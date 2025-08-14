Yıllar sonra kalbi yeniden aşka düştü… Yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtı… Dostları endişeli: Bırak biraz da adam elini cebine atsın!

Haberin Devamı

Hal böyle olunca da uzun yılar sonra yeniden aşık olduğunu gören hayranları çok sevindi.

Ancak hayranları ne kadar mutluysa yakın dostları da bir o kadar kaygılı ve korku içinde kaldı.

Jennifer Aniston bir süredir görüştüğü yeni erkek arkadaşı Jim Curtis için kesenin ağzını açmış gibi görünüyor.

Bir hipnoterapi yani hipnozla tedavi uzmanı olan ve kitaplar da yazan Jim Curtis Friends dizisinin yıldız isminin hayatına birdenbire girdi ve ikilinin ilişkisi hızlıca ilerlemeye devam ediyor.

Los Angeles'taki Sunset Tower'da geçirdiği romantik geceler, Kaliforniya'nın Big Sur kentine yaptığı kaçamak ve Mallorca'da geçirdiği İspanya tatiliyle Jennifer Aniston'ın Jim Curtis ile yeni ilişkisi hızla ilerliyor. Ve masrafları da giderek artıyor…

56 yaşındaki güzel yıldızın yeni sevgilisini etkilemek için özel jet ve lüks yat gibi şeylere büyük paralar harcadığı konuşuluyor.

49 yaşındaki Jim Curtis’in ise henüz elini cebine hiç atmadığı, kredi kartlarını kullanmadığı ve her şeyi Jennifer Aniston’ın karşılamasından gayet memnun şekilde davrandığı iddia edildi.

Ünlü hipnozcunun parasal konularda sıkıntı yaşamayacak kadar varlıklı olduğu söyleniyor ve zaten istese de kişisel serveti 320 milyon dolar olan Jennifer Aniston’ın yanına bile yaklaşması pek mümkün değil.

Jennifer Aniston’ın her zaman bonkör olduğu söylenirdi, ünlü oyuncunun paraya harcanmak için var olan bir şey gözüyle baktığı da Hollywood’da hep konuşulurdu.

Ancak yakın arkadaşları yine de endişeli. Jim Curtis’in bir “servet avcısı” olabileceğinden korkan dostları Jennifer Aniston’ı bu konuda çoktan uyarmaya başlamış…

Dostları ünlü oyuncunun yıllar sonra ilk kez aşık olunca bu pek de tanımadıkları adama kapılıp gitmesinden ve servetini onun ayaklarına sermesinden endişe ediyorlar.

Jennifer Aniston bir süredir Jim Curtis’le birlikte ve ikili çıktıkları randevularda, tatillerde birlikte görüntüleniyor.

Hatta Aniston Jim Curtis’i bazı yakın arkadaşlarıyla da tanıştırdı ve hep birlikte yemeğe çıktılar.

Brad Pitt’le yaptığı evlilik ve bu evliliğin Brad Pitt-Angelina Jolie aşkı yüzünden bitmesiyle hâlâ konuşulan Jennifer Aniston daha sonra Justin Theroux’yla evlenmiş, bu evlilik de üç yıl içinde, 2018’de bitmişti.

Hollywood’un aşktan yana şansı yaver gitmeyen yıldızlarından olan Jennifer Aniston uzun zaman sonra ilk kez kamuoyuna yansıyan bir ilişki yaşıyor, haliyle bu yeni aşk magazin sayfalarından inmek bilmiyor…