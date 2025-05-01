YÄ±llarca beklediÄŸi tahtÄ±n keyfini bile Ã§Ä±karamadan kanser olmuÅŸtu... Ä°lk kez hastalÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda sÃ¶z sÃ¶yledi... 15 ayda nice dersler almÄ±ÅŸ

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Bir baÅŸka deyiÅŸle yÄ±llarca beklediÄŸi tahtÄ±n ve krallÄ±ÄŸÄ±n keyfini doÄŸru dÃ¼rÃ¼st Ã§Ä±karamadan ciddi bir hastalÄ±kla mÃ¼cadele etmek zorundaydÄ± Kral.

Ondan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William'Ä±n karÄ±sÄ± Kate da Ã§Ä±kÄ±p kanser tedavisi gÃ¶receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±... Charles'Ä±n ardÄ±ndan ikinci ve daha bÃ¼yÃ¼k ÅŸok gelmiÅŸti.

Galler Prensesi Kate Middleton, hastalÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda Ã§ok fazla aÃ§Ä±klama yapmadÄ±, tedavi olacaÄŸÄ±nÄ± ve aylar sonra da tedavisinin bittiÄŸini duyurduÄŸu videolarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir kez de hastane ziyareti yaptÄ±.

Kate'in hastalÄ±ÄŸÄ±yla ilgili olarak daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± konuÅŸup konuÅŸmayacaÄŸÄ± belli deÄŸil. Ama Kral Charles, ilk kez kansere yakalanmasÄ± ve bu hastalÄ±ÄŸÄ±n etkileriyle ilgili samimi bir mesaj yayÄ±nladÄ±.

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Buckingham SarayÄ±'nda kanser vakÄ±flarÄ±nÄ± destek amacÄ±yla dÃ¼zenlenen bir resepsiyonda paylaÅŸÄ±lan mesajÄ±nda Charles ilk kez hastalÄ±ÄŸÄ±yla ilgili net ve samimi cÃ¼mleler kurdu.

Mesajda, kanserin korkutucu bir hastalÄ±k olduÄŸuna ama aynÄ± zamana insanoÄŸlunun en iyi yÃ¶nlerini aydÄ±nlatÄ±p gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karabileÄŸine deÄŸindi Charles.

Charles, "Ben de kanserle ilgili istatistiklerde yer alan biri olarak, bu hastalÄ±ÄŸÄ±n aynÄ± zamanda insanlÄ±ÄŸÄ±n en iyi yanlarÄ±nÄ± net bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±karan bir deneyim olabileceÄŸini sÃ¶yleyebilirim" dedi.

HastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±ktan sonra sÃ¶z konusu resepsiyona katÄ±lan, birÃ§oÄŸunu yÄ±llardÄ±r tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±, ziyaret edipz desteklediÄŸi kurum ve kiÅŸilere yÃ¶nelik derin bir takdir duygusu verdiÄŸini de ekledi.Â Â

Kral Charles mesajÄ±nda, hastalÄ±ÄŸÄ±n en karanlÄ±k anlarÄ±nÄ±n bile bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸefkat duygusuyla aydÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.Â

Kral Charles'Ä±n kansere yakalandÄ±ÄŸÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda aÃ§Ä±klandÄ±. Ancak kanserin tÃ¼rÃ¼ hakkÄ±nda bilgi verilmedi.

15 aydÄ±r kanserle mÃ¼cadele eden Kral Charles bu sÃ¼reÃ§te aynÄ± hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybeden ancak son nefesine kadar hayata sÄ±msÄ±kÄ± tutunan Ã¼nlÃ¼ sunucu Deborah James'ten ilham aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

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BaÄŸÄ±rsak kanserine yakalanan Deborah James hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n neredeyse her aÅŸamasÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Son nefesine kadar da hem ailesine hem de diÄŸer hastalara umut vermesi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. James, altÄ± yÄ±llÄ±k mÃ¼cadelesinin sonunda 2022 yÄ±lÄ±nda 40 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etmiÅŸti.

Bu arada resepsiyonda Deborah James'in annesi ve babasÄ± da yer aldÄ±.

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Deborah James, baÄŸÄ±rsak kanseriyle yÄ±llarca mÃ¼cadele etti. Bu sÃ¼reÃ§te yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. James, 2022 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti. Ã–ncesinde de 'Dame' unvanÄ± kendisine Prens William tarafÄ±ndan takdim edildi.

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