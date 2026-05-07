Yıllar sonra eski aile dostuna aşık oldu… Ünlü çiftten ilk el ele fotoğraf geldi!

Yeni ortaya çıkan aşklarıyla kendi hayranlarını bile şaşırtan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, geçtiğimiz akşam New York'ta romantik bir akşam yemeği yediler.

Son altı aydır birlikte olan çift, aşkları giderek daha da alevlenirken ilk kez halka açık bir şekilde el ele tutuşurken görüntülendi.

45 yaşındaki reality şov yıldızı ve 41 yaşındaki şampiyon F1 yarış pilotu fotoğrafları çekildiği sırada Adrien Brody'nin başrol oynadığı tiyatro oyunu "The Fear Of 13"ten ayrılıyordu.

Hamilton, elmas küpeler ve elmas tenis kolyesi takarken, bej rengi bir takım elbise ve bot giymişti ve sevgilisinden daha fazla gösterişli takılar takmıştı. Kim Kardashian ise kombinini korse tasarımlı orta kısmı olan askılı turkuaz bir üstle ve açık mavi kot pantolonla tamamlanmıştı.

İkili 10 yıldan fazla süredir birbirlerini tanıyor, ancak aralarındaki aşk geçen kasım ayında başladı.

Kim Kardashian ve Lewis Hamilton yılbaşı gecesini Aspen'de arkadaşlarıyla birlikte geçirdiler, ardından şubat başında Avrupa'da bir hafta sonu gezisinde görüldüler.

İngiltere'den Paris'e Avrupa’yı gezen ünlü aşıklar yanlarında Kim Kardashian’ın küçük çocuklarını da yanlarına alarak Japonya’ya bile gittiler.

İkilinin birlikte ilk fotoğrafları ise şubat ayında Super Bowl'da VIP locasında yan yana otururken çekilmişti.

Nisan sonlarında ikili, Malibu'da kürek sörfü yaparken öpüşürken ve birbirlerine sarılırken görüldü. Geçen akşamki Broadway'deki randevu gecesi, oyunun yapımcılığında da yer alan Kardashian için özellikle özeldi.

Sevgilisi Lewis Hamilton da bu önemli gecede onu yalnız bırakmayarak bu ilişkiye verdiği değeri göstermiş oldu.

Hamilton ve Kardashian, ilk kez Eylül 2014'te Londra'da düzenlenen GQ Yılın Erkekleri Ödülleri töreninde bir araya gelmişti. O dönemde Kim, Kanye West ile evliyken; Lewis Hamilton da Nicole Scherzinger ile birlikteydi.

Lewis Hamilton, yıllar içinde Kardashian-Jenner ailesinin sosyal çevresinin bir parçası haline geldi. Özellikle Kanye West ile müzik üzerinden bağ kuran Hamilton, 2015 yılında ailenin Paskalya kutlamalarına davet edilmiş ve hatta Kardashian’ların evinde kendi müzik çalışmalarını aileye dinletmişti.

İkilinin yıllar içinde ortak ilgi alanları olan moda dünyasında sık sık yolları kesişti. 2015'te Paris Moda Haftası'ndaki Balmain defilesinde yan yana oturdular. 2021'de ise WSJ Magazine Innovator Awards töreninde birlikte poz verdiler. Hamilton o dönemde Kim Kardashian gibi başarılı isimlerle bir arada olmanın bir "onur" olduğunu ifade etmişti.