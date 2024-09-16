Yıllar önceki Brad yok artık... Tamamen genç sevgilisine teslim oldu... Ne yiyeceğine bile sevgilisi karar veriyor!

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Bütün bu süreçte de kendi mesleğinin en çok kazanan isimlerinden biri haline geldi. Bir yandan 60 yaşına gelmesine rağmen koruduğu fiziksel görüntüsü, diğer yandan da özel hayatı sayesinde hep gündemin ilk sıralarında yer aldı Brad Pitt.

Artık 60 yaşına gelen yani hayatında yeni bir sayfa açan Pitt, gençlik yıllarından bu yana genellikle meslek çevresinden edindi sevgililerini...

Hatta eski eşlerini de yine aynı sektörden seçti. Jennifer Aniston ile yaptığı ilk evliliğini Angelina Jolie uğruna bitirdi.

AŞK HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇTI

Sonra Angelina Jolie ile evlenip üçü biyolojik üçü evlatlık altı tane çocuk babası oldu... Bu evlilik yürümedi. Üstelik ayrılıkları gayet olaylı bir şekilde gerçekleşti. Çift henüz resmi olarak boşanmamış olsa da artık yolları çoktan ayrıldı.

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Jolie henüz hayatına birini almış değil. Ama Brad Pitt çoktan yarı yaşındaki Ines de Ramon ile yeni bir aşka yelken açtı bile.

Üstelik bu ayın başlarında 81'inci Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısına Ines ile el ele çıktı Brad Pitt… Böylece genellikle paparazzi tarafından görüntülenen ilişkisini de resmiyete dökmüş oldu.

Önemli rollerini Brad Pitt ile George Clooney'in üstlendiği The Wolfs adlı filmin dünya prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapıldı. O gece bir yanda Brad Pitt ve Ines de Ramon diğer yanda George Clooney ile Amal Clooney, festivalin en parlak görüntülerinden birini ortaya koydu.

PITT O GECE GÜLEN YÜZÜYLE HAFIZALARA KAZINDI

O galadan en çok akıllarda kalan görüntü ise Brad Pitt ile sevgilisi Ines de Ramon'un mutluluğu oldu.

Hatta hayranlarına bakılırsa Jolie ile çok zorlu bir boşanma süreci geçiren buna ek olarak çocukları tarafından soyadı bile reddedilen Pitt çok rahat bir görüntü sergiliyordu.

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Hem kendisinin hem de sevgilisinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Tabii ki bu konunun meraklıları Pitt'in ve sevgilisinin ilişkisini de bu görüntülerden yola çıkarak masaya yatırdı.

Bir söylentiye göre Brad Pitt, uzun zamandır arkadaşı ve meslektaşı George Clooney'in eşi Amal ile uyumunu özenerek izliyordu. Hayali de tıpkı onlar gibi bir ilişkiye sahip olmaktı.

Sonunda da 31 yaşındaki Ines de Ramon ile bu arzusuna ulaştı.

BRAD'İN KAFASI ARTIK ÇOK RAHAT

İşte bu noktada çiftin bu mutluluğunun sırrı merak edildi. İlk bakışta Brad Pitt, sevgilisinden yaşça daha büyük ve yaşam tecrübesi daha fazla olduğu için bu ilişkide "komutanın" Pitt'te olduğu düşünülebilir.

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Ama çifte yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre durum hiç öyle değil.

Tam tersine Brad Pitt ile Ines de Ramon ilişkisinde "ipler" genç kadının elinde. Yorumlara göre bu durum da Brad Pitt'in kafasının rahat olmasını sağlıyor. İlerleyen yaşına rağmen yüzünün pırıl pırıl parlamasının en önemli nedenlerinden biri bu.

Gelin, Closer'a konuşan Brad Pitt'e yakın kaynakların ünlü oyuncuyla Ines de Ramon ilişkisine dair yorumlarına bir bakalım.

GENÇ SEVGİLİSİNE TAMAMEN TESLİM OLDU

Bu kaynaklara bakılırsa Brad Pitt, ilişkisinde tamamen sevgilisine teslim olmuş durumda.

Çifte yakın kaynaklar bu konuda "Brad, özellikle de dışarıya çıktıkları zaman yiyeceği yemeği bile sevgilisinin seçmesine izin veriyor" diye konuştu. Bir başka deyişle durum buralara kadar uzandı.

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Brad Pitt ile Ines de Ramon ilişkisini değerlendirenlere göre ünlü yıldızın yeni aşkıyla birlikte giyim tarzının değiştirmesinin altında yatan neden de bu.

Pitt ile Ines de Ramon'un el ele dışarı çıktıklarında sergiledikleri uyumlu görüntü de dikkatlerden kaçmıyor. Brad Pitt geçmiştekinden çok farklı bir tarzda giyiniyor.

İşte bu durum Pitt'in giyim kuşamını da sevgilisinin tercihlerine bırakmasından kaynaklanıyor.

HEP ARKADAŞININ İLİŞKİSİNE ÖZENMİŞTİ

Aslına bakılırsa bir süredir ortalarda dolaşan söylentilere göre Brad Pitt her zaman yıllardır arkadaşı ola George Clooney'in sahip olduğu gibi bir evlilik ve ilişkiyi hayal ediyordu.

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Çünkü kaynaklara bakılırsa Clooney çiftinin evinde de baskın olan kişi Amal Clooney.

Yılların oyuncusu George Clooney de ilişkisinde kendini tamamen karısına teslim etti. Onun giyim kuşamında da söz sahibi olan kişi karısı Amal.

63 yaşındaki George Clooney'in hayatındaki bu değişim 2018 yılında bir film setinde geçirdiği motosiklet kazasından sonra gelişti. O kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlatan Clooney hastaneden çıktıktan sonra hayatının iplerini karısının eline bıraktı.

Bu kazanın ardından George Clooney, özellikle otomobil ya da motosiklet konusundaki hız tutkusu başta olmak üzere hayatındaki birçok şeyi yeniden düzenledi. Bu durum da karısı ile ilişkisini daha da iyi bir hale getirdi.

Yapılan yorumlara göre Brad Pitt ile George Clooney, hayatlarını güçlü kadınlarla paylaşıyor. Onlar da ilişkilerinde aşık oldukları kadınlarla inatlaşmak ya da baskın çıkmaya uğraşmak yerine eş ve sevgililerinin "suyuna giderek" kafaları rahat bir şekilde yaşıyor ve yaş alıyor.