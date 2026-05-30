Yıllarca bekledi, en acı intikam darbesini indirdi: Kalbini nereye koydun sen!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 08:57

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin aşkı bir zamanlar nasıl da dillere destandı... El ele göz göze ortaya çıktıklarında milyonların bakışları onların üzerinde toplanır, en inanmayanlar bile "aşk, gerçekten varmış" diye düşünürdü...

Daha da ötesinde dünyanın en güzel kadını Angelina ile en yakışıklı erkeği Brad nasıl da birbirlerine yakışıyorlardı.

Öyle ki ikisini ayrı düşünemeyenler Brangelina olarak anıyordu onları.

Ama aradan geçen yıllar bu büyük aşkın izini bile bırakmadı. Bütün o güzel duygular uçup gitti. Yerini de bitmek bilmeyen bir kavgaya bıraktı.

Üstelik bu kavgaya çiftin üçü biyolojik üçü de evlatlık altı çocuğu da dahil epeydir.

O BÜYÜK AŞK KABUS GİBİ BİR KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Çocukları daha boşanmanın ilk evresinden beri anneleri Angelina Jolie'nin yanında yer aldı. 

Hepsi birer birer babaları Brad Pitt'ten yüz çevirdi. Onunla ilgili hiçbir şeyi istemiyorlar. Buna soyadı da dahil.

Önce Shiloh 18 yaşına girince mahkemeye başvurup babasının soyadını kullanmamaya başladı.

Pax Thien zaten babasıyla hiç iyi geçinemiyor. Hatta sosyal medya sayfasından onu "dünyanın en büyük pisliği" diye tanımlayan bir paylaşım bile yaptı.

İkizlerden Vivienne, annesiyle sahne arkasında görev aldığı tiyatro oyununda sadece Jolie soyadını kullandı.

Zahara da zaten epeydir kendini Zahara Marley Jolie olarak tanıtıyor. İkizlerden bir tek Knox Leon'un bu konuda herhangi bir adımı olmadı.

ZATEN KULLANMIYORDU... ŞİMDİ YASAL YOLLARA BAŞVURDU
Bir de Angelina Jolie'nin daha Brad Pitt ile tanışmadan önce evlat edindiği Maddox var.

İşte şimdi onun da babasını hayatından tamamen sildiği ortaya çıktı.

24 yaşındaki Maddox babasından gelen Pitt soyadını resmen sildirmek için yasal olarak adım attı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya çıkardığına göre Maddox, geçtiğimiz perşembe günü Pitt soyadını çıkarmak ve tam adını da Maddox Chivan Jolie olarak değiştirmek için mahkemeye başvuruda bulundu.

Buna gerekçe olarak da "kişisel nedenler" açıklamasını yaptı.

Aslında Kamboçyalı Maddox, annesi Angelina Jolie'nin başrol oynadığı Maria filminin kamera arkasında çalıştığında da adını ekip listesine Maddox Jolie olarak yazdırmıştı.

Yani bir anlamda gayri resmi olarak artık Pitt soyadını kullanmıyordu.

Bu son adımıyla bu fiili durumu yasal hale getirme girişiminde bulundu.

'UÇAKTA OĞLUMA ŞİDDET UYGULADI'
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in boşanmalarının ilk evresinde, 62 yaşındaki oyuncunun Maddox'a şiddet uyguladığı iddiaları vardı.

Ailece çıktıkları bir yolculukta alkolü fazla kaçıran Brad Pitt'in, Maddox'a şiddet uyguladığı hatta Jolie'nin de bunun üzerine boşanma kararı aldığı ileri sürüldü.

Bu yüzden Brad Pitt bir soruşturma geçirdi. O süreçte de çocuklarının hiçbirini göremedi. Zaten sonrasında da altı kardeş onu hayatlarında istemedi.

Maddox'un bu olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra babasının soyadını yasal olarak kullanımdan çıkarmak istemesi bazı kişiler tarafından "Maddox, babasından intikam alıyor" diye yorumlandı.

Jolie'nin en büyük çocuğu, ilk evlatlık oğlu Maddox'u iyi günlerinde Brad Pitt sırtında taşırdı.

Vietnamlı Maddox, küçücükken Angelina Jolie'nin ailesine katıldı. Şimdi annesinin filmlerinin kamera arkasında çalışıyor.

YAKINLARI DA BİRBİRİNE GİRDİ
Bu arada Angelina Jolie ve Brad Pitt ile ilgili bir başka iddia daha ortada dolaşıyor. Buna göre her ne kadar sekiz yılın sonunda boşanmaları tamamlansa da eski çift arasında kapalı kapılar ardında bir gerilim daha devam ediyor.

Çiftin Etiyopyalı kızı 21 yaşındaki Zahara, geçtiğimiz hafta Spelman Koleji'nden mezun oldu. İleri sürülenlere göre de Brad Pitt kızını arayıp tebrik bile etmedi. Diploma törenine ise zaten gitmedi.

Angelina Jolie'ye yakın bir kaynak bu konuda "Brad istese kızının mezuniyet törenine katılabilirdi. Bu konuda onu engelleyen hiçbir şey yoktu" dedi.

Diğer yandan Brad Pitt'e yakın kaynaklar da işin aslının pek de öyle olmadığını savundu. Onlara göre soyadını bile istemeyen kızının diploma törenine gittiğinde neyse karşılayacağı belirsizdi.

Onlara göre çocuklarıyla arasında giderek kopan ilişkisine dair bazı yorumlar Pitt'in canını giderek daha fazla sıkmaya başladı.

 'ÇOCUKLARI BABALARINDAN KOPARANIN ŞİKAYET HAKKI OLMAZ'
Aktörün yakınları Angelina'nın hem çocuklarını Brad Pitt'ten uzaklaştırdığını hem de "Babaları onlarla ilgilenmez oldu" diyerek şikayet ediyor.

Oysa iddialara göre Pitt, çocuklarıyla yeniden bir ilişki inşa edebilmek için elinden geleni yapıyor.

Ayrıca altı kardeşle görüşmek için girişimde bulunan tek kişi Brad Pitt de değildi.

Kısa süre önce hayata veda eden annesi Jane de torunlarıyla görüşmek için çok uğraştı. Ama onları doya doya göremeden bu dünyadan göçüp gitti.

Pitt'e yakın bir kaynak "En çok yürek burkan kısım Angelina'nın çocuklarını büyükanne ve büyükbabalarından da uzak tutmasıydı. Hepimizin sorusu şu şimdi: "Angelina, kalbin nerede senin? Hayatının geri kalanında sadece bu kinle mi besleneceksin? Eski kocasını görmek istememesi normal. Ama ya çocuklarını babasından koparması!"

'ÇOCUKLARI UZAKLAŞTIRAN ONUN GEÇMİŞTEKİ DAVRANIŞLARI': Diğer yandan Angelina Jolie'yi yakın kaynaklar da Brad Pitt'in mağdur rolü oynadığını savunup "Çocuklarının ondan uzaklaşması, geçmişte onlara karşı sergilediği davranışların sonucudur." Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 24 yaşında Maddox, 22 yaşında Pax Thien ve 21 yaşında Zahara adında üç evlatlık çocuğu var. Ayrıca 20 yaşında Shiloh ile 17 yaşında Vivienne ile Knox adında biri kız diğeri erkek ikizleri de bulunuyor.

 

