×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yıllar önce söylediği sözler başına dert oldu: Siz ayda bir duş aldığımızı mı sanıyorsunuz!

Güncelleme Tarihi:

#Mila Kunis#Ashton Kutcher#Hollywood
Yıllar önce söylediği sözler başına dert oldu: Siz ayda bir duş aldığımızı mı sanıyorsunuz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 08:39

Bundan birkaç yıl önceydi... O dönemde kariyerinin en parlak basamaklarından birinde bulunan güzel oyuncu ilginç bir açıklama yaptı: "Ben büyürken öyle her istediğimizde duş alabileceğimiz sıcak suyumuz yoktu. Bu durum şimdi benim kendi çocuklarıma bu konudaki yaklaşımımı da etkiledi, ilham verdi. Onları öyle her gün yıkayan bir anne değilim."

Haberin Devamı

İşte yıllar önce söylediği bu sözler bu güzel yıldız ve eşi hakkında kişisel temizlik konusunda bazı önyargıların oluşmasına neden oldu.

Birçok kişi onların sahip oldukları onca servete rağmen sürekli kirli gezdiklerini ve hatta çevreye kötü kokular yaydıklarını düşünmeye başladı.

Şimdi ise bu konudaki bu tatsız görüşü yıkacak yeni bir açıklama geldi.

Hemen söyleyelim... Bu ünlü çift öyle sanıldığı gibi kişisel temizliklerini önemsemeden yaşamıyor.

Yıllar önce söylediği sözler başına dert oldu: Siz ayda bir duş aldığımızı mı sanıyorsunuz

O KADAR DA PİS DEĞİLLERMİŞ
O dönemde konuyu takip edenler Mila Kunis ile Ashton Kutcher'dan söz edildiğini hemen anladı zaten.

Kutcher, bundan beş yıl önce bir sohbet programına konuk oldukları sırada konuşulanlara açıklık getirdi. Böylece hayranlarının kafasındaki 'Kötü mü kokuyorlar?' sorusuna da yanıt vermiş oldu.

Haberin Devamı

 47 yaşındaki Ashton Kutcher, "Bu bütün zamanların en çılgın şeyiydi" diye nitelendirdi.

The Beauty adlı yeni çalışmasının tanıtımı için Entertainment Weekly'ye konuşan Kutcher, bu konuya da değindi.

"İnsanlar bizim duş almadığımızı ve dolayısıyla kötü kokup kokmadığımızı merak ediyordu" dedi.

Sohbet sırasında yanında bulunan The Beauty dizisindeki rol arkadaşları Athony Ramos ve Jeremy Pope'a o dönemde bu söylentilerin neden çıktığını hatırlattı.

Kutcher her ne kadar insanlar kendileri hakkında "Bunlar duş almıyor" dese de böyle bir şey olmadığını anlattı: "Ben duş alıyorum. Spora gidiyorum, sonra duş alıyorum" diye konuştu.

Gözden KaçmasınSaç boyası yok, yüzü makyajsız: Gençliğinde bile bu kadar güzel değildiSaç boyası yok, yüzü makyajsız: Gençliğinde bile bu kadar güzel değildi!Haberi görüntüle

Yıllar önce söylediği sözler başına dert oldu: Siz ayda bir duş aldığımızı mı sanıyorsunuz

BU KARMAŞAYA KUNIS'İN SÖZLERİ NEDEN OLDU
Aslında Kunis ile Kutcher hakkındaki bu "kötü kokuyorlar" söylentileri, 2021 yılında konuk oldukları Dax Shepard ve Monica Padman'in sunduğu Armchari Expert adlı podcast yayınında söyledikleri yüzünden ortaya çıktı.

Mila Kunis çocuklarını, daha küçük oldukları dönemde de her gün yıkamadığını anlattı. Güzel oyuncu "Yeni doğan bebeklerini her gün yıkayan bir ebeveyn olmadığını" itiraf etti.

Haberin Devamı

Mila Kunis ile Ashton Kutcher, çocuklarını sadece üzerlerinde belirgin bir kir gördükleri zaman yıkadıklarını da sözlerine eklediler.

Gözden Kaçmasınİlk kez konuştu, ağzından kurşun gibi ağır sözler çıktı: Karımla ilişkimi yıkmaya çalıştılar: Annem düğünümü bile gasp ettiİlk kez konuştu, ağzından kurşun gibi ağır sözler çıktı: Karımla ilişkimi yıkmaya çalıştılar: Annem düğünümü bile gasp etti!Haberi görüntüle

Yıllar önce söylediği sözler başına dert oldu: Siz ayda bir duş aldığımızı mı sanıyorsunuz

'BEN ÇOCUKKEN HER AN SICAK SUYUMUZ YOKTU'
Monica Padman'ın, Kunis'e yönelttiği günlük duş alma ile ilgili soruya güzel oyuncu "Benim çocukluğumda sıcak suyumuz yoktu. Bu yüzden de çok fazla duş almazdım" diye yanıt verdi.

Mila Kunis, Ukrayna'nın Chernivtsi kentinde doğdu ve hayatının ilk yedi yılını orada geçirdi.

