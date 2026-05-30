Yıllar sonra alevlenen büyük aşk çoktan yalan oldu: Keşke daha önce boşansaymışım!

Haberin Devamı

Tam o sıralarda "eski sevgiliden yeni sevgili olup olmayacağı" tartışmaları bile alevlendi.

Sonunda ilk ayrılıklarında "Onsuz öleceğimi sandım. Kendimi işime verdim" diyen Lopez ile Affleck'in yaşadığına "küllerinden doğan aşk" bile denildi.

Yeniden Bennifer olarak anılan Lopez ile Affleck, 2022 yılında muratlarına erdi. Önce Las Vegas'ta bir nikah sonra da Affleck'in Georgia'daki malikanesinde gösterişli bir düğünle evlendiler.

Ama görünüşe göre küllerinden doğan aşk sadece iki yılda yalan oldu. Çünkü 2024 yılında yolları bu kez kesin olarak ayrıldı.

Bu, Jennifer Lopez'in dördüncü, Ben Affleck'in de ikinci evliliğiydi.

Haberin Devamı

Her ikisi de hayatlarına henüz birilerini kabul etmiş değil. Affleck eski karısı Jennifer Garner ve onunla evliliğinden doğan üç çocuğuyla meşgul.

Jennifer Lopez de kendini Marc Anthony ile yaptığı evliliğinden doğurduğu ikizleri Max ve Emme'ye sonra da tabii ki mesleğine adadı.

Görünüşe göre 56 yaşındaki Lopez bu şekilde yaşamaktan da gayet memnun.

Yakın zamanda bir dijital platformda gösterime girecek olan Office Romance adlı dizideki rol arkadaşı Brett Goldstein ile yakınlaştığı konuşulan Lopez, bunu da yalanladı konuk olduğu programda.

JLo, yeni dizisinin tanıtımı için katıldığı programda Kimmel'ın "Şu anda bekar mısın?" sorusuna gayet samimi bir şekilde yanıt verdi.



Yıldız, neşeli bir gülümseme eşliğinde "Evet" dedi. Sonra da şu sözleri ekledi: "Bunu daha önce yapmalıydım. Her şeyi yanlış yapıyormuşum meğer. Güven bana her şeyi yanlış yapmışım."

Ama yine de aşktan yana umudunu kesmiş değil Jennifer Lopez. Her ne kadar bekarlığın "harika" olduğunu söylese de "Bir gün bir yerlerde yeterince iyi birini bulacağım" dedi.

Haberin Devamı

Lopez, şu anda bekar olmaktan mutluluk hissettiğini gizlemese de Kimmel'a bir gün bir yerlerde yeterince iyi birini bulacağını söyledi.

Jennifer Lopez , ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı.

Ardından 2001 ile 2003 arasında Chris Judd ile evlendi. Judd'un babasının iddiasına göre onunla evliyken, Gigli filminde oynadığı Ben Affleck'e aşık oldu ve boşandıktan sonra onunla nişanlandı. Ama evlenmeden ayrıldılar.

Lopez üçüncü evliliğini 2014 yılında Marc Anthony ile yaptı ve ondan ikiz çocuk sahibi oldu.

2022'de de yıllar sonra yeniden bir araya geldiği Ben Affleck ile evlendi. Yuvaları sadece iki yıl dayandı. Geçen yıl da resmen boşandılar.