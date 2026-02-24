Yıllarca beklediği aşkı buldu… Bu kez elini çabuk tutuyor… Ünlü aşıklar ev turunda!

Haberin Devamı

Jennifer Aniston ve geçen yazdan beri birlikte olduğu terapist ve yazar sevgilisi Jim Curtis New York’ta gönüllerine göre bir ev ararken görüntülendi.

İkili geçtiğimiz günü New York'un Upper East Side bölgesinde satın almak istedikleri bir daireyi gezerken paparazzilere yakalandı.

New York’u etkileyen kar fırtınasına aldırmayan Aniston ve Curtis satışta olan birkaç dairenin bulunduğu lüks bir binadan çıkarken görüldü.

6 aydır birlikte olan ünlü aşıklar bu ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak için ellerini çabuk tutuyor ve artık aynı evde yaşamaya başlamak için de can atıyor.

Yıllar yılı Los Angeles’ı mesken tutan ve burada muhteşem bir malikanesi olan Jennifer Aniston ilişkisi başladığından beri New York’ta yaşayan sevgilisiyle daha sık görüşmek için sürekli yol tepiyordu.

New York’ta yaşayan Jim Curtis’in Manhattan'da bulunan evini satışa çıkardığı da biliniyor. Çift kendilerine New York’un lüks mahallelerinden birinde birlikte yaşayacakları bir ev bulma derdine düştü.

Jennifer Aniston ve Jim Curtis’in gördükleri Park Avenue'deki kooperatif dairesi 1925 yılında inşa edilmiş ve 16 katlı, ayrıca kapıcı, konsiyerj, basketbol sahası, şarap mahzenleri, oyun odası, özel depolama alanları ve bisikletler için depolama alanı bulunuyor.

Şehrin lüks bölgelerinden birinde bulunan bina Central Park’a, mağazalara ve şık restoranlara oldukça yakın.

ABD basını hemen binadaki boş daireleri emlak sitelerinden bulmuş bile ve söylenenlere göre çift için üç alternatif var: 5,2 milyon dolara dört yatak odalı ve üç buçuk banyolu bir daire, 5,79 milyon dolara dört yatak odalı ve üç buçuk banyolu başka bir daire ve 7,49 milyon dolara beş yatak odalı ve dört banyolu, oldukça rağbet gören bir çatı katı dairesi…

Aniston ve Curtis’in aşkı Temmuz 2025'te İspanya'nın Mallorca adasında bir tatil sırasında bir yatta yakınlaşırken görüldüklerinde ortaya çıkmıştı. Çifti ortak arkadaşları tanıştırdı ancak bu aşkın ne zaman alevlendiği bilinmiyor.

Bütün yazı birlikte geçiren ikili için işler çok çabuk ilerledi ve Jennifer Aniston ilişkisini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da ilan etti.

Brad Pitt ve Justin Theroux ile yaptığı evlilikler hayal kırıklığıyla biten Jennifer Aniston daha sonra hayatına uzun süre kimseleri sokmamıştı. Yıllarca kalbini aşka kapatan ve kendini dostları, köpekleri ve işlerine adayan Aniston nihayet aradığı aşkı buldu.

Ünlü yıldız çok mutlu görünse de yakın dostları Jim Curtis’le ilişkisinin çok hızlı ilerlediği ve Jennifer Aniston’ın kendini bu aşka çok çabuk kaptırdığından korkuyorlar. Ve kalbinin bir kez daha kırılmasını önlemek için onu sık sık yavaşlaması konusunda uyarıyorlar…