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İşte bu öykünün kahramanı da onlardan biri...

1990'lı yıllarda sırf biraz para kazanabilmek için İstanbul'a göç edip yarışma hostesliği yaptı. Sonra memleketine döndü ve bir müzik grubuyla şöhrete ulaştı. Ama görünüşe göre hala bugünkü konumuna gelmemişti.

Sonrasında zengin sevgilisiyle yaptığı evlilik, hayatını tamamen değiştirdi. Öyle ki şimdi değeri milyonlarla ifade edilen muhteşem bir mülkün hanımı oldu.

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Gerçek bir peri masalı gibi olan bu hayatın kahramanı Geri Halliwell Horner… Yani 2000'li yılların en gözde pop müzik gruplarından Spice Girls'ün (Baharat Kızlar) üyelerinden biri.

Bugüne kadar hep aynı grupla ünlenip futbol yıldızı David Beckham ile evlenen Victoria Beckham grubun en zengin ve "soylu" üyesi olarak biliniyordu.

Ama Geri Halliwell Horner, artık onu da geride bıraktı.

Formuna 1 dünyasının önde gelen patronlarından Christian Horner ile 2015 yılında evlenen 54 yaşındaki Geri Halliwell, sonunda ailesi için hep hayal ettiği o muhteşem eve kavuştu.

Geri Halliwell ile Christian Horner, İngiltere'nin en görkemli tarihi malikanelerinden biri olan Northamptonshire'daki Edgcote House'un sahibi oldu.

Aslına bakılırsa satışa çıktığından beri bu malikaneyi almak için çok sayıda alıcı birbiriyle kapışıyordu.

Sonunda Geri Halliwell Horner ile Christian Horner 52 milyon sterlin ödeyerek bu malikanenin sahibi oldu.

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Geçen hafta da bu gösterişli konutun anahtarlarını teslim aldı çift.

Bu sayede Halliwell, sadece konutu değil 7 dönümlük park ve tarım arazisin de sahibi oldu. Artık Geri, çok sevdiği atlarına burada bakabilecek.

Bu tarihi ve görkemli malikaneye kısaca bakmak gerekirse, İstanbul'da çalıştığı yıllarda iki arkadaşıyla birlikte kiralık bir evde oturan Geri Halliwell'ın yeni yuvası sekiz yatak odalı.Özel giyinme odaları, sekiz tane banyosu da cabası.

Ayrıca bu tarihi malikanenin üst katında da bir kabul salonu ile 12 çatı odası yer alıyor.

Tabii çiftin bu yeni malikane dışında başka lüks evleri olduğunu da hatırlatalım. Ama burası onların özellikle de Geri Halliwell'ın hayaliydi. Zaten bu yüzden burayı "ömürlük evleri" olarak nitelendiriyorlar.

Küçük bir not... Horner çiftinin yeni yuvası, Jane Austen'ın Aşk ve Gurur (Pride and Preujudice) adlı eserinden uyarlanan, Colin Firth ve Jennifer Ehle'nin başrollerini paylaştığı 1995 yapımı aynı adlı filmde de çekim mekanı olarak kullanılmıştı.