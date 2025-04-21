Yıllarca beklediği oğluna kavuşmuştu… Doğumdan sonra ilk tatil

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Son zamanlarda ise onu pek ortalarda gören olmamıştı…

Çünkü Hollywood’un son yıllarda en çok yükselen yıldızlarından olan Margot Robbie altı ay önce ilk kez anne oldu ve yıllar boyu beklediği oğlunu kucağına aldı.

Doğum yaptıktan sonra pek ortalarda görünmeyen Margot Robbie eşiyle çıktığı tatilde kameralara yakalandı

Robbie 2013 yılında Suite Française filminin setinde İngiliz yönetmen yardımcısı Tom Ackerley ile tanışmış, bir yıl sonra aşka dönüşen bu ilişki 2016’da nikah masasına taşınmıştı.

Evlendikten sonra birlikte bir yapım şirketi kuran ve Margot Robbie’nin rol aldığı filmlerin prodüksiyonunu da birlikte yapan çift hem işte hem de aşkta mutlu bir beraberlik yürütmeye devam ediyor.

Yıldız oyuncu kısa sürede eski formuna kavuşmuş olsa da bikini tercihiyle karnını saklamayı seçti

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Evlendikten sonra hep anne olmak istediğini dile getiren ancak bir yandan da kariyeri için peş peşe filmler çekmeye devam eden 34 yaşındaki yıldız ilk bebeğini Ekim 2024’te kucağına almıştı.

Doğumdan sonra pek ortalarda görünmeyen Margot Robbie kocası Tom Ackerley’le birlikte memleketi Avustralya’nın Queensland sahillerinde görüntülendi.

Margot Robbie birkaç gün önce Avustralya'ya giderken havaalanında küçük oğluyla böyle görüntülenmişti

Birlikte tatil yapan çift hem bolca güneşlendi hem de yüzdü.

Margot Robbie doğum kilolarını vermiş olsa da yüksek belli bir bikini tercih ettiği ve karnını kapattığı dikkatlerden kaçmadı.

Başlarda arkadaş olan ünlü çift bir süre sonra bu arkadaşlığı aşka dönüştürdüler. Ve evlendikten sonra da özel hayatları konusunda hep ketum davrandılar.

Margot Robbie'nin adını açıklamadığı oğlu biraz erken doğmuştu ancak bebeğin herhangi bir sağlık problemi olmadı

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Güzel yıldız verdiği nadir röportajlardan birinde aslında o arkadaşlık dönemlerinde içten içe kocasına çoktan aşık olduğunu “Bu içime işledi. ... Ona her zaman aşıktım ama 'O beni asla sevmez' diye düşünüyordum. Kendi kendime bunu tuhaflaştırma Margot. Aptal olma ve ona ondan hoşlandığını söyle dedim” sözleriyle anlatmıştı.