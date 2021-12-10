Yıllar önce sevgilisinin kocası onları yatakta basmıştı: Brad Pitt özel biriyle uzun süreli ilişki istiyor ama korkuyor!

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HAYATLARINA KİMİN GİRECEĞİ MERAK KONUSU

Herkes onların hayatlarına kimlerin gireceğini merak eder oldu. Jolie'nin adı şarkıcı The Weeknd ve eski eşi Jonny Lee Miller ile anıldı. Brad Pitt'in ise Alia Shawkat ve Alman model Nicole Poturalski ile çıktığı ileri sürüldü. Shawkat ile sadece arkadaş olduğunu savundu Pitt. Poturalski ile ilişki iddiaları ise ne doğrulandı ne yalanlandı. İkili birlikte görüntülendi ama Nicole Poturalski'nin evli olduğu ve kocasına döndüğü haberleri basına yansıdı. Özetle o dönemden bu yana Pitt ne biriyle görüntülendi ne de adı aşk söylentilerine karıştı

ÖZEL BİRİYLE UZUN SÜRELİ İLİŞKİ İSTİYOR

Pitt'in özel hayatı ve Angelina Jolie'den bir sonraki sevgilisinin kim olacağı merak edilirken US Weekly'ye konuşan bir arkadaşı Pitt'in "özel biriyle" tanışmayı beklediğini ama yeniden flört konusunda bazı tereddütleri olduğunu söyledi.

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DEDİKODU OLMADAN BİRİYLE KAHVE BİLE İÇEMEZ

Dergiye konuşan bu kaynak Brad Pitt'in, uzun süreli bir ilişki yaşayacağı birini aradığını belirtti. Ama şunları da ekledi: " Sorun şu ki Brad bu süreçten nefret ediyor ve haklarında dedikodu yapılmadan biriyle nasıl kahve içmeye gideceğini bile bilmiyor. "

AİLESİNE VE İŞİNE ODAKLANDI

Pitt'e yakın bu kaynak Brad Pitt'in aşk hayatının kamu tarafından sıkı sıkıya incelendiğinin farkında olduğunu ve bu yüzden şu sıralar altı çocuğuna, yardım faaliyetlerine ve işine odaklandığını da sözlerine ekledi.

TÜM SORUNLARINI GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR

Bu arada bazı iddialara göre Brad Pitt bir süredir Angelina Jolie ile altı çocuklarının velayeti konusunda yasal bir mücadele içinde. Aşk hayatında yeni bir sayfa açmadan önce de bütün bu sorunları geride bırakmak istiyor.

ÖZEL HAYATI HEP HAREKETLİYDİ

Brad Pitt, şöhrete ulaştığı günden bu yana aşk hayatı hep meraklı bakışları üzerinde topladı. Bu da sebepsiz değildi tabii. Hayatına hep gösteri dünyasının ünlü ve güzel kadınları girdi. Onun sinema dünyasına adım atıp dikkat çekmeye başladıktan sonra hayatına giren ilk tanınmış kişi Shalane McCall oldu. 1987 yılında Dallas dizisinde dört bölüm yer alan Pitt'in bu ilişkisi o dönemde eleştiri konusu da olmuştu. Çünkü McCall henüz 15 yaşındaydı.

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BRAD TERK EDİLDİ

Brad Pitt, bu kısa ilişkinin ardından 1987 ile 1988 arasında şarkıcı Sinitta ile romantik bir ilişki yaşadı. Fakat Pitt, Thelma ve Louise adlı filmle şöhreti yakalamadan önce Sinitta onu terk etti.

BOKSÖR KOCASI ONU YATAKTA YAKALADI

1989 yılında Pitt, Robin Givens'ın rol aldığı Head of the Class adlı komedi dizisine konuk oyuncu oldu. Aralarında bir ilişki başladı. Fakat bu ilişki, Givens'ın o dönem evli olduğu Mike Tyson'ın onları yatakla yakalamasından sonra bitti.

