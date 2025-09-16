YÄ±llarca baÅŸkasÄ±nÄ±n oÄŸlu olduÄŸu konuÅŸulmuÅŸtu... Annesi onunla ilgili gerÃ§eÄŸi son ana kadar kocasÄ±na bile sÃ¶ylememiÅŸ

Haberin DevamÄ±

Ã–ncelikle zaten dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde doÄŸup bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸlerdi. Sonra da daha kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta anneleri Diana'yÄ± kaybettiler.

Onun tabutu arkasÄ±nda baÅŸlarÄ±nÄ± yerden kaldÄ±rmadan, bÃ¼yÃ¼k acÄ±larÄ±na raÄŸmen gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kmemeye Ã§alÄ±ÅŸarak yÃ¼rÃ¼meleri milyonlarca insanÄ±n hafÄ±zasÄ±na kazÄ±ndÄ±...

Bu acÄ± gÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan iki kardeÅŸ en azÄ±ndan dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte birbirlerine destek olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Ä°kisinin yolu bambaÅŸkaydÄ± ama onlar yine de 'birleÅŸik cephe' gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ sergilediler.

Â

HARRY EVLENÄ°NCEYE KADAR 'KARDEÅž KARDEÅž' GEÃ‡Ä°NDÄ°LER

William gelecekte kral olacaÄŸÄ± iÃ§in daha akÄ±llÄ± usluydu... Harry ise yÄ±llar geÃ§tikÃ§e arada skandallara da imza atan bir parti prensine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ama iki kardeÅŸ yine de birbirlerine sÄ±rt Ã§evirmedi.

Haberin DevamÄ±

GÃ¼n geldi William, Kate Middleton ile evlendi... Kate, William'Ä±n eÅŸi Harry'nin ise kendi deyimiyle "hiÃ§ sahip olamadÄ±ÄŸÄ± kÄ±z kardeÅŸine" dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... William, Harry ve Kate ailenin genÃ§ kuÅŸaklarÄ±nÄ± temsil eden vitrin yÃ¼zleri oldu bir anda.

SonrasÄ±nda Prens Harry, Meghan Markle ile evlendi. Ã–nceleri herkes onlarÄ± "MuhteÅŸem DÃ¶rtlÃ¼" diye tanÄ±mlasa da iÅŸler Ã¶yle yÃ¼rÃ¼medi. ArtÄ±k dÃ¼nyanÄ±n bildiÄŸi gibi Harry ile Meghan, ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±... William ise Kate ile birlikte Ä°ngiltere'de kaldÄ± ve kendisini bekleyen geleceÄŸe doÄŸru ilerlemeye baÅŸladÄ±.





ANNESÄ° O DOÄžANA KADAR BABASINDAN BÃœYÃœK BÄ°R SIR SAKLAMIÅž

Ama iki kardeÅŸin arasÄ± giderek aÃ§Ä±ldÄ± ve her ne kadar Harry, son Ä°ngiltere ziyaretinde babasÄ±yla bir saate yakÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼yse de William artÄ±k kardeÅŸini tamamen defterden silmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Prens Harry, karÄ±sÄ± Meghan ve Ã§ocuklarÄ± Archie ile Lilibet'in yanÄ±na ABD'ye dÃ¶ndÃ¼... Ama doÄŸum gÃ¼nÃ¼ nedeniyle yine ilginÃ§ bazÄ± haberlerle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda...

15 Ekim 1984 gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya gelen Harry'nin aileye katÄ±lmasÄ±ndan Ã¶nce annesi Diana, babasÄ± Charles'dan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±r saklamÄ±ÅŸ!

Haberin DevamÄ±

AslÄ±nda kendisi daha hamileyken ikinci bebeÄŸinin de cinsiyetini Ã¶ÄŸrendiÄŸi halde bu gerÃ§eÄŸi kocasÄ± Charles'a sÃ¶ylememiÅŸ. Onun ikinci bebeÄŸin cinsiyetini doÄŸumdan sonra Ã¶ÄŸrenmesini istemiÅŸ.

Bir baÅŸka deyiÅŸle bebek dÃ¼nyaya gelene kadar ona bir oÄŸlu daha olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylememiÅŸ!





CHARLES BÄ°R DE KIZI OLMASINI Ä°STEMÄ°Åž

Andrew Morton'Ä±n Diana: Her True Story adlÄ± kitabÄ±na gÃ¶re, Diana karnÄ±ndaki ikinci bebeÄŸin de erkek olduÄŸunu kocasÄ±na sÃ¶ylemek istememiÅŸ.

