşamak istemişti

Haberin Devamı

Kızına sırt çeviren Tom Cruise onunla yaşayamadığı babalık mutluluğunu Ana de Armas’tan bir çocuk yaparak dindirmek istemişti konuşulanlara göre. Bu ilişkiyi çabucak evlilik aşamasına getirmek istemesinin sebebi de aslında buydu.

Ancak Ana de Armas evlenmeye de çocuk yapmaya da sıcak baksa da bu aceleden hoşlanmadı ve sevgilisinin üzerine bu kadar gelmesinden çekinerek ilişkiyi sonlandırdı.

TERK EDİLMENİN ACISINI YALAN SÖYLEYEREK ÇIKARIYOR

İkili cephesinden gelen son haberlere göre yıllar sonra ilk kez aşık olan Tom Cruise sevgilisi tarafından terk edildiği için yıkılmış durumda. Üstelik bu aşkın böyle bitmesi yani ilişkiyi Ana de Armas’ın bitirmesi gurunu da çok kırmış.

Ünlü oyuncunun ilişkisi bittikten sonra üzüntüsünden kaçabilmek için kendini yeniden işe verdiği ve şu aralar deli gibi çalıştığı söyleniyor

Haberin Devamı

Artık etrafındakilerin gizliden “ebedi bekar” diye adlandırmaya başladığı Tom Cruise, ani ayrılıklarının ardından arkadaşlarına Ana de Armas'ın "standartlarına uymadığını" söyleyerek ayrılık acısını hafifletmeye çalışıyormuş.

Elinden kaçırdığı aşkı hakkında epey üzgün olan Tom Cruise muhtemelen aslında terk edildiği halde bu ayrılığı isteyenin kendisi olduğu imajını vermeye çalışıyor.

ASLINDA HER ŞEY TAM OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ İLERLİYORDU...

İlk olarak Sevgililer Günü'nde birlikte fotoğraflanan ve daha sonra Vermont'ta romantik bir gezintide el ele görüntülenen Tom Cruise ve Ana de Armas ilişkisine Curise’un en önemli üyesi olduğu Scientology tarikatı bile onay vermişti.

Tom Cruise'un daha önceki iki evliliği de eski eşleri Nicole Kidman ve Katie Holmes'un Scientology tarikatına üye olmak istememesi nedeniyle bitmişti... Scientology'nin Ana de Armas ilişkisine onay verdiği ve ünlü oyuncuyu bu konuda desteklediği söyleniyor

Haberin Devamı

Curise, daha önceki iki eşi Nicole Kidman ve Katie Holmes’dan ikisi de Scientology üyesi olmayı reddettiği için ayrılmıştı. Hatta Cruise’un öze kızı Suri’ye de genç kız Scientology’den uzak durduğu için sırt çevirdiği biliniyor.

"Tom, sanki ilişkisini bitirmiş gibi göstermek için olayları çarpıtıyor; Ana'nın istediklerini yerine getirmediğini söylüyor. Ancak ona yakın olanlar bunun sadece ego olduğunu biliyor. Aynı zamanda çocukça. Gerçekten de incinmiş durumda. Geri adım atmak zorunda kalan oydu ve bu onu çok sarstı."

"ONUN MÜKEMMEL BİR EŞ OLACAĞINA İNANIYORDU"

İlişki, Cruise'un çevresi için de özenle "düzenlenmişti". Arkadaşları, Cruise'un de Armas'ı "mükemmel partner" olarak gördüğünü söylüyor; zeki, zarif ve Scientology Kilisesi tarafından takdir edilen biri.

Oyuncuya yakın bir başka kaynak ise, "Ana'nın gerçekten mükemmel eşi olduğuna inanıyordu," dedi. "Ondan sanki kendisi için yaratılmış gibi bahsetti. Şimdi gururunu korumak için hikâyeyi değiştiriyor ve gururu daha fazla kırılmasın diye yalan söylüyor."