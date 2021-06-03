Buzlar kraliÃ§esinin yeni sarayÄ±

Â 15 YAÅžINDA OLÄ°MPÄ°YAT ÅžAMPÄ°YONU OLDU

Spor tarihinin hafÄ±zasÄ±nda yer ettiÄŸinde henÃ¼z 15 yaÅŸÄ±nda gencecik bir buz patencisiydi Tara Lipinski. 1998 yÄ±lÄ±nda Nagano'da dÃ¼zenlenen KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nda altÄ±n madalyayÄ± kazanarak "en genÃ§ olimpik ÅŸampiyon" unvanÄ±nÄ± da ele geÃ§irdi. Hatta bu unvanÄ± Ã§ok uzun sÃ¼re de elinde tuttu. Daha Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±ndayken tekerlekli patenler Ã¼zerinde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± spor kariyerini baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kten sonra buz pistlerinden "emekli" oldu.

HOLLYWOOD YILDIZI GÄ°BÄ°

Her ne kadar aktif spor yaÅŸamÄ±na veda etse de bugÃ¼n 38 yaÅŸÄ±nda olan Tara Lipinksi, hayatÄ±nÄ± yine sporla iÃ§ iÃ§e, bu kez yorumcu olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. GenÃ§ yaÅŸÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± buz pistlerinde ardÄ± ardÄ±na ÅŸampiyonluklar kazanan Lipinski, kelimenin tam anlamÄ±yla da bir Hollywood Ã¼nlÃ¼sÃ¼ gibi yaÅŸÄ±yor.



ÃœNLÃœLERLE KOMÅžU

2017 yÄ±lÄ±nda TV yapÄ±mcÄ±sÄ± ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmeni Todd Kapostasy ile gÃ¶rkemli bir tÃ¶renle evlenen Tara Lipinski, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Los Angeles'Ä±n gÃ¶zde bir bÃ¶lgesinde gÃ¶steriÅŸli bir malikane evi satÄ±n aldÄ±. DÃ¼nya ve olimpiyat ÅŸampiyonu Lipinski'nin bu malikane iÃ§in 8.4 milyon dolar Ã¶dediÄŸi belirtiliyor.



DAÄž MANZARALI

DaÄŸlarla Ã§evrili ve doÄŸanÄ±n iÃ§indeki bu yeni malikanenin altÄ± tane yatak odasÄ±, 7 tane de banyosu bulunuyor. Tara Lipinski'nin, birÃ§ok Hollywood Ã¼nlÃ¼sÃ¼yle komÅŸu olduÄŸu bu yeni evini nakit parayla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± da konuÅŸuluyor.



SÄ°NEMA ODASINDAN SPOR SALONUNA

Ã–zel bir sinema odasÄ±, spor salonu, yÃ¼zme havuzu, ÅŸef mutfaÄŸÄ±, bina iÃ§i asansÃ¶rÃ¼ bulunuyor. MÃ¼lkÃ¼n bodrum katÄ±nda da aynÄ± bir yatak odasÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ± bulunuyor. HayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ aktif sporcu olarak geÃ§iren sonra da spor yorumcusu olarak Ã§alÄ±ÅŸan Tara Lipinski'nin hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir kazancÄ± bulunuyor.

Â TEKERLEKLÄ° PATENLE BAÅžLADI

1982 yÄ±lÄ±nda ABD'de dÃ¼nyaya gelen Tara Lipinski, 1984 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocukken 1984 Yaz OlimpiyatlarÄ±'nÄ± izledi ve ÅŸampiyon olan sporculara Ã¶zendi. Hatta o dÃ¶nemde mutfak aletlerinden yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeref kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±p hayali birinciliÄŸini kutluyordu. Ondan bir yÄ±l sonra da tekerlekli patenle kaymaya baÅŸladÄ±. Bu da onun iÃ§in geleceÄŸinin kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§an bir anahtar oldu.

BUZ PATENÄ°NE GEÃ‡Ä°Åž

Lipinski 9 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde tekerlekli paten alanÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmalarda kendi yaÅŸ grubunda birincilik kazandÄ±. AynÄ± yÄ±l buz patenine baÅŸladÄ±, Delaware Ãœniversitesi'nde dersler almaya baÅŸladÄ±. 1991'de Lipinski'nin babasÄ± iÅŸ gereÄŸi Teksas, Houston'a taÅŸÄ±ndÄ±. Tara Lipinski de buz pateni Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± orada sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ä°ki yÄ±l sonra eÄŸitmen Jeff DiGregorio ile Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. 1995'te de Michigan'a geÃ§ti ve orada Richard Callaghan gÃ¶zetiminde buz pateni yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Â DÃœNYANIN DÄ°KKATÄ°NÄ° Ã‡EKTÄ°

1994'te ABD'deki ilk ÅŸampiyonasÄ±na katÄ±ldÄ±. 12 yaÅŸÄ±ndayken ABD Olimpik Festivali'nde altÄ±n madalya kazanan en kÃ¼Ã§Ã¼k sporcu olarak adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±rdÄ±. AynÄ± yÄ±l Almanya'daki ilk uluslararasÄ± ÅŸampiyonasÄ±nda da birinci oldu. 1995 yÄ±lÄ±nda DÃ¼nya GenÃ§ler ÅžampiyonasÄ±'nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada yer aldÄ±. 1996'da buz pateni ÅŸampiyonalarÄ±nda bÃ¼yÃ¼kler kategorisine geÃ§en Lipinski'nin baÅŸarÄ±larÄ± da ardÄ± ardÄ±na gelmeye devam etti. ABD ÅžampiyonasÄ±'nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu ve bronz madalya kazandÄ±. AynÄ± yÄ±l DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda spor otoritelerinin dikkatini Ã§ekti.





YORUMCU OLARAK GÃ–REV YAPIYOR

1997'de DÃ¼nya Åžampiyonu olan Tara Lipinski, 1998'de de Olimpiyak Åžampiyonu unvanÄ±nÄ± aldÄ±. En genÃ§ olimpik sporcu unvanÄ±nÄ± da uzun sÃ¼re elinde tuttu. Bu baÅŸarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan profesyonel yaÅŸama geÃ§ti. Bu alanda da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmalarda baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde etti. 2002 yÄ±lÄ±nda aktif spora veda etti. Bunun ardÄ±ndan Ã§eÅŸitli TV kanallarÄ± iÃ§in buz pateni dalÄ±nda yorumculuk yapmaya baÅŸladÄ±.





MUTLU EVLÄ°LÄ°K

2017 yÄ±lÄ±nda Todd Kapostasy ile evlenen Lipinski, mutlu bir birliktelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Her ne kadar aktif sporu bÄ±raksa da sosyal medya sayfasÄ±nda takipÃ§ilerine sÄ±k sÄ±k buz Ã¼zerindeki hÃ¼nerlerini sergiliyor.

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