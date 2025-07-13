Yıllar sonra doğan barış umudu… Kendileri değil, yardımcıları görüştü… Yüreği yumuşayan babası asi oğlunu affedecek mi?

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet ailesiyle olan kavgasını duymayan, bilmeyen kalmadı.

Evlendikten sonra sürekli basının ilgi odağı olan ve sert eleştirilere maruz kalan Harry ve Meghan en sonunda ABD’ye yerleşmişti.

Buraya gider gitmez de ailenin en üst düzey üyeleri hakkında akla hayale gelmez açıklamalar yaptılar hatta İngiliz kraliyet ailesinin Meghan Markle’a ırkçılık yaptığını bile iddia ettiler.

Harry ve Meghan hem Charles ve Camilla hem de William ve Kate çiftine yönelttikleri türlü suçlamanın ardında aileyle olan tüm bağlarını kopardılar ve en sonunda aile de onlardan vazgeçti…

Artık ailenin neredeyse tümü Harry ve Maghan’la küs ve aralarında onları istemediklerini de her şekilde belli ettiler.

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Yaşanan sürpriz bir gelişmeyle bu beş senelik küslüğün bitmesi ve aile arasında barışın sağlanması için ilk adım geldi.

Prens Harry ve Kral Charles'ın danışmanları, kraliyet ailesi arasındaki gerginliğin ortasında barışçıl bir jest olarak ilk kez bir araya geldi

Baba ve oğulun üst düzey danışmanları Londra'da gayri resmi görüşmeler için bir araya geldi. Bu, kraliyet ailesindeki gerginliğin giderilmesi için atılan ilk gerçek adım olarak değerlendiriliyor.

Sussex Dükü Harry’nin genel sekreteri ve iletişim direktörü Meredith Maines, Montecito'dan Londra'ya uçtu ve 9 Temmuz Çarşamba günü Kral Charles'ın iletişim sekreteri Tobyn Andreae ile görüşürken fotoğraflandı. Görüşmede, Harry ve eşi Meghan Markle'ın Birleşik Krallık basınını denetleyen danışmanları Liam Maguire de hazır bulundu.

Bu gizli toplantı günler sonra ortaya çıktı ve gündeme bomba gibi düştü.

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Harry ailesine sırtını döndükten bir süre sonra basında bu yaptığından pişman olduğu, ABD’de aradığı mutluluğu bulamadığı ve aslında geri dönmek için bir yol aradığı konuşulmaya başlamıştı.

Babası Kral Charles’ın taç giyme törenine katılan ancak bırakın onunla görüşmeyi yanına bile yaklaşamadan ABD’ye geri dönmek zorunda kalan Harry o günlerde büyük bir utanç yaşamıştı.

Daha sonra da defalarca memleketine gitmesine rağmen kapılar hep yüzüne kapandı.

Kral Charles’ın 2024’ün hemen başında kansere yakalandığı ortaya çıkınca ilk uçakla İngiltere’ye giden Harry yıllar sonra babasıyla ilk kez görüşebildi.

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Ancak bu görüşme de sadece 45 dakika sürdü.

Harry yakın zaman önce İngiltere’de açtığı ve kendisine sağlanan kraliyet güvenliğinin iptal edilmesi kararından şikayetçi olduğu davayı kaybetmişti.

Asi prens dava aleyhinde sonuçlanınca BBC’ye konuşmuş ve kanser olan babasının ne kadar ömrünün kaldığını bilmediği söylemiş ve ailesiyle arasını düzeltmek istediğini bir kez daha dile getirmişti.