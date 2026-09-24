Yıllar sonra aşkı buldu ama gerçekleri göremiyor: O adam senin ününü kullanmak istiyor

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Yıldız oyuncu Jennifer Aniston bir yıldan biraz fazla bir süredir hipnoz yoluyla terapi yapan bir terapist ve yazar olan Jim Curtis’le büyük bir aşk yaşıyor.

Başlarda kaçamak şekilde görüşen, gizlice tatillere çıkan ikili şimdilerde bu aşkı saklamadan doya doya yaşıyor.

Üstelik Jennifer Aniston yıllar sonra hayatına giren bu adamı çoktan Couteney Cox ve Jason Bateman gibi çok yakın dostlarıyla da tanıştırdı.

Herkes birbiriyle iyi anlaşmış ve mutlu görünse ve Jennifer Aniston arkadaşları ve sevgilisiyle birlikte tatillere çıkıp çok eğlense de ortada dile getirilmeyen büyük bir sorun olduğu iddiaları bitmek bilmiyor…

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Jennifer Aniston'ın arkadaşları, sevgilisi Jim Curtis'in kariyerini ilerletmek için onu “kullandığından” endişeli.

Basına yansıyan haberlere göre ünlü oyuncunun yakın çevresinde huzursuzluk hakim; zira yıldızın en yakın arkadaşlarından bazıları, sevgilisi Jim Curtis'in kariyerini parlatmak amacıyla Aniston'ı kullandığından şüpheleniyor.

İçeriden edinilen bilgilere göre bu tür olumsuz söylentiler, 50 yaşındaki sağlıklı yaşam uzmanına büyük bir aşkla bağlı olan 57 yaşındaki Friends yıldızını öfkelendiriyor.

Bir kaynak "Jen normalde olumsuz dedikodulara kulak asmaz ama arkadaşlarının bir kısmının Jim hakkında şüpheci yaklaştığına dair bu söylentiler gözünden kaçmadı. Bu durum onu ​​çok üzüyor," dedi: "O, arkadaşlarının sadık ve açık sözlü olmasını bekler. Bazılarının yüzüne karşı başka, arkasından başka şeyler söylüyor olabileceği düşüncesi oldukça rahatsız edici."

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"Jen elinde kanıt olmadan insanları suçlayacak biri değil ama elbette işin aslını öğrenmek isteyecektir. Jim'e karşı tavır aldığı ortaya çıkan herkes, derhal çevresinden uzaklaştırılacaktır."

Jennifer Aniston, etkileyici konuşma tarzıyla dikkat çeken hipnoterapist sevgilisiyle ilişkisini geçen kasım ayında Instagram üzerinden herkese duyurmuş ve o günden bu yana Curtis'ten övgü dolu sözlerle bahsetmişti.

İki kez boşanmış olan ünlü yıldızın "O çok özel, çok normal ve çok nazik biri; insanların iyileşmesine, travmalarını ve hayatlarındaki durgunluğu geride bırakıp berrak bir zihne kavuşmalarına yardımcı olmak istiyor," demişti. "Gerçekten olağanüstü biri ve pek çok insana yardım ediyor." dediği sevgilisi Jim Curtis Jennifer Aniston’la sevgili olduğundan beri hep kitap çıkardı ve satışlarını artırdı hem de yaptığı konuşmalar çok izleyici toplamaya başladı.

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Üstelik Jim Curtis artık konuşmalarına sevgilisi Aniston’ı da götürüyor ve böylece çok daha fazla sükse yapıyor.

Aniston 2 Eylül'de New York'ta düzenlenen ve Curtis'in yeni kitabı “The Book of Possibility”'nin kutlandığı etkinlikte sevgilisiyle birlikte sahneye bile çıkmıştı.

Buna rağmen bazı arkadaşları; Curtis'in çalkantılı ilişki geçmişi, geçmişteki uyuşturucu kullanımı, aşırı alkol tüketimi dönemleri ve kendi oğluyla arasının açık olması gibi nedenlerle bu ilişkiyi sorgulamaya devam ediyor.

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İçeriden bir kaynak, "Jim'in fırsatçı olabileceğinden endişe ediyorlar ve tavırlarının biraz 'rol yapıyormuş' izlenimi verdiğini düşünüyorlar" dedi.

"Jim'in bu tür şeyleri duyması ve 'acaba bunları kim söylüyor' diye düşünmek zorunda kalması elbette üzücü bir durum. Jen son derece açık sözlü ve güvenen biridir; ancak aynı zamanda son derece dik duruşlu ve sağlam bir karaktere sahiptir. Jim'e büyük bir sevgi besliyor; onu tanıdığını ve ona kayıtsız şartsız güvendiğini söylüyor. Kimsenin ona zarar vermesine izin verip riske girmeyecektir.”