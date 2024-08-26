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Yıllar sonra bir ilk olacak… Çiçekli elbiselerini çıkarıp üniforma giyecek… Kraliyet üyesinin zarif üyesi askerliğe gönül verdi…

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#Lady Louise Windsor#Prens Edward#Kraliçe Elizabeth
Yıllar sonra bir ilk olacak… Çiçekli elbiselerini çıkarıp üniforma giyecek… Kraliyet üyesinin zarif üyesi askerliğe gönül verdi…
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 15:52

Son zamanlarda hep aile içindeki küslükler ve hastalıklarla anılan İngiliz kraliyet ailesinden bu kez sevindirici ancak ilginç bir haber var. Kraliçe Elizabeth’in torunu ve Kral Charles’ın yeğeni Leydi Louise Windsor’ın kariyeri için şaşırtan bir tercih yaptığı iddia edildi.

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Kraliçe Elizabeth’in dört çocuğundan en küçüğü olan Edinburgh Dükü Prens Edward ve eşi Edinburgh Düşesi Sophie’nin büyük kızı Lady Louise Windsor'un askerliğe gönül verdiği ve kraliyet ordusuna katılmak istediği ortaya çıktı.

KRALİÇENİN EN KÜÇÜK OĞLUNDAN DOĞAN İLK TORUNU

Charles’ın en küçük yeğeni olan 20 yaşındaki Lady Louise, doğduğunda taht sıralamasında sekizinci sıradayken kendinden üst sırada olan aile üyelerinin çocukları doğduktan sonra sıralamada on altıncılığa düşmüştü.

Yıllar sonra bir ilk olacak… Çiçekli elbiselerini çıkarıp üniforma giyecek… Kraliyet üyesinin zarif üyesi askerliğe gönül verdi…
Lady Louise, Kral Charles'ın en küçük kardeşli Edinburgh Dükü Prens Edward ve eşi Edinburgh Düşesi Sophie’nin kızı

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Lady Louise Eylül 2022'de St Andrews Üniversitesi'nde İngilizce eğitimi almaya başlamıştı.

Zarafeti ve güler yüzlülüğüyle tanınan Lady Louise şu anda aynı zamanda St Andrews Üniversitesi'nin Subay Eğitim Birliği'nin de bir üyesi.

Yıllar sonra bir ilk olacak… Çiçekli elbiselerini çıkarıp üniforma giyecek… Kraliyet üyesinin zarif üyesi askerliğe gönül verdi…

ÜNİVERSİTEDEN SONRA ORDUYA KATILMAYA KARAR VERMİŞ

Bu sırada üstlendiği askeri görevleri çok sevdiği ve giydiği kraliyet askeri üniformasına adeta aşık olduğu söylenen genç kadının orduya katılmak için başvuru yapmaya hazırlandığı söyleniyor.

Eğer bu hayali gerçek olursa Lady Louise, Kraliçe Elizabeth’in ardından, uzun yıllar sonra orduda görev alacak ilk kadın kraliyet ailesi üyesi olacak.

Lady Louise’in babası Prens Edward'ın ve diğer erkek akrabalarının askerlik hizmetini örnek almayı hedeflediği söyleniyor.

Yıllar sonra bir ilk olacak… Çiçekli elbiselerini çıkarıp üniforma giyecek… Kraliyet üyesinin zarif üyesi askerliğe gönül verdi…
Kraliyet ailesine mensup erkeklerin hepsi geleneksel olarak mutlaka askeri eğitim alıyor ve orduda da kimi küçük kimi büyük görevler üstleniyor... Afganistan'daki savaşa katılan Prens Harry de bunlardan biri... Ancak Lady Louise şayet asker olursa Kraliçe Elizabeth'İn ardından asker olacak ilk kadın kraliyet ailesi üyesi olacak

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BABASI, AMCALARI VE KUZENLERİ DE ASKERLİK YAPTI

Kraliçe'nin en küçük oğlu Prens Edward 1987'de Kraliyet Deniz Piyadeleri'nde kısa bir süre görev yapmıştı. Ailenin erkek üyelerinin neredeyse tamamı askerlik eğitimi alıyor ve orduda önemli görevler üstleniyor.

Kral Charles 1971'den 1976'ya kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda görev yapmış, Louise'in gözden düşen amcası, Elizabeth’in diğer oğlu Prens Andrew ise Falkland Savaşı sırasında donanmada helikopter pilotu olarak görev yapmıştı.

Yıllar sonra bir ilk olacak… Çiçekli elbiselerini çıkarıp üniforma giyecek… Kraliyet üyesinin zarif üyesi askerliğe gönül verdi…
Lady Louise'in bir de 16 yaşında James adında erkek kardeşi var

Ailesine küserek ABD’ye giden Prens Harry de İngiliz ordusunda görev üstlenmiş, hatta ülkesinin Afganistan’daki askeri harekâtına katılarak çatışma bölgesinde dahi görev yapmıştı.

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The Sun'a konuşan bir kaynak Louise'in “orduda kariyer yapmaya, Kral'a ve ülkesine hizmet etmeye çok hevesli olduğundan bahsettiğini” söyledi.

LINKEDIN SAYFASINA DA YAZMIŞ

Lady Louis Windsor’un LinkedIn sayfasında diplomasi ve hukukun yanı sıra askeri kariyere de ilgi duyduğu belirtiliyor.

Yıllar sonra bir ilk olacak… Çiçekli elbiselerini çıkarıp üniforma giyecek… Kraliyet üyesinin zarif üyesi askerliğe gönül verdi…

Mirror'ın haberine göre, gelecek yıl üniversitenin son yılını tamamladıktan sonra orduya katılırsa Louise, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yardımcı Bölgesel Hizmet'te Genç Komutan olarak görev yapan merhum Kraliçe Elizabeth’ten bu yana bunu yapan ilk kadın kraliyet mensubu olacak.

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KRALİÇE ELIZABETH DE 2. DÜNYA SAVAŞI'NDA ASKER OLMUŞTU 

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Prenses Elizabeth 1945 yılında, 18 yaşındayken kendi ısrarıyla Yardımcı Bölgesel Hizmete Asteğmen olarak katıldı. Savaşın sonunda, ATS'nin 1 No'lu Mekanik Eğitim Merkezi'ndeki kursunu tamamlamış ve tam ehliyetli bir sürücü olarak mezun olarak Kıdemsiz Komutan rütbesine ulaşmıştı.

Yıllar sonra bir ilk olacak… Çiçekli elbiselerini çıkarıp üniforma giyecek… Kraliyet üyesinin zarif üyesi askerliğe gönül verdi…

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#Lady Louise Windsor#Prens Edward#Kraliçe Elizabeth

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