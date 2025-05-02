Yıllar var ki nice acılardan geçti... Hayatının sonbaharında yüzü gülüyor: Adı en küçük torununda yaşayacak

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Kimi zaman tam anlamıyla masallara layık bir hayat yaşarken bir anda kendini kocaman bir çaresizliğin ve hiçliğin ortasında buluyor insan... Sonra ardı ardına nice acılar yaşıyor...

Tam her şeyin bittiğini düşünürken bir anda ayağa kalkıp yoluna devam ediyor. Gözyaşlarıyla yıkanan yüzü yeniden gülüyor.

Elbette kaybettiklerinin acısını hiç unutmuyor ama sahip olduklarına sımsıkı sarılarak hayatına devam ediyor. Yepyeni bir sayfa açıyor.

ONUN HAYATI DA ROMANLAR YA DA FİLMLER GİBİ

İşte bu fotoğraftaki görmüş geçirmiş ünlü sima da onlardan biri. Bin bir gece masallarına layık bir hayat yaşarken bir anda elinde bırakın ailesini ülkesi bile kalmadı. Her şeyini geride bırakıp başka bir hayata adım attı.

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Bu yeni hayatta da bir sürü zorluk yaşadı. Önce hayatının aşkını kaybetti. Sonra acıların daha büyüğü geldi... O büyük aşkından kendisine yadigar kalan iki evladını toprağa verdi.

Ama geride kalan diğer iki evladı ve torunları sayesinde hayata sımsıkı tutundu... Eskisinden farklı olsa da yine de güzel bir hayat sürdürüyor.

EN KÜÇÜK TORUNUNA ONUN ADINI VERDİLER

Hikayesini kısaca anlattığımız bu ünlü sima İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi, karısı Farah Pehlevi ve çocukları.

Aile, artık ABD ve Fransa'da yaşamını sürdürüyor. Eski hükümdar eşi geçen zaman içinde iki evladını kaybetse de kızı kadar yakın bir gelin ve ondan da üç tane torun sahibi oldu.

Ailece ülkeden ayrıldıkları 1979 yılından bu yana artık imparatoriçe unvanını da taşımayan Farah Pehlevi, şimdi hayatta kalan çocukları ve torunlarının sevinciyle mutlu oluyor.

Üstelik o torunlarından biri kendi adını taşıyor... Bugün 86 yaşında olan Farah Diba, özellikle de büyük oğlu Rıza, onun karısı Yasmine ve üç kızları sayesinde yüzü gülüyor.

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BABAANNESİYLE ARASI ÇOK İYİ

Farah Diba'nın kendisiyle aynı adı taşıyan en küçük torunu da babaannesinin sevgisine kalbinde ayrı bir yer ayırmış durumda.

Eski imparatoriçenin en küçük torunu Farah Pahlavi, dün babaannesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı Instagram sayfasında.

Biri eski diğeri yeni kuşaktan iki aile üyesinin birbirine benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Genç Farah'ın gülen yüzü babaannesi Farah Diba'nın gençlik hallerine benzetildi.

Farah Diba'nın iki kızı ve iki oğlu vardı. İkisi on yıl arayla hayata veda etti. Geride kalan diğer iki çocuğundan biri olan kızı Farahnaz, hiç evlenmedi. Oğlu Rıza ise Yasmine Pahlavi ile evlendi. Çiftin, 33 yaşında Noor, 31 yaşında Iman ve 21 yaşında Farah adında üç tane kızı var. Iman, önceki yıl Bradley Sherman ile nişanlandı.

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DÜĞÜNE DÜNYA MEDYASI DA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Iman'ın nişan töreninin bu kadar ilgi görmesinin nedeni ailesinin geçmişi. Hiç tanışmadığı dedesi Muhammed Rıza Pehlevi ile babaannesi Farah Pehlevi, 1959 yılında gösterişli bir törenle evlendi.

O sırada evlilik öncesi adıyla Farah Diba, henüz 21 yaşında bir genç kızdı. Şah Muhammed Rıza ise 40 yaşındaydı. İran'ın son şahı olarak tarihe geçen Rıza Pehlevi, Farah'dan önce iki evlilik daha yapmıştı.

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ilk evliliğini Mısır Prensesi Fevziye ile yapmıştı. Fakat eşi tahta varis olacak erkek çocuk yerine bir kız çocuğu doğurduğu için ondan boşandı, karısını sürgüne gönderdi.

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İkinci evliliğini de sonradan "mahzun prenses" olarak anılan Süreyya İsfendiyari ile yaptı. Fakat Süreyya tahta bir varis veremediği yani çocuk dünyaya getiremediği için ondan boşanmıştı. Güzelliği dillere destan olan Süreyya da hayatını ülkesinin dışında sürdürmek zorunda kalmıştı.

Rıza Pehlevi bunun ardından kendisinin yarı yaşındaki Farah Diba ile evlendi. Son derece görkemli bir şekilde gerçekleşen düğün, dünya medyasından da büyük ilgi gördü. Özellikle Farah Pehlevi'nin gelinliği, kuşağının birçok sosyete düğününe esin kaynağı oldu.

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HAYATINI ABD VE FRANSA'DA SÜRDÜRÜYOR

Şah Rıza Pehlevi ile eşi Farah'ın; Rıza, Farahnaz, Ali ve Leyla adında dört tane çocuğu oldu. Hükümdarlıkları sırasında Farah, ülkesinde kültür ve sanatın yükselmesi için çaba harcadı. İran'ın batı dünyasına açılmasına destek verdi.

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Aynı zamanda dünya çapında tanınan bir moda ikonuna da dönüştü. Bu arada Farah Pehlevi'nin, ABD'nin suikaste kurban giden başkanı John F. Kennedy'nin eşi Jackie'ye benzetildiğini ve Orta Doğu'nun Jackie Kennedys'si olarak anıldığını da ekleyelim.

Fakat Şah Rıza Pehlevi ve Farah, İran'da yaşanan siyasi değişim sonucunda 1979 yılında ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar.

Tüm aile 43 yıldır sürgünde yaşıyor. Farah Pehlevi ise hayatını ABD ve Fransa'da sürdürüyor.



Şah





Şah Rıza Pehlevi ile eşi Farah'ın; Rıza, Farahnaz, Ali ve Leyla adında dört tane çocuğu oldu. Bu çocuklarından kızı Leyla 2001 yılına, oğlu Ali Rıza 2011'de hayatını kaybetti. Fakat Farah Diba çocuklarında önce asıl büyük acıyı 1980 yılında kocası Muhamed Rıza Pehlevi'yi kaybedince yaşadı.



Son İran Şahı Rıza Pehlevi'nin ilk karısı Mısır Prensesi Fevziye ve ikinci karısı Süreyya. Fevziye, erkek çocuk doğuramadığı Süreyya da bebek sahibi olamadığı yani tahta veliaht veremediği için sürgüne gönderildi. Farah Diba ise Şah'ın üçüncü ve son karısıydı.