Kitapta yer alan satÄ±rlara gÃ¶re Diana "Harry'nin erkek olacaÄŸÄ±nÄ± biliyordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ultrasonda gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼m" diye anlattÄ± Ã§evresine durumu... Bunun nedenini de ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±: "Charles her zaman bir kÄ±zÄ± olmasÄ±nÄ± istemiÅŸti."

Haberin DevamÄ±

Kitaptaki satÄ±rlara gÃ¶re Charles hep iki Ã§ocuÄŸu olmasÄ±nÄ± istiyordu... Ama onun en bÃ¼yÃ¼k arzusu birinin erkek, diÄŸerinin kÄ±z olmasÄ±ydÄ±...

Harry'den iki yÄ±l Ã¶nce dÃ¼nyaya gelen ilk Ã§ocuk William erkekti. Charles'Ä±n ikinci Ã§ocuk iÃ§in hayali bir kÄ±z bebekti.

Yine kitaba bakÄ±lÄ±rsa Charles, ikinci Ã§ocuÄŸunun da bir erkek olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince "Aman TanrÄ±m bir erkek" oldu dedi. ArdÄ±ndan da ekledi: "Ve hatta kÄ±zÄ±l saÃ§larÄ± bile var!"





'BÄ°R VELÄ°AHDIM VE BÄ°R DE YEDEÄžÄ° VAR... BENÄ°M GÃ–REVÄ° TAMAMLANDI'

Bir dÃ¶nem Ä°ngiliz kraliyet ailesinin yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Paul Burrell ise The Royal Insider adlÄ± kitabÄ±nda Charles'Ä±n ikinci bebeÄŸinin doÄŸumundan sonra verdiÄŸi tepkiyi ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Ä°yi... En azÄ±ndan veliahtÄ±m ve yedeÄŸi var... Ben artÄ±k Camilla'ya dÃ¶nebilirim."

Haberin DevamÄ±

Prens Harry de Spare (Yedek) adlÄ± kitabÄ±nda babasÄ±nÄ±n tepkisini anlattÄ±. Ama onun satÄ±rlarÄ±nda Charles'Ä±n "Bir velihat ve bir de yedek oldu. Ben gÃ¶revimi tamamladÄ±m" ÅŸeklinde geÃ§iyordu babasÄ±nÄ±n sÃ¶zleri.

Â

DiÄŸer yandan uzun sÃ¼re Prens Harry'nin babasÄ±nÄ±n Charles olmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortada dolaÅŸtÄ± durdu. Bunun en Ã¶nemli nedeni de Harry'nin saÃ§larÄ±nÄ±n rengi...

Bu sÃ¶ylentilere gÃ¶re Harry'nin babasÄ± Diana'nÄ±n sevgilisi olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len James Hewitt idi...

Ama Harry de Mirror Grup'un gazetelerine karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmalarÄ±ndan birinde basÄ±nda bu iddiayÄ± gÃ¶rdÃ¼kÃ§e korktuÄŸunu itiraf etti. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bunun nedeni eÄŸer babasÄ±nÄ±n Hewitt olduÄŸu ortaya Ã§Ä±karsa Ä°ngiliz kraliyet ailesinden atÄ±labileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiydi...

Haberin DevamÄ±

Sonunda bu iddianÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.





YENÄ° YAÅžINI Ã‡EKÄ°RDEK AÄ°LESÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE KUTLADI

Bu arada Prens Harry, yeni yaÅŸÄ±nÄ± karÄ±sÄ± Meghan ve Ã§ocuklarÄ± Archie ve Lilibet ile birlikte ABD'de kendi evinde kutladÄ±.

Ã–nce Ä°ngiltere'ye gidip babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸen Harry, oradan da Ukrayna'ya sÃ¼rpriz bir ziyarette bulundu. SonrasÄ±nda da karÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±na ABD'ye dÃ¶ndÃ¼. Yeni yaÅŸÄ±na da kendi Ã§ekirdek ailesiyle birlikte girdi.

Bir zamanlar Prens William, Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle 'MuhteÅŸem DÃ¶rtlÃ¼' olarak anÄ±lÄ±yordu. Ama kÃ¶prÃ¼lerin altÄ±ndan Ã§ok sular aktÄ±... ArtÄ±k iki kardeÅŸ birbirinin adÄ±nÄ± bile anmak istemiyor.