Yıllar önce yarattığı skandalla yer yerinden oynamıştı: 'İki farklı kansere yakalanmak ölüm cezası gibiydi'

Haberin Devamı

Öyle ki Meghandan daha büyük sorunlar yaratan o eski gelin yarattığı skandalla tarihe bile geçti.

Ama akıp giden zaman içinde o gelin, artık kocasından boşanmış bile olsa belki de dünyaya getirdiği kızlarının hatırına özellikle de Charles'ın kral olmasından sonra aile içinde yine kabul görmeye başladı.

Yapıp ettikleri unutulmasa da defterin o sayfaları kapatıldı.

İngiliz kraliyet ailesinin bu eski gelininin son dönemde bu kadar gündeme gelmesinin nedeni yaşadığı ciddi sağlık sorunları...

Tam iki kez iki farklı kansere yakalandı. Zaten sonrasında da katıldığı etkinliklerde, verdiği röportajlarda hastalığın kendisini nasıl etkilediğini, hayata bakışını nasıl değiştirdiğini anlattı.

Haberin Devamı

BİR DÖNEM AİLENİN BAŞINI ÇOK AĞRITTI

Başına gelen bu ciddi sağlık sorunlarıyla konuşulan bu kişi Sarah Ferguson... Ya da basının ona taktığı isimle Fergie.

Bir başka şekilde söylersek şu anda kral olan Charles'ın, ailenin başını en çok ağrıtan ortanca kardeşi Prens Andrew'nun eski karısı, iki kızı Beatrice ve Eugenie'nin annesi...

Şu anda 65 yaşında olan iki çocuk ve dört torun sahibi Sarah Ferguson, bundan bir süre önce The Times için kaleme aldığı makalede tam birini halletmişken başka bir tür kanser teşhisi almanın kendisine "ölüm cezası" gibi geldiğini söyledi.

ÖNCE MEME KANSERİ SONRA CİLT KANSERİ

York Düşesi unvanını taşıyan Sarah Ferguson'a, 2023 yılında meme kanseri teşhisi konuldu.

İki memesini de aldırdıktan sonra tam her şey yoluna girmiş gibi görünüyordu ki 2024'te bu kez de cilt kanserinin tehlikeli bir türüne yakalandığını öğrendi.

Yine de sağlığını elinden geldiğince iyi tutan Sarah Ferguson bu yaşadıklarından sonra da kanserle ilgili çalışmalar yapan vakıflar yararına faaliyet göstermeye başladı.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa Ferguson, tam 35 yıldan bu yana gençlik kanserleriyle ilgili olarak çalışan Teenage Cancer Trust'ın da yöneticiliğini üstleniyor.

Söz konusu vakfın etkinliklerini de destekleyen Ferguson, The Times için kaleme aldığı yazıda başına gelenleri anlattı.

İlk kez kanser teşhisi aldığında 63 yaşında olduğunu belirtti Ferguson. Ardından da "Böyle bir teşhis her yaşta travmatiktir" diye sürdürdü satırlarını.

Yine de belirli bir hayat deneyimine sahip yetişkinler olarak bu tür meydan okumalarla daha rahat başa çıkabildiklerini ekledi. "Eğer ihtiyaç duyarsak yardım alabiliriz. En önemlisi de üzücü ama sizin sesiniz genellikle daha fazla ciddiye alınır" diye yazdı.

Haberin Devamı

Yaşadıklarından sonra kansere yakalanan ama sesini yeteri kadar duyuramayan insanlara destek olmak için daha çok çaba gösterdiğini sözlerine ekledi.

HASTALIĞA YAKALANDI, KENDİNE BAKIŞI DA DEĞİŞTİ

Sarah Ferguson geçen yıl kendi hazırlayıp sunduğu bir sohbet programında da kansere yakalanmanın kendi ruhuna ve bedenine bakışını nasıl değiştirdiğini ifade etmişti.

Hazırlayıp sunduğu Tea Talks (Çay Sohbetleri) adlı podcast yayınında çifte mastektomi (iki memenin birden alınması) operasyonunun kendisini nasıl değiştirdiğini anlattı.

