Yıllar süren boşanma davası ünlü yıldızı tüketti… Artık yükün birazını da çocuklarım çeksin!

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Hayranlarının bir zamanlar adlarını birleştirip “Brangelina” diye seslendiği çift 2016’da başlayan boşanma davalarını daha geçen ay sonlandırabilmiş, bu büyük kavgalara sahne olan mahkeme süreci tam 8 yıl sürmüştü.

YILLAR SÜREN KAVGA ONU DAHA ÇOK YARALADI

Eski aşıklar bir yandan artık bu “yükten” kurtuldukları için rahat bir nefes alsalar da Angelina Jolie bu yasal süreçten mağlup ayrılan ve daha çok yara alan taraf oldu.

Kısa bir süre önce maddi sıkıntılar çekmeye başladığı dedikoduları dolaşmaya başlayan Angelina Jolie’nin yıllar süren davalar ve avukatlık masrafları nedeniyle giderek daha fazla dara düştüğü konuşuluyor.

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PARASI TÜKENDİ, SIRA ÇOCUKLARA GELDİ

Hatta Angelina Jolie Brad Pitt'le boşanma savaşı yüzünden o kadar parasız kaldı ki altı çocuğunu artık kendi paralarını kazanmaya teşvik etmeye başlamış.

ABD basınına yansıyan haberlere göre nakit sıkıntısı çeken Angelina Jolie, eski kocası Brad Pitt'le girdiği çirkin hukuk mücadelesinin faturaları arasında boğuluyor ve şimdi altı çocuğunu kendi paralarını kazanmaları için yüreklendirmeye çalışıyor.





"ONLARIN PARALARINI ALMAZ AMA ÇALIŞMALARI LAZIM"

Kaynaklar, 49 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncunun çocuklarından para almayı asla düşünmediğini, ancak onların “kendi yüklerini çekmelerinden” mutlu olacağını söylüyor.

Eski çiftin en büyük oğlu 23 yaşındaki Maddox kısa süre önce Angie'nin Stitches filminde üçüncü yönetmen yardımcısı olarak işe başladı.

Maddox daha önce anne ve babasının 2015 yapımı fiyaskoyla sonuçlanan filmleri By the Sea'de stajyerlik yapmış, artık soyadını bile kullanmak istemediği babası Brad Pitt’in 2013 yapımı zombi filmi World War Z'de rol almış ve annesinin 2024 Altın Küre adayı projesi Maria'da yapım asistanı olarak da ilk maaşını almıştı.

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EN BÜYÜK OĞLU PARA KAZANMAYA BAŞLADI: KENDİ MASRAFLARINI KENDİSİ KARŞILAYABİLİR

“Angelina onunla yeniden çalışacağı için çok heyecanlı ama onu asıl heyecanlandıran Maddox'un ciddi bir maaş kazanıyor olması” diyen kaynaklar Maddox’un paranın hepsini annesine canı gönülden verebileceğini ancak Angelina Jolie’nin paranın onda kalmasını ve bütçe yapmayı ve tasarruf etmeyi öğrenmesini istediğini söylüyor.

Bir zamanlar Hollywood’un en çok kazanan kadın yıldızı olan Jolie elbette artık “fakir” kaldı denemez yani ortada çaresiz bir durum yok. Ancak yatırımları bir yana elindeki nakdin çoğunu sürekli eski kocasına dava açarak avukatlara vermek zorunda kalan Jolie en azından çocuklarının kendi harçlıklarını çıkarmalarını ya da en azında basit giyim masrafları gibi şeyleri karşılayabilmelerini istiyor.

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BÜTÜN ÇOCUKLARINI KENDİ ETRAFINDA ÇALIŞTIRIYOR

Bu arada, Pitt ve Jolie'nin diğer oğulları 21 yaşındaki Pax ve 16 yaşındaki Knox da annelerinin son filmi Maria'da yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı.

Eski çiftin kızları da şimdiden sıkı bir şekilde çalışıyorlar: 16 yaşındaki Vivienne, annesinin yapımcı olduğu tiyatro oyunların ortak yapımcılığını yapıyor; 18 yaşındaki Shiloh dans dersi veriyor ve filme uyarlanabilecek kitap okuyup raporlar hazırlıyor.

20 yaşındaki Zahara ise kendi mücevher serisini tasarlıyor ve annesinin Atelier Jolie adlı terzihanesinde çalışıyor.

TUTUNDUĞU DALLAR HEP KIRILDI

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Brad Pitt’ten ayrıldığı günlerden beri sinema çalışmalarına ara veren hatta artık emeklilik planları yapmaya başladığını söyleyen Angelina Jolie mesleğine yıllar sonra Maria filmiyle dönmüştü.

Performansı övgüler toplasa da filmin hasılatı beklendiği gibi yüksek olmadı. Jolie son yıllarda yapımcı olarak para yatırdığı projelerde de beklediği kazancı göremiyor.

Birçok ünlü yıldız gibi kendi markasını kuran ve Atelier Jolie adında bir giyim ve sanat merkezi kuran Angelina Jolie bu yatırımdan da para kazanmak bir yana para kaybetmişti.