Yıllara meydan okudu, bir evladını terbiye edemedi... Oğlu, ünlü şarkıcıyı şikayet etti: Annem harçlığımı kesti, eski karıma nafaka ödeyemez oldum

Ama bu durumdaki bazı kişilerin yüzü de başka açılardan gülmüyor işte. Kiminin aşktan yana kiminin de evlattan yana bahtı bir türlü açılmıyor.

İşte yılların oyuncusu ve şarkıcısı Cher de bunlardan biri...

AŞK HAYATI YOLUNDA AMA EVLADIYLA BAŞI DERTTE

79 yaşındaki yıldız bir süredir kendisinden 39 yaş daha genç müzik yapımcısı Alexander AE Edwards ile ilişkisiyle gündemde olan Cher'in başında ciddi bir sorun var.

Gregg Allman ile 1975 - 1979 yılları arasında yaptığı evlilikten dünyaya gelen ve şu anda 49 yaşında olan oğlu Elijah bir türlü Cher'in yüzünü güldürmedi.

Ruh sağlığı ve kötü bağımlılıklarıyla Cher'i üzen, artık yetişkin olup durulup oturması gereken bir yaşta onun başına sorunlar çıkaran Elijah Allman, şimdi de annesinden şikayet etti.

Allman, annesi Cher'in kendisine verdiği harçlığı kestiğini, bu yüzden de boşandığı karısı Marieangela King'e ödemesi gereken nafaka konusunda zorlandığını ileri sürdü.

Cher, bir süredir yarı yaşındaki müzik yapımcısı Alexander A.E. Edwards ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Ama küçük oğlu Elijah, yıldızın başına türlü türlü sorunlar açıyor.





Yıldız, Elijah'nın vesayetini almak için yasal bir mücadele içinde.





NAFAKANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

İngiliz Daily Mail gazetesinin ele geçirdiği mahkeme belgelerine göre Elijah, eski karısı Marieangela'ya ödediği nafakanın bin 651 dolara düşürülmesini talep etti.

Yine bu belgelere göre Cher, küçük oğluna ayda 10 bin dolar gönderiyordu. Fakat 2021 yılında bu parayı kesti.

Bu durumda Elijah Allman'ın geliri, babası Gregg'in mirasından gelen 10 bin dolar ile sınırlandı.

Diğer yandan Elijah'ın eski karısına ayda 6 bin 500 dolar ödemesi gerekiyor.

Ama babasından gelen 10 bin dolardan, vergi kesintilerinin ardından elinde sadece 6 bin 790 dolar kalıyor.

Bu durumda Elijah Allman, eski karısına ödediği nafakanın bin 651 dolara indirilmesini talep etti.

Bütün bunlar olup biterken, yaşadığı bu maddi zorluklara rağmen Elijah'ın hayatını kazanmak için hiçbir girişimde bulunmadığı da belirtiliyor.

Aslına bakılırsa Cher'in oğlu Elijah'ın evliliği ve boşanması da karmaşık. 2013 yılında evlenen çift, 2021'de boşanmaya karar verdi. Ancak bir süre sonra barıştılar ve dava da düştü.

Yine de iki yıl sonra bu kez kesin bir boşanma davası açtılar.

'OĞLUM CİDDİ DERECEDE ENGELLİ'

Cher ise "ciddi derecede engelli" diye nitelendirdiği oğlu Elijah'ın vasisi olmak için yasal olarak mücadele ediyor.

Oğlunun para kavramından bihaber olduğunu, mali kaynaklarını yönetemediğini belirten Cher "Bozuk ruh sağlığının ve kötü alışkanlıklarının da onu dolandırılmaya açık hale getirdiğini" savundu.

Yıldız, oğlunun elindeki parayı uyuşturucu yatırdığını; pahalı otellere ve otomobillere harcadığını ileri sürdü.

Bu arada Elijah Allman için geçici bir vasi tayin edildi.





'ANNEMİZLE PARASI İÇİN BİRLİKTE' DEMİŞLERDİ

Diğer yandan Eliajh Allman ile Cher'in Sonny Bono ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Chaz, onun kendilerinden bile daha genç olan A.E. Edwards ile ilişkisine başından beri karşı çıktı.

Bu konudaki en çarpıcı savunmaları da Alexander'ın, anneleriyle parası için birlikte olduğuydu.

Bu sırada Cher'in de iki oğlunu "mirasından yoksun bırakmakla" tehdit ettiği konuşulmuştu.

