Yıllar sonra adını andı ama barış kolayca gelmeyecek… 'Karıma bunu yapmayacaktın! Seni önce o affetsin'

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Prens Harry 2018’de Meghan Markle’la evlendiğinden beri ağabeyi William’la gerilen ilişkileri son iki senedir tamamen kopma noktasına gelmişti.

Meghan Markle ve Kate Middleton’ın yan yana poz verirken “ele güne karşı” gülümsemelerine rağmen birbirlerinden hiç hoşlanmadıkları hatta düğün gününde bile kavga ettikleri artık pek çokları tarafından bilinen bir gerçek.





YILLARDIR ONUN YÜZÜNÜ BİLE GÖRMEDİ

Eşlerinin arasındaki soğukluktan etkilenen kardeşler ise Harry’nin 2023’ün hemen başında piyasaya çıkan kitabı Spare (Yedek) kitabından sonra birbirlerinin yüzünü bir daha görmediler.

Prens Harry kitabında karısı Meghan Markle’a yönelik tüm olumsuz yorum ve haberlerin ağabeyi William ve Kate Middleton tarafından basına sızdırıldığını yazmıştı.

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Bununla da kalmayan Harry, bir gün yine eşleri yüzünden kavga ederlerken ağabeyinin kendisine vurup yere düşürdüğünü yani ondan dayak yediğini iddia etmişti.

Harry ve Meghan’ın kraliyeti ve İngiltere’yi terk edip ABD’ye yerleştikten sonra ortaya attığı iddialar bununla da kalmadı. Çift Meghan’ın annesinin siyah olmasının, sarayda doğacak bebeklerinin ten rengiyle ilgili tartışmalara yol açtığını söylemişti.





HARRY VE MEGHAN SÖYLEDİKLERİ HER ŞEYLE WILLIAM VE KATE'İ SUÇLAMIŞTI

Ve bu durumu diline dolayanlarında “kraliyetin en üst düzey üyelerinden bir-ikisi” olduğunu iddia ettiler. Oklar yine William ve Kate’i gösteriyordu. Hal böyle olunca iki kardeşin arası sanki bir daha hiç düzelmeyecekmişçesine bozuldu…

İki kardeş babaları Kral Charles ve Kate Middleton peş peşe kansere yakalanınca bile barışmadı. Harry bu süreçte birkaç kez İngiltere’ye geldi ancak William’la görüşmedi. Kate’in kanser olduğu ortaya çıkınca Meghan’la birlikte özel bir açıklamaya yayınlayıp ona ve William’a sıcak bir şekilde geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

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Hatta söylenenlere göre İngiltere’ye telefon açıp onlarla özel bir görüşme de gerçekleştirdiler. Hiçbiri işe yaramadı…

6 YIL SONRA KARDEŞİNİN ADINI İLK KEZ ANMIŞTI

Geçen hafta yaşanan beklenmedik bir gelişme ise William’ın nihayet bir adım atıp küçük kardeşine “zeytin dalı” uzattığı şeklinde yorumlandı. Bir belgesel için kamera karşısına geçen William tam 6 yıl sonra kardeşinin adını ilk kez toplum önünde ağzına aldı!

Yürüttüğü hayır işleri hakkında konuşan William annesi Diana’nın geçmişte kendilerini bu tür etkinliklere götürdüğünü anlatan William yayınlanan klipte "Annem beni ve Harry'yi The Passage'a götürdü. Sanırım o zamanlar 11 yaşındaydım. Belki 10. Daha önce hiç böyle bir yere gitmemiştim ve ne göreceğim konusunda biraz endişeliydim” dedi.

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BARIŞIN İLK İŞARETİ Mİ?

Bu 6 yıl sonra gelen sürpriz adım da iki kardeşin merakla beklenen barışmasının ilk işareti olarak görülüp sevinçle karşılandı.

Kraliyet uzmanları ise birkaç gündür bunun gerçekten bir zeytin dalı ya da barışma emaresi olup olmadığını tartışıyor. Bir kraliyet yorumcusu, geçmişteki ilişkileri göz önüne alındığında, Prens William'ın belgeselinde kardeşi Prens Harry'den bahsetmemesinin “garip olacağını” söyledi.





ONA ZEYTİN DALI UZATMADI, ONA ASLINDA EN ÖNEMLİ MESAJI VERDİ

Kraliyet uzmanı Rupert Bell, William’ın bu adımı atmasının aslında bir yandan Harry’ye ağır bir mesaj içerdiğini söylüyor.

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Ailesine, özellikle de ağabeyine çok zor yıllar yaşatan Harry’nin geri dönebilmesinin ve affedilebilmesinin tek yolu William’da ve elbette onun uğruna dünyayı bile yakabileceği eşi Kate Middleton’dan özür dilemesi gerekiyor.





BİRBİRLERİNİN EN BÜYÜK DAYANAĞIYDILAR

Kraliyetin onuru bir yana William’ın kardeşine en çok karısı Kate’e söyledikleri ve yaşattıkları için kızgın olduğu iddia ediliyor.

Anneler Prenses Diana trajik şekilde öldüğünde ikisi de çocuk yaşta olan kardeşler aslında birbirlerine çok yakın büyüdüler.

ANAHTAR HARRY’NİN ELLERİNDE

Ve büyük acıları onları birbirlerine diğer kardeşlerden çok daha fazla yakınlaştırdı. William öfkeden deliye dönmüş olsa da kardeşiyle olan bağı çok kuvvetli.

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Bu yüzden de aslında yıllardır süren bu küslüğü bitirmenin anahtarı Harry’de. Küçük kardeşin deyim yerindeyse William’ın “ayaklarına kapanıp” özür dilemesi gerekiyor.

AĞZINDAN ÇIKACAK O CÜMLE HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

Muhtemelen de William bu özrün ikisinin arasında değil kamuoyu önünde gerçekleşmesini bekliyor. Harry’nin aileye geri dönebilmesi ve ona hayattaki en yakın kişi olan ağabeyiyle barışmasının tek yolu “Evet ben çok büyük hatalar yaptım ve her şeyi berbat etti” diyebilmesi…

Çünkü bu sözler dünya tarafından duyulursa William’ın gelecekte alçakgönüllü ve kapsayıcı bir kral olacağının işaretini vermesinin tek yolu da kardeşinin özrünü kabul edip onu yeniden bağrına basacak olması!