Ameliyattan sonra kendine dönüp baktığını söyleyen Sarah "Güzel bacakları olduğunu, aslında güzel göründüğünü" fark etmiş. Ama öncesinde kendinden sürekli nefret ettiğini de gizlemedi elbette.

Haberin Devamı

Bunun nedenini de şöyle açıkladı yayında: "Sanırım bu, sürekli olarak Diana ile kıyaslanmamdan kaynaklanıyor. Sonunda da kendimin bu konuda o kadar da iyi olmadığını düşünmeye başlamıştım."

Ama kanser nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından kendine yönelttiği nefret duygusunun törpülendiğini itiraf etti.

BİR ZAMANLARIN İKİ ÜNLÜ ELTİSİ

Aslında Ferguson'ın gençlik yıllarında kendini bu kadar yetersiz hissetmesinin nedeni eltisi Prenses Diana'ydı kendisinin de söylediğine göre.

Charles'ın 1981 yılında evlendiği Lady Diana Spencer ile kardeşi Andrew'nun 1986'da hayatını birleştirdiği Sarah Ferguson arasında o dönemde büyük bir rekabet vardı.

Haberin Devamı

Ama iki eltinin dışarıdan görünüşleri, bugün Kate ile Meghan'ın sergilediği görüntüden yine de çok farklıydı. Büyük olasılıkla aile içindeki ilişkileri de öyle çok gerilimli değildi.

Her ne kadar "can ciğer kuzu sarması" olmasalar da Diana ile Sarah'nın arasında bugün Kate ile Meghan'da olduğu gibi buz dağları yoktu.

DIANA ÖNE GEÇTİKÇE KENDİNDEN NEFRET ETMEYE BAŞLADI

Ama yine de iki elti sürekli olarak birbirleriyle kıyaslanıyordu. Bu rekabetten de çoktan halkın sevgisini kazanmış olan Diana galip çıkıyordu hep.

Diana ile Sarah arasındaki bu rekabet, yani iki eltinin sürekli birbirleriyle kıyaslanması, yıllar sonra yaptığı itirafa göre Sarah Ferguson'ı çok etkiledi.

Diana'nın 1997'de gencecik yaşında ölümünün üzerinden bunca yıl geçtikten sonra da Sarah bunu kendi sözleriyle ifade etti.

Kansere yakalanıp bir göğsünü aldırdıktan sonra Diana ile sürekli kıyaslanmasından dolayı geliştirdiği "kendine nefret" duygusundan kurtulduğunu söyledi Fergie.

SKANDAL FOTOĞRAFLARINI BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ: Sarah'nın kahramanı olduğu büyük skandalı bir kez daha hatırlamak gerekirse... Öncelikle söyleyelim ki kocası Andrew dışında hiç kimse bu konuda onun eline su dökemedi bugüne kadar. Sarah, kocası Andrew ile yollarını ayırdıktan sonra Fransa'nın gözde tatil bölgesi St. Tropez'ye gitti. O tatil sırasında Amerikalı finans danışmanı John Bryan ile vakit geçirdi. İkili, bir gün havuz başında güneşlenirken Bryan, Sarah'nın ayak parmağını emmeye başladı. Onları adım adım takip eden paparazziler elbette o anları kaçırmadı. Her ne kadar boşanmak üzere olsalar da İngiliz kraliyet ailesinin gelininin bu görüntüleri dünya basınının manşetlerinde yer aldı. Bu skandalın üzerinden fazla zaman geçmeden Sarah ile Andrew resmen boşandı.





Sarah Ferguson'ın Prens Andrew ile evliliği bitti. Ama York Düşesi unvanı elinden alınmadı. Söylenenlere göre Kraliçe 2. Elizabeth ile kocası Prens Philip ondan hoşlanmadığı için ikisinin sağlığında aileye çok yakınlaşamıyordu. Ama Kral Charles'ın uzattığı zeytin dalından sonra aileyle daha fazla birlikte görünmeye başladı.