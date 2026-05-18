Yıllarca aradığı aşkı hiç beklemediği yerde bulmuştu… Hipnozcu sevgiliye birinci yıl öpücüğü

İkisi de hayal kırıklığıyla biten iki evliliği, yıllar yılı neden anne olamadığı konusunda yapılan sayısız yoruma verdiği yürek burkan cevap ve yıllarca aşka kapattığı kalbiyle Jennifer Aniston hem hayranlarını hem de yakın dostlarını üzüyor, onun pırıltı hayatı içinde yapayalnız kalmasını istemeyenler mutlu bir ilişki yaşamasını dört gözle bekliyordu.

Jennifer Aniston, en sonunda beklediği aşkı ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldığı yaşam koçu ve hipnoz terapisti sevgilisi Jim Curtis'te buldu.

Çift önümüzdeki günlerde ilişkilerinin birinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken Jennifer Aniston sosyal medya hesabından sevgilisinin şakaklarına bir öpücük kondururken çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı.

50 yaşındaki hipnozcu yaşam koçu Jim Curtis de 57 yaşındaki ünlü sevgilisinin 21 milyon dolarlık dört yatak odalı Bel-Air malikanesinde üç köpeğiyle birlikte vakit geçirdiği bir fotoğraf paylaştı.

Curtis ve Aniston, bu yaz ilişkilerinin birinci yıl dönümünü kutlayacaklar. Söylenenlere göre dizisi The Morning Show'un çekimleri de yakın zaman sonra bitecek olan Jennifer Aniston bu özel günü büyük aşkıyla birlikte Meksika'nın Los Cabos kentindeki lüks One&Only Palmilla tatil köyünde geçirecek.

Jennifer Aniston’ın Jim Curtis’e çok aşık olduğu ve onun gerçekten de hayatının aşkı olmasını istediği, bu yüzden de ilişkisinin üstüne titrediği konuşuluyor.

Ünlü aşıklar bir yılı deviren ilişkilerini kutlamak için romantik bir tatile çıkacaklar ve yılın yorgunluğunu da burada üzerlerinden atacaklar.

Dönüşüm koçu, 1 Eylül'de Simon & Schuster aracılığıyla yayınlanacak olan 336 sayfalık kişisel gelişim kitabı "Olasılık Kitabı: Serbest Bırak. Uyum Sağla. Ol." ile daha yüksek profilini kesinlikle kullanıyor.

Mesleğinde gayet başarılı olan Jim Curtis'in Jennifer Aniston'la ilişkisi duyulduktan sonra ünü giderek arttı. Ünlü yaşam koçu katıldığı etkinlikler için 30 bin dolara yakın ücretler talep ediyor.

Ancak söylenenlere göre Jim Curtis ünlü sevgilisinin bağlantılarını işi için kullanmaktan özel olarak kaçınıyor ve onunla kariyeri hakkında bile hiç konuşmuyor. Curtis’in böylece Jennifer Aniston’ın ünü ve parasını kullanmak için onunla birlikte olduğu yönündeki söylentilerin önüne geçmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Jennifer Aniston’ın yıllarca aşka küstükten sonra Jim Curtis’e bu kadar çabuk kapılıp gitmesi ve onun için etrafa para saçmaya, her harcamayı üstlenmeye çalışmasının arkadaşları arasında endişe yarattığı söyleniyordu…

Jennifer Aniston, Jim Curtis’le uçak korkusunu yenmek için hipnozdan faydalandığını söyledikten sonra ortak arkadaşları tarafından tanıştırılmıştı.

Jim Curtis daha önce The Real Housewives of New York City'nin eski yıldızı Bethenny Frankel ile birlikteydi ve eski eşi Rachel Napolitano'dan da ergenlik çağında, Aidan adında bir oğlu var.

Curtis, 2017'de yayımlanan "The Stimulati Experience" adlı kitabında, "Sıkıldığım için bir kız arkadaşımı yanımda uzun süre tutamıyorum" diye itirafta bulunmuştu.

Jennifer Aniston ise 2000-2005 yılları arasında Brad Pitt’le evliydi. Bu evlilik Brad Pitt’in Aniston’ı rol arkadaşı Angelina Jolie’yle aldatması yüzünden bitmiş ve yıllarca magazin basınının gündeminden düşmemişti.

Aniston 2015’te bir başka ünlü yıldız Justin Theroux ile evlendi ancak bu evlilik de 3 sene sürerek 2018’de sona erdi.

Jennifer Aniston uzun yıllar anne olmak isteyip çok çabaladığını ancak denediği tüm yöntemlere rağmen bunu bir türlü başaramadığını birkaç yıl önce itiraf etmiş, uzun kariyeri boyunca sürekli olarak annelik sorularıyla karşılaşmaktan dolayı ne kadar yıprandığını açıkça anlatmıştı.

Arkadaşlarının çocuklarını kendi öz çocukları gibi benimseyen, yıllar boyu yapayalnız yaşadığı malikanesinde köpeklerine bakan, dışarıdan çok mutlu görünen hayatında aşka yer bırakmayan yıldız isim uzun süre aradığı mutluluğu en sonunda Jim Curtis’te bulmuş oldu.

İlişkileri kısa sürede hızla ilerleyen ve ciddileşen ikilinin yakın zamanda evlilik kararı alması bekleniyor.