Güzel oyuncu, 11 yaşındaki kızı Wyatt ve 9 yaşındaki oğlu Dimitri için de kendi çocukluğundaki bu alışkanlığını sürdürdüğünü belirtti. Kunis "Eğer çocukların kirli olduğunu görüyorsanız temizleyin, aksi halde bir anlamı yok" diye sözlerini sürdürdü.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBir kayınvalidene bak bir de aynaya: Acemi terzi mi dikti bunuBir kayınvalidene bak bir de aynaya: Acemi terzi mi dikti bunu!Haberi görüntüle

Yıllar önce söylediği sözler başına dert oldu: Siz ayda bir duş aldığımızı mı sanıyorsunuz

YÜZLERİNİ HER GÜN YIKIYORLAR: Iowa'da doğup büyüyen Ashton Kutcher ise koltuk altı ve kasıklarını her gün yıkadığını ve başka bir şey yapmadığını anlattı. Ünlü çift, çocuklarının yüzlerini ise her gün yıkadığını anlattı.

Yıllar önce söylediği sözler başına dert oldu: Siz ayda bir duş aldığımızı mı sanıyorsunuz

ÇOCUKLARINA MİRAS BIRAKMAYACAKLAR
Mila Kunis ve Ashton Kutcher geçmişte de çocuklarıyla ilgili bu tür ilginç açıklamalar yaparak gündeme gelmişti.

Yine 2000'lerin başında bir radyo programına katılan çift, çocuklarına miras bırakmayı düşünmediklerini açıklamıştı. 

Ashton Kutcher “Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu” dedi. Mila Kunis ile servetlerini yardım vakıflarına bağışlamayı planladıklarını söyleyen Kutcher, çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirtti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınO gün nasıl da mutluluktan ayakları yerden kesilmişti: Ünlü gelinler yastaO gün nasıl da mutluluktan ayakları yerden kesilmişti: Ünlü gelinler yasta!Haberi görüntüle

Yıllar önce söylediği sözler başına dert oldu: Siz ayda bir duş aldığımızı mı sanıyorsunuz

BAŞKA İLİŞKİLERDEN SONRA YOLLARI KESİŞTİ
Tam adı Milena Markovna Kunis olan Mila Kunis, 1983 yılında Ukrayna'da dünyaya geldi. 7 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye göç etti.

Küçük bir yıldız olarak ünlenen Mila Kunis, Evde Tek Başına (Home Alone) adlı filmin yıldızı Macaulay Culkin ile uzun süreli bir ilişki yaşadı.

Gözden KaçmasınOnların yıllanmış aşkını bir türlü anlayamadılar: 24 yıllık yuvayı taşlamaya doyamayan çok: Beyler Buna bakın ve sakın evlenmeyinOnların yıllanmış aşkını bir türlü anlayamadılar: 24 yıllık yuvayı taşlamaya doyamayan çok: Beyler! Buna bakın ve sakın evlenmeyin!Haberi görüntüle

Yıllar önce söylediği sözler başına dert oldu: Siz ayda bir duş aldığımızı mı sanıyorsunuz

Ashton Kutcher ise kendisinden yaşça büyük Demi Moore ile yaptığı evlilikle konuşulmuştu. Kutcher ile Moore, 2005 yılında başlayan evliliklerini 2013 yılında olaylı bir şekilde sona erdirdi. O dönemde Kutcher'ın eşini aldattığı iddiaları gündeme gelmişti.

Haberin Devamı

Yıllar önce söylediği sözler başına dert oldu: Siz ayda bir duş aldığımızı mı sanıyorsunuz

YILLAR ÖNCE İKİ SEVGİLİYİ CANLANDIRIYORLARDI: Mila Kunis ile Ashton Kutcher'ın aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, 1998'de birlikte tanıştıkları bir programda tanıştı. Mila Kunis ve Ashton Kutcher, 'That '70s Show’ adlı dizide, iki sevgiliyi canlandırdı. Kunis o sırada henüz 14 yaşındaydı. Çekimler bittikten sonra yolları ayrıldı ve uzun süre görüşmediler: Ta ki yıllar sonra bir ödül töreninde karşılaşıncaya kadar.

'ONU GÖRÜNCE HEYECANLANMIŞ': O ödül törenine kadar Kulis'in başından tam 8 yıl süren bir ilişki geçiyor. Kutcher da Demi Moore ile 8 yıllık evliligini noktalama kararı alıyor. Katıldığı bir radyo programında, "Kulisteydim. Etrafıma bakınırken, çok karizmatik bir adama takıldı gözlerim. Tuhaf bir enerji hissettim. Yüzünü döndüğünde, Ashton olduğunu anladım" diyor Kulis, ne kadar heyecanlandığının altını çizerek. Çiftin 2012 yılında başlayan ilişkisi, üç yıl sonra evlilikle taçlandı. İki çocuklarıyla birlikte mutlu bir birliktelik yaşıyorlar.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mila Kunis#Ashton Kutcher#Hollywood

BAKMADAN GEÇME!