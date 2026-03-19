Yıllar prensesi de yordu… Ama o istese de bıçak altına yatamaz… Güzellik sırrı ‘şişelenmiş’ botoks çıktı

Bunu yapmadıklarında her halleri didik didik incelenen ve görüntüleri konusunda baskı altında hisseden yıldızların kimileri bıçak altına yatsa da son yıllarda giderek artan eğilim bıçaksız, ameliyatsız, yapıldığı belli olmayan “gizli” müdahaleler.

Yıllar yılı bir Hollywood yıldızı gibi muamele gören Galler Prensesi Kate Middleton da anlaşılan bu konudaki son trendlere uymaya başlamış. Son birkaç gündür önce St. Patrick's Day kutlamalarında sonra da Nijerya devlet erkanına verilen davette halkın karşısına çıkan Kate’in dillere destan olan güzelliğini korumak için artık bu gizli müdahalelere bağımlı hale geldiği iddia edildi.

Her zaman doğallık, hareketli ve atletik bir yaşam, spor ve sağlıklı beslenmeyle anılan güzel prenses geçen ocak ayında 44 yaşına bastıktan sonra artık “gençliğin hızla elden kayıp gittiği” çağlarına yaklaştığını düşünerek ışıltılı görünümünü korumaya odaklandığı ve "şişelenmiş botoks" ürünlerine "bağımlı" hale geldiği konuşulur oldu.

Üstelik Kate son birkaç yılını sağlık sorunlarıyla geçirdi ve deyim yerindeyse adeta ölümden döndü. Mart 2024'te sebebi belirtilmeyen gizemli bir karın ameliyatı sırasında kansere yakalandığı ortaya çıkan Galler Prensesi bir süre tedavi gördükten sonra Ocak 2025'te hastalığının remisyonda olduğunu yani iyileştiğini ve kanserin gerilediğini açıkladı.

Bu süreçte fiziksel olarak çok yıpranan Kate bir yandan da hem hastalığı hem de evliliğiyle ilgili birçok tatsız dedikoduyla da boğuştu ve zor günler geçirdi.

En sonunda da her şeyi geride bırakıp kamu görevlerine geri döndü ve onu özleyenlerin karşısına yine her zaman çok şık ve çok bakımlı şekilde çıkmaya devam etti.

Prensesin giyim kuşamı kadar güzellik rutinleri de hem magazincilerin hem de hayranlarının yakın takibi altında. Toplum içine her çıktığında saçı yapılı, en şık kıyafetleriyle görülen Kate Middleton doğuştan gelen güzelliği konusunda hep sade olmaya özen gösterdi.

Gereği kadar makyaj yapan ve abartıdan uzak duran Kate için yaşlanma etkileriyle mücadelede abartılı estetik müdahaleler de konumu gereği mümkün değil. Bıçak altına yatması hayal bile edilemeyen prenses de çareyi son zamanlarda giderek daha çok ilgi gören ve “şişelenmiş botoks” olarak anılan ürünlerde bulmuş.

Kate şişelenmiş botoks olarak anılan bu ürünler botoks gibi iğneli müdahale gerektirmeyen ve sonuçları da daha az keskin olan yaşlanma karşıtı serumlara bayılıyor ve yüzüne keskin müdahaleler yaptıramadığı ancak bir yandan da yılların etkisini hissetmeye başladığı için bu ürünleri çantasından eksik etmiyor.

Saraydan sızan dedikodulara göre Kate bu gençleşme arzusuna kafayı takmış değil ancak durum onun için “40'lı yaşlarının ortalarında kamuoyunun gözü önünde ilerlerken görünümünü korumayı amaçlayan çok bilinçli ve düşünceli bir rutinin parçası” olarak görülüyor.

Söylenenlere göre Kate Middleton düzenli olarak hyaluronik asit gibi bileşenlerin yanı sıra yüz kaslarını gevşettiği ve ince çizgilerin görünümünü azalttığı söylenen serumlardan kullanıyor.

Uzun, gür ve sağlıklı saçları, pürüzsüz görünen cildi ve saçtığı pırıltı uzun yıllardır Kate’in imajının en önemli parçalarından. Daha önce makyaj çantasında Clarins ve Lancôme gibi markaların ürünlerinin görülmesi, tüketicilerde büyük bir ilgi ve satış dalgasına yol açmıştı.

"Kullandığı ürünlere her zaman yoğun bir ilgi vardı, ancak iyi ve sakin görünerek kamu hayatına geri döndüğünden beri bu merak daha da arttı. İnsanlar doğal olarak, özellikle ciddi bir hastalık döneminden sonra bunu nasıl koruduğunu anlamak istiyor."