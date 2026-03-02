Ä°lk evliliÄŸini komÅŸuyla ihanet bitirmiÅŸti... 40 yaÅŸÄ±ndan sonra doÄŸurduÄŸu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸunu kendine benzetti

Haberin DevamÄ±

Ã‡Ã¼nkÃ¼ zaten genÃ§ yaÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± evliliÄŸinden iki tane Ã§ocuÄŸu vardÄ±. Daha da Ã¶tesinde model olduÄŸu iÃ§in hamile kalmak kariyerini de duraklatacaktÄ±. Bu durum fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ etkileyecekti.Â

Ama belli ki o hiÃ§ bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmedi. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸini 41 yaÅŸÄ±nda kucaÄŸÄ±na aldÄ±.

Zaten "DoÄŸan bÃ¼yÃ¼r" dedikleri gibi o bebeÄŸi de bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n de iki kÄ±zÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen tek oÄŸlunun fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

BÃ¶ylece gÃ¶renlere de "kÄ±zlarÄ± benzemiyor ama oÄŸlu kendine benzedi" dedirtti.

Â

KENDÄ°SÄ°NE EN Ã‡OK BENZEYEN Ã‡OCUÄžU

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ top model Adriana Lima.

Åžu anda 44 yaÅŸÄ±nda olan BrezilyalÄ± model Adriana Lima, ikinci kocasÄ± Andre Lemmers ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Cyan'Ä± ilk kez bu kadar net bir ÅŸekilde sosyal medya sayfasÄ±ndan takipÃ§ileriyle "tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±."

Haberin DevamÄ±

ÃœÃ§ buÃ§uk yaÅŸÄ±na gelen Cyan'Ä±n sarÄ± kÄ±vÄ±rcÄ±k saÃ§larÄ± ve kocaman mavi gÃ¶zleriyle hem annesi Adriana Lima'ya hem de babasÄ± Andre Lemmers'e benzerliÄŸi dikkat Ã§ekti.

GÃ¶zlerden kaÃ§mayan bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± da minik Cyan'Ä±n, annesi Adriana Lima'ya en Ã§ok benzeyen Ã§ocuÄŸu olmasÄ±ydÄ±.

Adriana Lima'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸu ve iki kÄ±zÄ±ndan sonra dÃ¼nyaya getirdiÄŸi oÄŸlu Cyan, kardeÅŸleri arasÄ±nda annesine en Ã§ok benzeyen kardeÅŸ.





Lima'nÄ±n sosyal medya takipÃ§ileri 3 buÃ§uk yaÅŸÄ±ndaki Cyan hakkÄ±nda 'Anne ve babasÄ±nÄ±n gÃ¼zel bir karÄ±ÅŸÄ±mÄ±' yorumunu yaptÄ±.





Top model Lima , 2022 yÄ±lÄ±nda karnÄ± burnunda hamileyken Cannes Film Festivali'ne katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±





Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° Ä°HANET BÄ°TÄ°RDÄ°

Lima, ilk evliliÄŸini 2009 ile 2016 arasÄ±nda basketbolcu Marko Jaric ile yaptÄ±. Bu evlilikten ÅŸu anda 17 yaÅŸÄ±nda olan Valentina ile 13 yaÅŸÄ±nda Sienna adÄ±nda iki kÄ±z Ã§ocuÄŸu sahibi oldu.

Fakat Marko Jaric, Lima'yÄ± aldatÄ±nca bu evlilik de bitti.

Lima ile Jaric'in kÄ±zlarÄ±nÄ±n ikisi de endamlarÄ± anneleri gibi zarif olsa da daha Ã§ok babalarÄ±nÄ± andÄ±rÄ±yor. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Adriana Lima bu kez kendisine daha Ã§ok benzeyen bir Ã§ocuk sahibi oldu.

Bir ara Metin Hara ardÄ±ndan da iÅŸ insanÄ± Emir Uyar ile aÅŸk yaÅŸayan Adriana Lima, yapÄ±mcÄ± Andre Lemmers iliÅŸkisi 2021 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±.

Haberin DevamÄ±

2022 yÄ±lÄ±nda ilk bebekleri Cyan dÃ¼nyaya geldi. Ã‡ift, 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda da evlendiklerini duyurdu.

Adriana Lima ile Marko Jaric, 2009 yÄ±lÄ±nda evlendi. Fakat SÄ±rp basketbolcu Lima'yÄ± bir komÅŸusuyla aldatÄ±nca 2014'te yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Ä°ki yÄ±l sonra da resmen boÅŸandÄ±lar.

Lima ile eski kocasÄ± Marco Jaric'in Valentina ve Sienna adÄ±nda iki kÄ±zÄ± var. Top modelin kocasÄ± Lemmers ise eski evliliÄŸinden bir kÄ±z, bir erkek iki Ã§ocuk babasÄ±.Â





Top model kendisini aldatan Jaric ile boÅŸandÄ±ktan sonra kÄ±zlarÄ±nÄ± kendisi bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.Â

Â

Haberin DevamÄ±

OÄžLUNUN DÃœNYAYA GELÄ°ÅžÄ°NÄ° DE SOSYAL MEDYADAN DUYURMUÅžTU

Hamilelik haberini sosyal medya sayfasÄ±ndan duyuran Adriana Lima, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez anne olduÄŸunun mÃ¼jdesini de yine aynÄ± ÅŸekilde duyurdu.

OÄŸlunun bir gÃ¶zÃ¼nÃ¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Adriana Lima, bebeklerine isim olarak seÃ§tikleri Cyan'Ä±n; gÃ¶rÃ¼nen Ä±ÅŸÄ±k spektrumunda yeÅŸil ile mavi arasÄ±nda bir renk olduÄŸunu yazdÄ±.

Cyan'Ä±n aynÄ± zamanda Maldivler ve Bora Bora adalarÄ±ndaki denizin rengi olduÄŸunu belirtip sonra da "Cyan ÅŸimdi bizim en sevdiÄŸimiz renk. OÄŸlumuzun gÃ¶zlerinin rengi. DÃ¼nyamÄ±za hoÅŸ geldin Cyan Lima Lemmers" satÄ±rlarÄ±nÄ± ekledi. Lima oÄŸlunun 29 AÄŸustos'ta dÃ¼nyaya geldiÄŸini belirtti.

Â

Â