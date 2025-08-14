×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yıllar sonra kalbi yeniden aşka düştü… Yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtı… Dostları endişeli: Bırak biraz da adam elini cebine atsın!

Güncelleme Tarihi:

#Jennifer Aniston#Jim Curtis#Brad Pitt
Yıllar sonra kalbi yeniden aşka düştü… Yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtı… Dostları endişeli: Bırak biraz da adam elini cebine atsın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 07:51

İkisi de hüsranla biten evliliklerinden sonra sanki aşka küsmüş gibiydi… Yıllarca kalbini boş tuttu, yanında kimseler olmadı. Hayranları yalnız yaşlanıp gidecek diye korkarken bir anda yeni sevgilisiyle ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Hal böyle olunca da uzun yılar sonra yeniden aşık olduğunu gören hayranları çok sevindi.

Ancak hayranları ne kadar mutluysa yakın dostları da bir o kadar kaygılı ve korku içinde kaldı.

Yıllar sonra kalbi yeniden aşka düştü… Yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtı… Dostları endişeli: Bırak biraz da adam elini cebine atsın

Jennifer Aniston bir süredir görüştüğü yeni erkek arkadaşı Jim Curtis için kesenin ağzını açmış gibi görünüyor.

Bir hipnoterapi yani hipnozla tedavi uzmanı olan ve kitaplar da yazan Jim Curtis Friends dizisinin yıldız isminin hayatına birdenbire girdi ve ikilinin ilişkisi hızlıca ilerlemeye devam ediyor.

Yıllar sonra kalbi yeniden aşka düştü… Yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtı… Dostları endişeli: Bırak biraz da adam elini cebine atsın

Haberin Devamı

Los Angeles'taki Sunset Tower'da geçirdiği romantik geceler, Kaliforniya'nın Big Sur kentine yaptığı kaçamak ve Mallorca'da geçirdiği İspanya tatiliyle Jennifer Aniston'ın Jim Curtis ile yeni ilişkisi hızla ilerliyor. Ve masrafları da giderek artıyor…

56 yaşındaki güzel yıldızın yeni sevgilisini etkilemek için özel jet ve lüks yat gibi şeylere büyük paralar harcadığı konuşuluyor.

Yıllar sonra kalbi yeniden aşka düştü… Yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtı… Dostları endişeli: Bırak biraz da adam elini cebine atsın

49 yaşındaki Jim Curtis’in ise henüz elini cebine hiç atmadığı, kredi kartlarını kullanmadığı ve her şeyi Jennifer Aniston’ın karşılamasından gayet memnun şekilde davrandığı iddia edildi.

Ünlü hipnozcunun parasal konularda sıkıntı yaşamayacak kadar varlıklı olduğu söyleniyor ve zaten istese de kişisel serveti 320 milyon dolar olan Jennifer Aniston’ın yanına bile yaklaşması pek mümkün değil.

Yıllar sonra kalbi yeniden aşka düştü… Yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtı… Dostları endişeli: Bırak biraz da adam elini cebine atsın

Jennifer Aniston’ın her zaman bonkör olduğu söylenirdi, ünlü oyuncunun paraya harcanmak için var olan bir şey gözüyle baktığı da Hollywood’da hep konuşulurdu.

Haberin Devamı

Ancak yakın arkadaşları yine de endişeli. Jim Curtis’in bir “servet avcısı” olabileceğinden korkan dostları Jennifer Aniston’ı bu konuda çoktan uyarmaya başlamış…

Yıllar sonra kalbi yeniden aşka düştü… Yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtı… Dostları endişeli: Bırak biraz da adam elini cebine atsın

Dostları ünlü oyuncunun yıllar sonra ilk kez aşık olunca bu pek de tanımadıkları adama kapılıp gitmesinden ve servetini onun ayaklarına sermesinden endişe ediyorlar.

Jennifer Aniston bir süredir Jim Curtis’le birlikte ve ikili çıktıkları randevularda, tatillerde birlikte görüntüleniyor.

Yıllar sonra kalbi yeniden aşka düştü… Yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtı… Dostları endişeli: Bırak biraz da adam elini cebine atsın

Hatta Aniston Jim Curtis’i bazı yakın arkadaşlarıyla da tanıştırdı ve hep birlikte yemeğe çıktılar.

Haberin Devamı

Brad Pitt’le yaptığı evlilik ve bu evliliğin Brad Pitt-Angelina Jolie aşkı yüzünden bitmesiyle hâlâ konuşulan Jennifer Aniston daha sonra Justin Theroux’yla evlenmiş, bu evlilik de üç yıl içinde, 2018’de bitmişti.

Yıllar sonra kalbi yeniden aşka düştü… Yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtı… Dostları endişeli: Bırak biraz da adam elini cebine atsın

Hollywood’un aşktan yana şansı yaver gitmeyen yıldızlarından olan Jennifer Aniston uzun zaman sonra ilk kez kamuoyuna yansıyan bir ilişki yaşıyor, haliyle bu yeni aşk magazin sayfalarından inmek bilmiyor…

Gözden Kaçmasınİki evlilik eskitti, kalbi yıllarca boş kaldı… 56 yaşında yeniden aşık… Otel kaçamağında yakalandılarİki evlilik eskitti, kalbi yıllarca boş kaldı… 56 yaşında yeniden aşık… Otel kaçamağında yakalandılarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Jennifer Aniston#Jim Curtis#Brad Pitt

BAKMADAN GEÇME!