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ADI ONUNLA DA ANILDI

Brad Pitt'in adı 1989 yılında Married With Children adlı diziyle o dönemde çok tanınan Christina Applegate ile anıldı bir süre.

O DA BRAD'İ BAŞKASI İÇİN TERK ETTİ

Aynı yıl Cutting Class adlı yapımda birlikte rol aldığı Jill Schoelen ile bir ilişki yaşadı Pitt. Üç ay sonra nişanlandılar. Ama Schoelen bir yönetmen için Brad Pitt'i terk etti. Pitt bu ayrılığın ardından kısa bir süre sonra şarkıcı E.G Daily ile birlikte oldu.

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ONU SEVGİYLE ANIYOR

Pitt, Hollywood'daki ilk "yüksek profilli" ilişkisini Too Young To Die filmindeki rol arkadaşı Juliette Lewis ile yaşadı. Çift, 1989'dan 1993'e kadar flört etti. Ama Lewis üzerinde öyle derin izler bıraktı ki Pitt güzel oyuncu hala bu ilişkiden sevgi dolu bir şekilde söz ediyor.

ROL ARKADAŞI

Brad Pitt, kendisine şöhret kapılarını aralayan Thelma ve Louise filmindeki rol arkadaşı Geena Davis ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Pitt'den yaş olarak büyük olan Davis, bu ilişkiyi tamamen gizlemek istese de yine de bütün önlemlere rağmen sır olarak kalmadı.

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ADLARI BİRLİKTE ANILDI

Brad Pitt'in adının aşk söylentilerine karıştığı bir başka ünlü ise Legends of the Fall filminde birlikte oynadığı Julia Ormond. İkili, bu iddialar hakkında hiç konuşmadı, kamuoyu karşısına da asla el ele çıkmadı.

ARKADAŞ KALMAYA KARAR VERDİLER

Pitt ile Interview with the Vampire filminin setinde tanıştığı Thandie Newton kısa bir ilişki yaşadı. İkili daha sonra arkadaş kalmaya karar verdi.

'ONDAN AYRILDIĞIMA BABAM BİLE ÜZÜLDÜ'

Brad Pitt ile Gwyneth Paltrow, 1994 ile 1997 arasında çok konuşulan bir ilişki yaşadı. Paltrow'a "meleğim", " hayatımın aşkı" diye hitap eden Pitt ona evlenme teklifinde de bulundu. Çift, nişanlandı ama evlenmeden yollarını ayırdılar. Bu ilişki Paltrow'da da derin izler bıraktı. Bir söyleşide bu konuda şöyle konuşmuştu Paltrow: "Ona kesinlikle aşık olmuştum. Harikaydı, çok tatlıydı. Ayrıldığımızda babam da çok üzülmüştü." Paltrow, Brad Pitt ile tanıştığında 22 yaşında olduğunu ve aslında bunun evlilik kararı verilebilecek bir yaş olmadığını da sonradan fark ettiğini anlattı.

ANISTON İLE EVLENDİ

Brad Pitt 1998 yılında menajeri tarafından Jennifer Aniston ile tanıştırıldı. Çift, 2000 yılında evlendi. Fakat 2004 yılında Pitt, Angelina Jolie ile birlikte Mr and Mrs Smith filmini çekmeye başlayınca evlilikleri de bozuldu. Bunda Aniston'ın çocuk sahibi olmak istememesinin de etkili olduğu ileri sürüldü. Ama büyük olasılıkla asıl faktör Brad Pitt ile Angelina Jolie arasında doğan aşktı.

BRANGELINA DA TARİHE GÖMÜLDÜ

Pitt ile Jolie uzun bir birlikteliğin ardından 2014 yılında, altı çocuklarının da katıldığı bir törenle evlendi. Ancak bu evlilik, flörtleri kadar bile sürmedi. Çift, 2019 yılında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladı.