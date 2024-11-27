İhanetin bile yıkamadığı aşk canlı yayında başlamıştı... Zafer pozuyla noktayı koydu

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Daha ilk anda birbirlerinden hoşlandılar... Sonra o çıtı- pıtı güzel kadınla, uzun boylu, mavi gözlü, yakışıklı adam evlendi... Ama bu o kadar da kolay olmadı.

Çünkü genç adamın ailesi daha önce evlenip boşanmış bu genç kadını aileye yakıştıramadı. Yine de oğullarının "İzin vermezseniz çeker giderim" restine dayanamayıp onun aşkına boyun eğdiler.

Dünyanın izlediği bir törenle hayatlarını resmen birleştirdiler. İki tane kızları dünyaya geldi. Sonra sıradan bir ailede dünyaya gözlerini açan o genç kadının hayatını bir adım daha öne taşıyan başka bir gelişme oldu...

Bu arada... Evlendiği adam ülkesinin veliaht prensiydi... O, babasının yerine kral olarak tahta geçince bir zamanlar ailenin sıcak bakmadığı o kadın da bir anda ülkenin kraliçesi oldu.

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Bütün bunlar gerçekten de Külkedisi masalına benziyor, değil mi?

İşte o masalın kahramanı olan o güzel kadın, şimdi milyonların karşısına herkesin ortak yorumuyla "Bir tablo gibi" çıktı...

BİR ZAMANLAR HABER MERKEZİNİN EN GÜZEL KIZIYDI

Buraya kadar anlatılan İspanya kraliçesi Letizia'nın öyküsüydü...

Veliaht prens olduğu sırada evlendiği Felipe tahta çıkınca kendisi de kraliçe unvanı alan 52 yaşındaki Letizia dünden beri taçlı dünyanın gündeminin ilk sırasında..

Bunun nedeni de önümüzdeki mayıs ayında kutladıkları 20'nci evlilik yıl dönümü için verdikleri pozlar.

İşinin ustalarından biri olan Anne Leibovitz'in objektifi karşısına geçen çiftin yalnız başlarına verdikleri o pozlar gün yüzüne çıktı.

Kral Felipe, evlilik yıl dönümü için yapılan bu özel çekimde askeri üniformasını giydi. Onun bu görüntüsü zaten alışıldık bir durumdu.

Ama o çekimde asıl dikkatleri üzerine toplayan kişi karısı Letizia oldu.

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SİYAH VE KIRMIZI... TAM BİR TABLO GİBİ

Bedenini saran siyah bir elbise giyen Letzia, görünümünü de kırmızı renkte bir şalla tamamladı.

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Zaten dünyanın en güzel giyinen kadınlarından biri olarak nitelendirilen Letizia'nın bu görüntüsü de bir anda sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Son aylarda eski sevgilisi ve aynı zamanda eski eniştesi olan Jaime del Burgo'nun ortaya attığı "Felipe ile evliyken bile benimle görüşüyordu" iddialarıyla gündeme gelen Letizia, bu pozuyla bütün o tatsız olayları da tarihe gömdü.

Sosyal medyadaki hayranlarına bakılırsa, evlilik yıl dönümü pozunda kelimenin tam anlamında "tablo gibi" görünüyor Letizia.

Letizia ile Felipe'nin portreleri, İspanya Merkez Bankası'nın bir sergisi kapsamında çekildi. Sergi önümüzdeki yılın mayıs ayına kadar halka açık olacak. Sonra da bankanın, kraliyet resmi portreleri koleksiyonunda yerini alacak.

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91 yaşındaki deneyimli yazar Jaime Penafiel'in kaleme aldığı biyografide Letizia'nın eski sevgilisi Jaime Del Burgo dudak uçuklatan iddialarda bulunmuştu. Onun ileri sürdüğüne göre Letizia, Felipe ile evli ve hatta ilk bebeğine hamileyken bile kendisiyle görüşüyordu. Bu yılın ilk yarısında büyük skandal yaratan bu iddialara rağmen İspanyol kraliyet ailesi sessizliğini korudu. Letizia'nın, ünlü bir modacının imzasını taşıyan elbisesiyle çektirdiği bu portre de "Kraliçe'nin zafer pozu" olarak nitelendirildi.

