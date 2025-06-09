Yıllar yılı güzelliğin simgesi olmuştu... 60'ına geldi, ruhu gençleşti... Bikiniyi çıkardı, mini elbiseyi giydi

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Bir de bütün bunlara masum yüz ifadesi eklenince yıllar yılı "kadın güzelliğinin simgesi" olarak görüldü hep.

Bebekken başladığı kamera karşısı serüvenini nice filmlerle ve dizilerle bir yandan da modellikle sürdürdü... Hala da emekli olmuş değil... Artık boyunu geçen iki kız çocuk annesi ve yine kariyerini sürdürüyor.

Hatta bu ünlü geçtiğimiz günlerde 60 yaşına girdi.. Bir başka deyişle artık hayatında yeni bir sayfa açtı... Resmen orta yaşlı oldu.

Diğer yandan belli ki yaş almak onu hiç değiştirmedi... Katıldığı bir ödül gecesinde kırmızı renkli mini elbisesiyle bütün dikkatleri üzerine çekti.

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YAŞI İLERLEDİ AMA GENÇLİK RUHUNU YİTİRMEDİ

Büyük olasılıkla hemen anladınız Brooke Shields'tan söz ettiğimizi.

Minicik bir bebekken annesi Teri'nin girişimiyle bir reklam filminde oynayarak kariyerine başlayan Shields, geçen hafta 60 yaşını kutladı.

31 Mayıs 1965 doğumlu olan Brooke Shileds'ın hayatında yeni bir dönem başladı. Güzel oyuncu artık orta yaşın zirvesine ulaştı...

Chris Henchy ile evliliğinden 22 yaşında üniversiteyi kısa süre önce bitiren Rowan Francis ve 19 yaşında Grier Hammond adında iki kızı olan Shields, yaşı ilerliyor olsa da içindeki gençlik ruhunu kaybetmemiş gibi görünüyor.

Hatta belki de yaşı matematiksel olarak büyüdükçe ruhu gençleşiyor.

Bunun bir örneğini de geçtiğimiz akşam New York'taki Radio City Music Hall'da düzenlenen Tony Ödülleri töreninde gözler önüne serdi.

KIRMIZI MİNİ ELBİSESİYLE GECEYE DAMGA VURDU

Tiyatro dünyasının en saygın ödülü olarak nitelendirilen Tony Ödülleri, çok sayıda ünlüyü bir araya getirdi. Bunlardan biri de Brooke Shields oldu.

Birçok kadın ünlü, gece için uzun etekli, farklı yerlerinde dekolteleri bulunan gece kıyafetleri tercih etti.

Ama artık 60 yaşında olan Brooke Shields, tek omuzlu, asimetrik etekli mini kırmızı bir elbise giydi. Güzel yıldız görünümünü de aynı renk ayakkabı ve çantayla tamamladı.

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Saçlarını açık bırakan Brooke Shields, kameralara poz verirken de yerinde duramayan tavırlar sergiledi...

Fotoğrafçılarla şakalaşan, onlara sevimli hareketler yapıp öpücük gönderen Shields'ın keyfinin yerinde olduğu da görüldü.

KIRMIZI HALIDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Brooke Shields, bu kıyafet seçimiyle gecenin en şıkları arasına da adını yazdırdı.

Konu şıklıktan açılmışken gelin gecede sergiledikleri görüntüyle tam puan alan ünlülere de bir bakalım.

İşte Tony gecesinden kırmızı halı görüntüleri.

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Julianne Hough, romantik görünümlü bu beyaz elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.





Katie Holmes geceye iki renkli ve iki parça kıyafetiyle katıldı.





Lea Michelle, derin yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken siyah bir gece elbisesi giydi.





Cynthia Erivo işlemeli kıyafetiyle zarif bir şıklık sergiledi.





Dylan Mulvaney çelik mavisi kıyafetiyle gecenin göz alıcı konuklarından biriydi.

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Sarah Snook'un pırıltılı sadeliği dikkat çekti.