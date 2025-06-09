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Yıllar yılı güzelliğin simgesi olmuştu... 60'ına geldi, ruhu gençleşti... Bikiniyi çıkardı, mini elbiseyi giydi

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#Brooke Shields#Tony Ödülleri#Brooke Shields Kaç Yaşında
Yıllar yılı güzelliğin simgesi olmuştu... 60ına geldi, ruhu gençleşti... Bikiniyi çıkardı, mini elbiseyi giydi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 10:12

Onu bütün dünya daha küçücük yaşında eşine az rastlanır güzelliğiyle tanıdı... Koyu renk gür saçları, kalın kaşları, sanki çok usta bir ressamın elinden çıkmış gibi görünen burnu, dudakları ve tabii ışıl ışıl mavi gözleriyle kelimenin tam anlamıyla bir bakan bir daha baktı ona...

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Bir de bütün bunlara masum yüz ifadesi eklenince yıllar yılı "kadın güzelliğinin simgesi" olarak görüldü hep.

Bebekken başladığı kamera karşısı serüvenini nice filmlerle ve dizilerle bir yandan da modellikle sürdürdü... Hala da emekli olmuş değil... Artık boyunu geçen iki kız çocuk annesi ve yine kariyerini sürdürüyor.

Hatta bu ünlü geçtiğimiz günlerde 60 yaşına girdi.. Bir başka deyişle artık hayatında yeni bir sayfa açtı... Resmen orta yaşlı oldu.

Diğer yandan belli ki yaş almak onu hiç değiştirmedi... Katıldığı bir ödül gecesinde kırmızı renkli mini elbisesiyle bütün dikkatleri üzerine çekti. 

Yıllar yılı güzelliğin simgesi olmuştu... 60ına geldi, ruhu gençleşti... Bikiniyi çıkardı, mini elbiseyi giydi

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YAŞI İLERLEDİ AMA GENÇLİK RUHUNU YİTİRMEDİ
Büyük olasılıkla hemen anladınız Brooke Shields'tan söz ettiğimizi.

Minicik bir bebekken annesi Teri'nin girişimiyle bir reklam filminde oynayarak kariyerine başlayan Shields, geçen hafta 60 yaşını kutladı.

31 Mayıs 1965 doğumlu olan Brooke Shileds'ın hayatında yeni bir dönem başladı. Güzel oyuncu artık orta yaşın zirvesine ulaştı...

Chris Henchy ile evliliğinden 22 yaşında üniversiteyi kısa süre önce bitiren Rowan Francis ve 19 yaşında Grier Hammond adında iki kızı olan Shields, yaşı ilerliyor olsa da içindeki gençlik ruhunu kaybetmemiş gibi görünüyor.

Hatta belki de yaşı matematiksel olarak büyüdükçe ruhu gençleşiyor.

Bunun bir örneğini de geçtiğimiz akşam New York'taki Radio City Music Hall'da düzenlenen Tony Ödülleri töreninde gözler önüne serdi.

Yıllar yılı güzelliğin simgesi olmuştu... 60ına geldi, ruhu gençleşti... Bikiniyi çıkardı, mini elbiseyi giydi

KIRMIZI MİNİ ELBİSESİYLE GECEYE DAMGA VURDU
Tiyatro dünyasının en saygın ödülü olarak nitelendirilen Tony Ödülleri, çok sayıda ünlüyü bir araya getirdi. Bunlardan biri de Brooke Shields oldu.

Birçok kadın ünlü, gece için uzun etekli, farklı yerlerinde dekolteleri bulunan gece kıyafetleri tercih etti.

Ama artık 60 yaşında olan Brooke Shields, tek omuzlu, asimetrik etekli mini kırmızı bir elbise giydi. Güzel yıldız görünümünü de aynı renk ayakkabı ve çantayla tamamladı.

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Saçlarını açık bırakan Brooke Shields, kameralara poz verirken de yerinde duramayan tavırlar sergiledi...

Fotoğrafçılarla şakalaşan, onlara sevimli hareketler yapıp öpücük gönderen Shields'ın keyfinin yerinde olduğu da görüldü.

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Yıllar yılı güzelliğin simgesi olmuştu... 60ına geldi, ruhu gençleşti... Bikiniyi çıkardı, mini elbiseyi giydi

KIRMIZI HALIDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Brooke Shields, bu kıyafet seçimiyle gecenin en şıkları arasına da adını yazdırdı.

Konu şıklıktan açılmışken gelin gecede sergiledikleri görüntüyle tam puan alan ünlülere de bir bakalım.

İşte Tony gecesinden kırmızı halı görüntüleri.

Yıllar yılı güzelliğin simgesi olmuştu... 60ına geldi, ruhu gençleşti... Bikiniyi çıkardı, mini elbiseyi giydi


Pussycat Dolls grubuyla tanınan 46 yaşındaki Nicole Scherzinger, kariyerinde ilk kez bir Tony Ödülü kazandı. Sunset Bulvarı adlı müzikaldeki performansıyla Müzikal Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü evine götürdü.. Scherzinger, bedenini saran kırmızı kıyafetiyle de gecenin en şıkları arasında yerini aldı.

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Yıllar yılı güzelliğin simgesi olmuştu... 60ına geldi, ruhu gençleşti... Bikiniyi çıkardı, mini elbiseyi giydi

 Julianne Hough, romantik görünümlü  bu beyaz elbisesiyle kırmızı halıya çıktı. 

Yıllar yılı güzelliğin simgesi olmuştu... 60ına geldi, ruhu gençleşti... Bikiniyi çıkardı, mini elbiseyi giydi

Katie Holmes geceye iki renkli ve iki parça kıyafetiyle katıldı.

Yıllar yılı güzelliğin simgesi olmuştu... 60ına geldi, ruhu gençleşti... Bikiniyi çıkardı, mini elbiseyi giydi

Lea Michelle, derin yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken siyah bir gece elbisesi giydi.

Yıllar yılı güzelliğin simgesi olmuştu... 60ına geldi, ruhu gençleşti... Bikiniyi çıkardı, mini elbiseyi giydi

Cynthia Erivo işlemeli kıyafetiyle zarif bir şıklık sergiledi.  

Yıllar yılı güzelliğin simgesi olmuştu... 60ına geldi, ruhu gençleşti... Bikiniyi çıkardı, mini elbiseyi giydi

Dylan Mulvaney çelik mavisi kıyafetiyle gecenin göz alıcı konuklarından biriydi.

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Yıllar yılı güzelliğin simgesi olmuştu... 60ına geldi, ruhu gençleşti... Bikiniyi çıkardı, mini elbiseyi giydi

Sarah Snook'un pırıltılı sadeliği dikkat çekti.

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