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Letizia'yı bugünlere taşıyan hayatı 15 Eylül 1972'de İspanya'nın Oviedo kentinde başladı.

Tam adıyla Letizia Ortiz Rocasolano, daha gencecik yaşta baba mesleği olan gazeteciliğe yöneldi. Uzun süre TV muhabiri olarak çalıştı. Sonradan haber sunucusu oldu.

Onun 2002 yılında dönemin veliaht prensi Felipe ile tanışma şansını da mesleği sayesinde buldu. Asturias Prensi olan Felipe bir yemekte Letizia ile tanıştı.

O gece, TV kanalının görevlisi olarak Felipe'nin de bulunduğu yemekte yayın yapıyordu.

Aslında Letizia, sonradan eniştesi de olan Jaime del Burgo ile de flört ediyordu. Ama belli ki Felipe'nin ilgisine de kayıtsız kalmadı.

Oysa Jaime ile ilişkileri ciddiydi. Hatta o sırada genç bir adam olan Jaime, cebinde nişan yüzüğü bile taşıyordu.

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Letizia başlarda Felipe ile flört edip etmeme konusunda bir süre kararsız kaldı ileri sürülenlere göre. O sırada bir arkadaşına "Felipe çok yakışıklı ama ben kıvırcık saçlı adamları sevmiyorum" dediği de iddia edilenler arasında.

Ama bir gece buluştuklarında Letizia ona mesleğini bırakmasını gerektiren biriyle tanıştığını söyledi.

Sonra da Jaime ile Letizia sadece arkadaş olmaya karar verdiler.

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FELİPE ANNE VE BABASINA REST ÇEKTİ: YA EVLENİRİM YA GİDERİM

Jaime Penafiel'in sayfalarındaki bomba iddialarıyla gündem yaratan Letizia biyografisinde ileri sürdüğüne göre o dönemde kral olan Felipe'nin babası Juan Carlos ile eşi Sofia oğullarının Letizia ile evlenmesine başta onay vermedi.

Hatta babası Juan Carlos, oğlu Felipe'yi "Monarşi'yi yıkacaksın" diye azarladı. Ama Felipe buna boyun eğmedi. "Ya onunla evlenirim ya da tahttan feragat ederim" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine Kral ile karısı, oğullarının isteğini kabul etmek zorunda kaldı.

Yeri gelmişken ailenin neden bu evliliğe karşı çıktığını da hatırlatalım... Çünkü Letizia soylu olmayar bir aileden geliyordu.

Daha da ötesinde geçmişte bir başkasıyla evlenip boşanmıştı. Bunlar yüzünden Juan Carlos ve karısı Sofia onu aileye yakıştıramadı.

Sonradan kız kardeşi ile evlenen eski sevgilisi Jaime del Burgo'nun ileri sürdüğüne göre Letizia, Felipe ile evlenmeden bir gece önce onunla bir restoranda buluştu.

Elini tuttu ve "Neden bana evlenme teklif etmedin? Lütfen beni bırakma" dedi. Ertesi gün Jaime eski sevgilisi Letizia ile Felipe'nin düğününde konuklar arasında yer aldı.

20 YIL ÖNCE EVLENDİLER

Letizia ile Felipe, 2004 yılında bütün dünyanın tanık olduğu bir törenle hayatlarını birleştirdi...

Özetle, gayet olaylı bir şekilde başlayan Letizia ve Felipe evliliği öyle ya da böyle sürüyor. Çift, konumları gereği bütün bu ihanet söylentilerine asla yanıt vermiyor...

Letizia ile Felipe'nın 19 yaşında Leonor ve 17 yaşında Sofia adında iki tane kızı bulunuyor. Veliaht prenses olan kızları Leonor'un şöhreti de onları çoktan geride bırakmış durumda.





Felipe ile Letizia bir canlı yayın sırasında resmen tanıştılar. Sonra da aralarında bir aşk doğdu ve bugünlere kadar geldiler.