Yıllarca aile evinde yasak aşk yaşadı... Kaslarıyla çıktığı yolda tüm hayallerine kavuştu... O artık 79'unda efsane bir dede!

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Daha 10 yaşında küçücük bir çocukken ABD'ye taşınma hayali kuruyordu ve bunu 21 yaşında gerçekleştirdi.

Az bildiği İngilizceyle bu ülkenin yolunu tuttu. O sırada sadece kaslarına güveniyordu. İşte zaten o kasları bugünkü hayatının yolunu açtı.

Onun görünümünü "altın madeni" olarak değerlendiren yapımcılar peşine düştü ve belki vücut geliştirici olarak değil ama oyuncu olarak Hollywood'a damgasını vurdu Arnold Schwarzenegger.

Hayat öyküsü 1947 yılının 30 Temmuz günü Avusturya'nın Graz kentinde başlayan Arnold Schwarzenegger, 30 Temmuz'da 79 yaşına girdi.

Eski karısı Maria Shriver ile evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğu, karısına ihanet ettiği hizmetlisi Mildred Baena'dan doğan evlilik dışı oğlu, üç torunu, şimdilik bir gelini ve bir damadıyla artık orta yaşı da geride bırakmak üzere olan bir baba, dede ve kayınpeder Schwarzenegger.

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Artık Hollywood'un emektarlarından biri olarak anılan yıldızın bu önemli günü elbette aile içinde de coşkuyla kutlandı.

Hatta ihanetini affetmeyip boşanan karısı Maria Shriver bile onun yeni yaşı şerefine yıldızla ve ailesinin geri kalan üyeleriyle buluştu.

Arnold Schwarzenegger'in 79 yaşına girmesini, evliliğinden doğan dört çocuğunun en büyüğü olan Katherine Schwarzenegger bir dizi sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Babasıyla yıllar içinde farklı dönemlerde çekilen fotoğraflarını paylaşan Katherine, "Mutlu yıllar baba. Bizim babamız olduğun için ne kadar şanslıyız. Ve senin gibi bir büyükbabaları olduğu için çocuklarımız daha da şanslı" mesajını da yazdı.

Bu arada oyuncu Chris Pratt ile evli olan Katherine'in, babası Arnold'a ana dilinde yani Almanca olarak "Opa" (Büyükbaba) yazması da dikkatlerden kaçmadı.





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Başta Terminatör, Predator, Total Recall,Twins, Kingergarten Çop olmak üzere birçok yapımda kamera karşısına geçen Arnold Schwarzenegger , bir dönem de California valisi olarak görev yapmıştı.

Aslına bakılırsa onun hayatı da "Nereden nereye gelmiş" dedirtecek türden.



Tam adıyla Arnold Alois Schwarzenegger 1947 yılında Avusturya'da Graz kentinde dünyaya gözlerini atı. Yerel bir polis şefi olan Gustav Schwarzenegger ile Aurelia Jadryn'in oğlu olarak dünyaya gelen oyuncunun ebeveyni bazı konularda çok katıydı.

Babası Gustav, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Partisi'ne üyeydi. Zaten Schwarzenegger, Kaliforniya Valisi seçildiğinde babasının geçmişi yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

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Babası ve annesi, savaş yıllarından kalma alışkanlıkları nedeniyle çocuklarına katı bir şekilde yaklaşıyordu. Özellikle de babası kendi söylediklerine aykırı bir davranışta bulunduğunda Arnold'u hiç affetmiyordu.

Annesi ise babasından daha yumuşaktı ve hayata veda edene kadar da Arnold'un onunla ilişkisi gayet yolundaydı.

Arnold'un annesinin ilk evliliğinden Meinhard adında bir üvey kardeşi vardı. İki kardeşin çocukluğu savaş sonrası travmalar ve yoksulluk içinde geçti.

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Schwarzenegger'ın vücut geliştirmeye merakı ise 15 yaşındayken başladı. 18 yaşına geldiğinde Avusturya Ordusu'nda vatani görevini yapmaya başladı. Fakat o sırada bir vücut geliştirme yarışmasına katılmak için temel eğitimden kaçtı. Bu nedenle bir hafta hapis cezası aldı.

Askerlikten sonra vücut geliştirme dalında bir başka yarışmaya katıldı Arnold. Orada Avrupa'nın En Yapılı Adamı seçildi. Bu sayede de vücut geliştirme çevrelerinde ün kazandı.



