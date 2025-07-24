'Ondan gencim diye benim aÅŸkÄ±mÄ± reddetti... Sonra gitti torunu yaÅŸÄ±ndaki sevgilisinden bebek yaptÄ±'

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Bu konu tartÄ±ÅŸmaya kapalÄ±..

85 yaÅŸÄ±ndaki Al Pacino ile ilgili tartÄ±ÅŸÄ±lmayacak bir konu daha var... Her ne kadar hiÃ§ evlenmese de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklar dillere destan oldu hep. FarklÄ± iliÅŸkilerinden toplamda dÃ¶rt tane Ã§ocuk sahibi oldu.

TORUNU YAÅžINDAKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°NDEN BEBEÄžÄ° OLDU

Åžu ana kadar bilinen en son iliÅŸkisini de bÄ±rakÄ±n kÄ±zÄ±nÄ±, torunu olacak yaÅŸtaki Noor Alfallah ile yaÅŸadÄ±. Hatta bu iliÅŸkisinden ÅŸu anda 2 yaÅŸÄ±nda olan Roman adÄ±nda bir de oÄŸlu oldu.

Al Pacino ile 31 yaÅŸÄ±ndaki Noor Alfallah'Ä±n iliÅŸkisi bitti ama yankÄ±larÄ± hala bitmedi. Bu iliÅŸkiyle ilgili en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ± da aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±ydÄ±.

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Peki yaÅŸ aldÄ±kÃ§a genÃ§ sevgili edinmekte bir sorun gÃ¶rmeyen Al Pacino'nun, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda bu tÃ¼r iliÅŸkilere pek sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor musunuz?

'ONDAN GENÃ‡ OLDUÄžUM Ä°Ã‡Ä°N BENÄ° REDDETTÄ°'

Åžu anda kulaÄŸa pek inanÄ±lÄ±r gelmese de durum bÃ¶yle.. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼ oyuncu Winona Ryder, verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, yÄ±llar Ã¶nce Al Pacino'ya aÅŸkÄ±nÄ± ilan ettiÄŸini ama Ã¼nlÃ¼ oyuncunun "Ã‡ok genÃ§sin" diyerek onu reddettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

53 yaÅŸÄ±ndaki Ryder, bu aÃ§Ä±klamayÄ± Elle dergisinin Ä°ngiltere baskÄ±sÄ± iÃ§in yaptÄ±. Olaylar ise onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re 1996 tarihli 3. Richard adlÄ± yapÄ±mda birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada yaÅŸandÄ±.

Winona Ryder, o zamanlarda da Hollywood'un efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Al Pacino ile Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n nasÄ±l bir ÅŸey olduÄŸunu da anlattÄ±.

O dÃ¶nemde kendini "kahve baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±" olarak tanÄ±mlayan Al Pacino da Ryder'Ä± New York'un her yerine kahve iÃ§meye gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordu.



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3. Richard adlÄ± o yapÄ±mda rol aldÄ±klarÄ±nda Ryder 22, Al Pacino ise 56 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

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Ä°kili yÄ±lar sonra Simona adlÄ± yapÄ±mda da birlikte oynadÄ±.

'SANA AÅžIÄžIM' DEDÄ°... ALDIÄžI YANIT 'HAYIR TATLIM' OLDU

Ä°ÅŸte o buluÅŸmalardan birinde Ryder, Al Pacino'ya olan aÅŸkÄ±nÄ± ilan etti... "22 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m sanÄ±rÄ±m, ya da Ã¶yle bir ÅŸey.. Sonunda beni kaldÄ±ÄŸÄ±m yere bÄ±raktÄ±. Ben de ona 'Biliyorsun, seni seviyorum... Ben kesinlikle ve tamamen sana aÅŸÄ±ÄŸÄ±m' dedim...

Winona Ryder, Al Pacino'ya bunlarÄ± sÃ¶yledikten sonra Ã¼nlÃ¼ oyuncu onu reddetti. YanÄ±tÄ± da "Ahhh tatlÄ±m... HayÄ±r" oldu. Pacino'nun onu reddetme nedeni ise aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±ydÄ± Winona Ryder'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

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GÃ¼zel oyuncu, Al Pacino'nun sonradan kendisinden bile daha genÃ§ kadÄ±nlarla iliÅŸki yaÅŸamasÄ± konusunda ise ÅŸu yorumu yaptÄ±: "On yÄ±l sonra, onun sevgilisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Benden daha genÃ§ti."

BAÅžKA BÄ°R ÃœNLÃœ DE ONUNLA Ã–PÃœÅžME SAHNESÄ°NDE OYNAMAK Ä°STEMEDÄ°

Winona Ryder, daha Ã¶nce de rol aldÄ±ÄŸÄ± bir filmde birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi oyuncunun, aralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yaÅŸ farkÄ± olduÄŸu iÃ§in senaryoda yazÄ±lÄ± olan Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesinde kendisiyle oynamak istemediÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Beetlejuice (Beter BÃ¶cek) filmiyle gencecik yaÅŸÄ±nda yÄ±ldÄ±z olan Ryder, 1993 tarihli Fearless adlÄ± yapÄ±mÄ±n oyuncu seÃ§melerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda karÅŸÄ±sÄ±ndaki meslektaÅŸÄ± Jeff Bridges ile yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

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Åžu anda 52 yaÅŸÄ±nda olan Winona Ryder, o seÃ§melere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 21 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Deneme sÄ±rasÄ±nda da o sÄ±rada 43 yaÅŸÄ±nda olan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Jeff Bridges ile Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesinde oynamasÄ± gerekiyordu.

Fakat Ryder'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Bridges, aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek onunla Ã¶pÃ¼ÅŸmek istemedi.

Winona Ryder, konuk olduÄŸu Happy Sad Confused adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Jeff Bridges benimle o sahnede oynamadÄ±... Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben Ã§ok genÃ§tim."

ÃœnlÃ¼ oyuncunun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re deneyimli meslektaÅŸÄ± Jeff Bridges, aralarÄ±ndaki 22 yaÅŸ farkÄ±na dayanarak o sahnede oynamaktan imtina etti.

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Yine de Bridges, o sahnenin Ã¼stesinden gelmenin ilginÃ§ bir yolunu buldu. O anlarÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Ryder "Beni alnÄ±mdan Ã¶ptÃ¼. Sonra da 'Sen benim kÄ±zÄ±m yaÅŸÄ±ndasÄ±n, biliyor musun' dedi."

Bu arada ÅŸu anda 74 yaÅŸÄ±nda olan Jeff Bridges'Ä±n 47 yÄ±llÄ±k eÅŸi Susan Bridges ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ evliliÄŸinden 43 yaÅŸÄ±nda Isabella, 41 yaÅŸÄ±nda Jessica ve 38 yaÅŸÄ±nda Haley,y adÄ±nda Ã¼Ã§ tane kÄ±zÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

RYDER, O ROLÃœ ALAMADI: BaÅŸka bir not daha ekleyelim... O filmdeki rolÃ¼ Winona Ryder almadÄ±. Jeff Bridges, Fearless'Ä±n kadrosundaydÄ± ama Ryder yerine Isabella Rossellini, Rosie Perez ve John Turturro ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.





Ryder, en Ã§ok konÅŸulan aÅŸkÄ±nÄ± Johnny Depp ile yaÅŸadÄ±.

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