Yıllar önce söylediği sözler başına dert oldu: Siz ayda bir duş aldığımızı mı sanıyorsunuz!

İşte yıllar önce söylediği bu sözler bu güzel yıldız ve eşi hakkında kişisel temizlik konusunda bazı önyargıların oluşmasına neden oldu.

Birçok kişi onların sahip oldukları onca servete rağmen sürekli kirli gezdiklerini ve hatta çevreye kötü kokular yaydıklarını düşünmeye başladı.

Şimdi ise bu konudaki bu tatsız görüşü yıkacak yeni bir açıklama geldi.

Hemen söyleyelim... Bu ünlü çift öyle sanıldığı gibi kişisel temizliklerini önemsemeden yaşamıyor.

O KADAR DA PİS DEĞİLLERMİŞ

O dönemde konuyu takip edenler Mila Kunis ile Ashton Kutcher'dan söz edildiğini hemen anladı zaten.

Kutcher, bundan beş yıl önce bir sohbet programına konuk oldukları sırada konuşulanlara açıklık getirdi. Böylece hayranlarının kafasındaki 'Kötü mü kokuyorlar?' sorusuna da yanıt vermiş oldu.

47 yaşındaki Ashton Kutcher, "Bu bütün zamanların en çılgın şeyiydi" diye nitelendirdi.

The Beauty adlı yeni çalışmasının tanıtımı için Entertainment Weekly'ye konuşan Kutcher, bu konuya da değindi.

"İnsanlar bizim duş almadığımızı ve dolayısıyla kötü kokup kokmadığımızı merak ediyordu" dedi.

Sohbet sırasında yanında bulunan The Beauty dizisindeki rol arkadaşları Athony Ramos ve Jeremy Pope'a o dönemde bu söylentilerin neden çıktığını hatırlattı.

Kutcher her ne kadar insanlar kendileri hakkında "Bunlar duş almıyor" dese de böyle bir şey olmadığını anlattı: "Ben duş alıyorum. Spora gidiyorum, sonra duş alıyorum" diye konuştu.

BU KARMAŞAYA KUNIS'İN SÖZLERİ NEDEN OLDU

Aslında Kunis ile Kutcher hakkındaki bu "kötü kokuyorlar" söylentileri, 2021 yılında konuk oldukları Dax Shepard ve Monica Padman'in sunduğu Armchari Expert adlı podcast yayınında söyledikleri yüzünden ortaya çıktı.

Mila Kunis çocuklarını, daha küçük oldukları dönemde de her gün yıkamadığını anlattı. Güzel oyuncu "Yeni doğan bebeklerini her gün yıkayan bir ebeveyn olmadığını" itiraf etti.

Mila Kunis ile Ashton Kutcher, çocuklarını sadece üzerlerinde belirgin bir kir gördükleri zaman yıkadıklarını da sözlerine eklediler.

'BEN ÇOCUKKEN HER AN SICAK SUYUMUZ YOKTU'

Monica Padman'ın, Kunis'e yönelttiği günlük duş alma ile ilgili soruya güzel oyuncu "Benim çocukluğumda sıcak suyumuz yoktu. Bu yüzden de çok fazla duş almazdım" diye yanıt verdi.

Mila Kunis, Ukrayna'nın Chernivtsi kentinde doğdu ve hayatının ilk yedi yılını orada geçirdi.

Güzel oyuncu, 11 yaşındaki kızı Wyatt ve 9 yaşındaki oğlu Dimitri için de kendi çocukluğundaki bu alışkanlığını sürdürdüğünü belirtti. Kunis "Eğer çocukların kirli olduğunu görüyorsanız temizleyin, aksi halde bir anlamı yok" diye sözlerini sürdürdü.

YÜZLERİNİ HER GÜN YIKIYORLAR: Iowa'da doğup büyüyen Ashton Kutcher ise koltuk altı ve kasıklarını her gün yıkadığını ve başka bir şey yapmadığını anlattı. Ünlü çift, çocuklarının yüzlerini ise her gün yıkadığını anlattı.





ÇOCUKLARINA MİRAS BIRAKMAYACAKLAR

Mila Kunis ve Ashton Kutcher geçmişte de çocuklarıyla ilgili bu tür ilginç açıklamalar yaparak gündeme gelmişti.

Yine 2000'lerin başında bir radyo programına katılan çift, çocuklarına miras bırakmayı düşünmediklerini açıklamıştı.

Ashton Kutcher “Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu” dedi. Mila Kunis ile servetlerini yardım vakıflarına bağışlamayı planladıklarını söyleyen Kutcher, çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirtti.

BAŞKA İLİŞKİLERDEN SONRA YOLLARI KESİŞTİ

Tam adı Milena Markovna Kunis olan Mila Kunis, 1983 yılında Ukrayna'da dünyaya geldi. 7 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye göç etti.

Küçük bir yıldız olarak ünlenen Mila Kunis, Evde Tek Başına (Home Alone) adlı filmin yıldızı Macaulay Culkin ile uzun süreli bir ilişki yaşadı.

Ashton Kutcher ise kendisinden yaşça büyük Demi Moore ile yaptığı evlilikle konuşulmuştu. Kutcher ile Moore, 2005 yılında başlayan evliliklerini 2013 yılında olaylı bir şekilde sona erdirdi. O dönemde Kutcher'ın eşini aldattığı iddiaları gündeme gelmişti.

YILLAR ÖNCE İKİ SEVGİLİYİ CANLANDIRIYORLARDI: Mila Kunis ile Ashton Kutcher'ın aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, 1998'de birlikte tanıştıkları bir programda tanıştı. Mila Kunis ve Ashton Kutcher, 'That '70s Show’ adlı dizide, iki sevgiliyi canlandırdı. Kunis o sırada henüz 14 yaşındaydı. Çekimler bittikten sonra yolları ayrıldı ve uzun süre görüşmediler: Ta ki yıllar sonra bir ödül töreninde karşılaşıncaya kadar.