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Kendi söylediğine göre bu yarışmada aldığı unvan, zengin olmasına fırsat veren bir ABD biletiydi. 1966 yılında Londra'daki bir yarışmaya katıldı ve ikinci oldu.

1966 yarışmasının jüri üyelerinden Charles "Wag" Bennett, Schwarzenegger'den etkilendi ve ona koçluk yapmayı teklif etti.

Schwarzenegger'in çok az parası olduğu için, Bennett onu Londra'daki Forest Gate'deki iki spor salonundan birinin üzerindeki kalabalık aile evinde kalmaya davet etti.

Yine 1966'da, Bennett'in evindeyken Schwarzenegger, arkadaşı ve akıl hocası olan çocukluk idolü Reg Park ile tanışma fırsatı buldu. 1967'de Schwarzenegger ilk kez unvanı kazanarak 20 yaşında olan en genç Bay Universe oldu.

10 yaşından beri ABD'ye taşınma hayali kuran Arnold bunu yıllar sonra gerçekleştirdi. 21 yaşında çok az bildiği İngilizcesiyle ABD'ye gitti.

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Vücut geliştirme dalında birçok yarışmaya katılan ve kazanan Arnold, daha sonra bu spora veda etti. Beyaz perdeye adım attı.

Tabii ki bu konuda da kaslarının büyük etkisi oldu. Hollywood yapımcıları onun fiziksel görünümünü "altın madeni" olarak değerlendirip ona uygun roller vermeye başladı.. Bu serüvenin sonunda da bugün bulunduğu noktaya geldi.

ma doğrusu, daha o bu işin başlarındayken özellikle de annesi olayı farklı yorumlayıp epey gözyaşı döktü. Schwarzenegger, bundan iki yıl önce konuk olduğu söyleşide de bu konuya değindi zaten.

O söyleşide Dian Hanson'ın konuğu olan Schwarzenegger, kendisinin erken yaşta çizmeye başladığı kariyer planının, kurduğu hayallerin annesini ne kadar üzdüğünü bir kez daha hatırladı.

Vücut geliştirmeci olmak isteyen Arnold, o dönemde bu alanda başarı kazanmış kişilerin posterlerini odasının duvarlarına astığını söyledi.

İfade ettiğine göre annesi bu durumu tamamen yanlış anladı. Sonra da odasının duvarındaki bu kaslı sporcuların fotoğraflarına bakıp ağlamaya başladı. O anlarda da Arnold'a "Senin yaşındaki çocuklar odalarının duvarlarına güzel kızların posterlerini asar. Ben nerede yanlış yaptım?" dedi.

Anne Schwarzenegger'ın ilk yaptığı da oğlunu hemen alıp yakınlardaki bir doktora götürmek oldu ünlü oyuncunun söylediğine göre. Doktorun söyledikleri de annesinin içini rahatlattı.

Schwarzenegger o anları da şöyle anlattı: " Doktor anneme, benim yaşımdaki çocukların bu tür güçlü insanları idol olarak benimsediğini söyledi. Bu konu hakkında endişe etmemesi gerektiğini anlattı."





Schwarzenegger, 1986 yılında Kennedy ailesinden gelen Maria Shriver ile evlendi. Bu evlilikten dört çocuğu oldu. Ama uzun evliliğin sonunu yıldızın; üstelik kendi aile evinde yaşadığı yasak aşk getirdi.

Arnold, evlerinde hizmetli olarak çalışan Mildred Baena ile yasak aşk yaşadı. Bu aşktan Joseph adında bir oğlu oldu. Ama bu gerçeği ikisi de yıllarca sakladı. Hatta Baena'nın kocası bile bu çocuğun babasının kendisi olduğunu sandı.



Ama sonra Schwarzenegger gerçeği itiraf etti. Evlilik yıkıldı. Yine de Maria Shriver ile dost kalmayı sürdürdüler.







Schwarzenegger'in evliliğinden Katherine, Christine adında iki kızıyla Patrick ve Christopher adında iki oğlu bulunuyor. Bu arada Schwarzenegger'ın en büyük kızı Katherine'in oyuncu Chris Pratt ile evli ve üç çocuklu olduğunu da hatırlatalım.





Yasak aşkından olan oğlu Joseph ile en küçük oğlu Christopher her ikisi de 1997 yılında birkaç ay arayla dünyaya geldi.