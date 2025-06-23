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Â Gelin de Ã¶yle hiÃ§ adÄ± duyulmamÄ±ÅŸ biri deÄŸil...Ama Ã¶ykÃ¼sÃ¼ biraz daha farklÄ±...

Orta halli bir ailede doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼, yÄ±llar boyunca Ã§alÄ±ÅŸÄ±p kendi parasÄ±nÄ± kazandÄ±, hatta servet bile edindi. Åžimdi ise dÃ¼nyanÄ±n en zengin ikinci insanÄ± olarak tanÄ±nan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kocasÄ±yla evlenip yepyeni ve eskisinden daha fazla refah iÃ§inde bir hayata adÄ±m atmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Hatta bunun iÃ§in Ã¶nÃ¼nde sadece dÃ¶rt gÃ¼n kaldÄ±!

DÃœÄžÃœNE SAYILI GÃœNLER KALDI

Milyonlarca kiÅŸinin merakla beklediÄŸi bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile niÅŸanlÄ±sÄ± Lauren Sanchez.

Uzun sÃ¼redir niÅŸanlÄ± olan ve dÃ¼ÄŸÃ¼nleri heyecanla beklenen Ã§iftin evlilik tarihi kesinleÅŸti. Sanchez ile Bezos, 27 Haziran'da Ä°talya'nÄ±n en romantik ve en turistik ÅŸehri Venedik'te evleniyor.

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DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n eÄŸlencesi Bezos'un 500 milyon dolarlÄ±k yatÄ±nda yapÄ±lacak ama Ã§ift evlilik yeminini San Giorgio adasÄ±ndaki San Giorgio Maggiore BazilikasÄ±'nda edecek.

Bezos'un Koru adlÄ± lÃ¼ks yatÄ± da adanÄ±n iskelesinde demirlenmiÅŸ olacak. ÃœnlÃ¼ konuklarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± partiye ev sahipliÄŸi yapacak.

ADADAKÄ° BÃœTÃœN LÃœKS TESÄ°SLER ALTI GÃœNLÃœÄžÃœNE KÄ°RALANDI

Kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa 28 Haziran gÃ¼nÃ¼ de Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ devam edecek. DÃ¼ÄŸÃ¼ne dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ konuklar katÄ±lacak. Bu konuklar 29 Haziran'da Venedik'ten ayrÄ±lmaya baÅŸlayacak.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Bezos ile Sanchez, konuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlamak iÃ§in adadaki bÃ¼tÃ¼n otelleri ve lÃ¼ks konaklama tesislerini altÄ± gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne kiraladÄ±. Elbette bunun iÃ§in de Jeff Bezos'un cebinden yÃ¼klÃ¼ bir miktarda para Ã§Ä±ktÄ±.

YÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne ise 200 Ã¼nlÃ¼ konuk katÄ±lacak.

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GELÄ°NÄ°N ÃœÃ‡ÃœNCÃœ, DAMADIN Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu Jeff Bezos'un ikinci, Lauren Sanchez'in de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸi.

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Bezos, ilk evliliÄŸini 1993 ile 2019 arasÄ±nda McKenzie Scott ile yaptÄ±. Ondan boÅŸanÄ±rken de 38 milyon dolar tazminat Ã¶dedi.

SÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa servetinin hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir kÄ±smÄ±nÄ± eski karÄ±sÄ±na veren Bezos, bu kez iÅŸi sÄ±kÄ± tuttu ve Lauren Sanchez ile bir evlilik anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.

Lauren Sanchez aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa gayet mÃ¼tevazÄ± bir geÃ§miÅŸten geliyor. New Mexico'nun Albuquerque kentinde tek katlÄ± bir evde bÃ¼yÃ¼dÃ¼ Sahnchez.

Ama kendi Ã§abasÄ±yla kendine ait bir servet edindi.

Eski bir televizyoncu olan 55 yaÅŸÄ±ndaki Sanchez'in Black Ops Aviation adlÄ± havadan video Ã§ekimleri yapan bir firmasÄ± bulunuyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra Washington'da da 6.2 milyon dolar deÄŸerinde bir malikanesi de var.

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Bu arada Lauren Sanchez'in ilk kocasÄ± Tony Gonzalez'den Nikko adÄ±nda 24 yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu, Patrick Whitesell (yukarÄ±da) ile evliliÄŸinden de Ella adÄ±nda bir kÄ±z ve Evan adÄ±nda bir erkek evlat annesi olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.





BEZOS Ä°LE ESKÄ° EÅžÄ° SAYESÄ°NDE TANIÅžTI

Lauren Sanchez daha Ã¶nce Hollywood'un Ã¶nde gelen yetenek ajanlarÄ±ndan Patrick Whitesell ile evliydi. Onlar da tÄ±pkÄ± Jeff Bezos ve Mackenzie Scott gibi 2019 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±. Zaten bu iki boÅŸanma da birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ±.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in birlikteliÄŸi bundan beÅŸ yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±. Ã‡ift, o zamandan bu yana da birbirlerinden ayrÄ±lmaz hale geldi. O ilk dÃ¶nemde iliÅŸkilerini gÃ¶zlerden uzak tutan Bezos ile Sanchez'in aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, 2019 yÄ±lÄ±nda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

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Bu iliÅŸkinin bÃ¶ylesine gizlenmesinin nedeni de Bezos'un, Sachnez ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda eski eÅŸi MacKenzie Scott, boÅŸanma sÃ¼recini henÃ¼z tamamlamamÄ±ÅŸ olmasÄ±.

O sÄ±rada Lauren Sanchez de sonradan boÅŸandÄ±ÄŸÄ± kocasÄ± Patrick Whitesell'e Bezos ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyi aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ÅŸin bir baÅŸka ilginç yanÄ± daha var. Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in eski eÅŸi Patrick Whitesell, arkadaÅŸtÄ±. Hatta ikiliyi Sanchez'in eski kocasÄ± Whitesell tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. O tanÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Bezos, Whitesell ve Sanchez üç arkadaÅŸ olarak görüÅŸmeye ve çeÅŸitli ortamlarda birlikte vakit geçirmeye baÅŸladÄ±. Ama üç kiÅŸinin arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± olarak baÅŸlayan bu durum bir süre sonra Bezos ile Sanchez'in yakÄ±nlaÅŸmasÄ±yla sona erdi.





ÅžÄ°MDÄ° MALÄ°KANELERDE YAÅžIYOR AMA TEK KATLI BÄ°R EVDE BÃœYÃœDÃœ: Son bir not daha... YÄ±llar iÃ§inde kendine ait bir servet edinen ÅŸimdi de dÃ¼nyanÄ±n en zengin insanlarÄ±ndan biriyle evlenmeye hazÄ±rlanan Sanchez, gayet mÃ¼tevazÄ± bir ortamda doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼. New Mexico'nun Albuquerque kentinde tek katlÄ± bir evde bÃ¼yÃ¼yen Sanchez, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda oraya bir ziyaret yaptÄ±. Lauren Sanchez, o ziyaret sÄ±rasÄ±nda Ã§ocukluÄŸunun geÃ§tiÄŸi evin Ã¶nÃ¼nde babasÄ±yla birlikte Ã§ektirdiÄŸi bir pozunu da Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

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