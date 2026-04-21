Yıllar sonra bulduğu aşka ‘kaynana’ engeli geldi… ‘Aman oğlum o kadından kendini kurtar!’

Haberin Devamı

Ancak son birkaç aydır ünlü çift her yerde birlikte, bu yetmezmiş gibi sürekli olarak yoğun programlarından fırsat bulup başka başka ülkelerde bile ortaya çıkıyorlar.

Yılın sürpriz aşkını yaşayan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton ikilisi Amerikan futbol ligi NFL’in kapanışını yapan Super Bowl 2026'da ilk kez birlikte görüntülendi ve ilişki yaşadıkları da böylece onaylanmış oldu.

O günden sonra sık sık bir arada görüntülenen, geçtiğimiz haftalarda birlikte Japonya’ya tatil yapmaya da giden çiçeği burnunda aşıklar pazar gecesi de Los Angeles’ın ünlülerin uğrak yeri bir restoranında baş başa yemek yediler.

Haberin Devamı

Hallerinden gayet memnun ve mutlu görünen Kim Kardashian ve Lewis Hamilton’ın uzun yıllara dayanan dostluğu, birbirlerini eskiden beri tanımaları sanki bu yeni filizlenen aşka yaramıştı ve isimleri yan yana düşünülmemiş olsa da bu ilişki hayranlarının onayını aldı…

Ancak herkes halinden memnun gibi görünse de iddialara göre bu aşktan hiç memnun olmayan biri var… Lewis Hamilton'ın annesi Kim Kardashian'dan nefret ediyor ve oğlunun onunla birlikte olmasından dolayı çok mutsuz.

Kim Kardashian'ın Formula 1 yarış şampiyonu Lewis Hamilton ile olan ateşli aşkı söylenenlere göre inişli çıkışlı bir döneme girdi.

Çifte yakın kaynakların söylediğine göre, Hamilton'ın annesi Carmen Larbalestier, bu aşk ilişkisinin bir felakete dönüşebileceğini düşünüyor ve şefkatli oğlunu frene basmaya çağırıyor!

Ünlü dedikodu sitesi RadarOnline’da yer alan habere göre 41 yaşındaki ünlü yarış pilotu, eski kocası Kanye West’ten dört çocuğu olan 45 yaşındaki Kardashian'ı Oscar törenine götürmekten, Çin Grand Prix'inde yarışması gerektiği için vazgeçti.

Haberin Devamı

Ancak bu, 70 yaşındaki annesiyle kaliteli zaman geçirmesini engellemedi. Annesi de Çin'de ona katıldı ve yarıştan önce birlikte gezip ata bindiler. Hamilton bu yarışta üçüncü oldu.

Lewis Hamilton’ı tanıyanlara bunun şaşırtıcı olmadığını söylüyor çünkü ünlü yarışçı annesiyle inanılmaz derecede yakın ve anne Carmen Larbalestier çok yakında oğlunun bu ilişkisine kırmızı ışık yakabilir…

"Onun için annesinin fikri çok önemli, bu yüzden bu durum kesinlikle Kim'i endişelendirmeli" diye yorumlar yapılsa da Kim Kardashian’ın içinin rahat olduğu söyleniyor.

Haberin Devamı

Kim Kardashian’ın sevgilisinin annesi konusunda korkuya kapılmadığı, bunun, insanların onu gerçekten tanıyana kadar her zaman olan bir şey olduğunun farkında olduğu söyleniyor.

Buna rağmen Kim Kardashian’ın hiç beklemediği acı bir sürprizle karşılaşacağını da düşünenler çok… Lewis Hamilton’ın annesi Carmen’in oğluna şefkatle yaklaşsa da çok sert bir kadın olduğunu ve onu şiddetle koruduğunu bilenler ne yapıp edip Kim Kardashian’dan ayırabileceğini söyleyenler var.

Üstelik bu sert annenin artık büyük bir torun hevesi yaşadığı ve oğlunun her ilişkisine bu gözle baktığı da iddialar arasında. Kim Kardashian’ın yaşam tarzını onaylamayan annenin oğlunun daha mütevazı biriyle birlikte olup bir çocuk yapmasını istediği konuşuluyor.

Haberin Devamı

Lewis Hamilton’a ne yapması gerektiğini doğrudan söylemese de annesi Carmen Larbalestier’ın bir şekilde ne düşündüğünü oğluna hissettireceğine ve ünlü yarışçının da bundan etkileneceğine inanan çok: “Lewis Hamilton annesine ‘hayatımın ilk aşkı’ diyor, bu da annesinin onun üzerinde ne kadar etkili olduğunu kanıtlıyor.”