YÄ±llar Ã¶nce aÅŸktan kaÃ§amayan iki genÃ§ vardÄ±: Bu kez onlarÄ± Ã§ok acÄ± bir Ã¶lÃ¼m buluÅŸturdu: GÃ¶zyaÅŸlarÄ±na buruk gÃ¼lÃ¼msemeler karÄ±ÅŸtÄ±

KÄ±vÄ±rcÄ±k sarÄ± saÃ§larÄ±, iri mavi gÃ¶zleri ve bebeksi yÃ¼z hatlarÄ±yla Ä±ÅŸÄ±ldayan genÃ§ bir oyuncu ile sevimli mi sevimli rol arkadaÅŸÄ±, kamera arkasÄ±ndaki ustayla birlikte yÄ±llar akÄ±p geÃ§se de unutulmaz bir iÅŸe imza attÄ±lar birlikte.

Bu romantik komedi, iÅŸte bu kadar etkiledi milyonlarÄ±... Zaten Ã§oktan sinema tarihinin sayfalarÄ± arasÄ±nda yerini aldÄ± bile.

Tabii ki oyuncularÄ± iÃ§in de kariyerlerinde Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. Hala birÃ§ok kiÅŸi onlarÄ± o filmdeki karakterleriyle hatÄ±rlÄ±yor.

Ä°ÅŸte o filmin, artÄ±k orta yaÅŸÄ± geride bÄ±rakmak Ã¼zere olan iki baÅŸrol oyuncusu Ã¶nceki gece yeniden bir araya geldi. Her ne kadar buna sebep olan trajik bir hatta iki Ã¶lÃ¼m olsa da bu hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ buluÅŸma da iz bÄ±raktÄ±.

FÄ°LMÄ°N HEM GÃœZEL HEM TRAJÄ°K HATIRALARI VAR

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z film, Harry, Sally ile TanÄ±ÅŸÄ±nca ya da orijinal adÄ±yla sÃ¶ylersek When Harry Met Sally.

Rob Reiner'Ä±n yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi filmin ana karakterlerini Meg Ryan ile Billy Crystal canlandÄ±ryordu. Filmde Stra Wars (YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ±) ile tanÄ±nan Carrie Fisher, Bruna Kirby'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu bir kadro rol alÄ±yordu.

Sinemaverlerin acÄ±yla hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± gibi bu Ã¼nlÃ¼ filmin yÃ¶netmeni Rob Reiner, geÃ§en yÄ±l inanÄ±lmaz bir cinayete kurban gitti. Hem de karÄ±sÄ± Michelle Reiner ile birlikte. Ãœstelik de onlarÄ± 32 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Nick'in bÄ±Ã§aklayÄ±p Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Nick Reiner bu suÃ§lamayÄ± reddetse de davasÄ± hala sÃ¼rÃ¼yor.

KarÄ±sÄ±yla birlikte bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Reiner'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi Harry Sally ile TanÄ±ÅŸÄ±nca'nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± Meg Ryan ile Billy Crystal, Ã¶nceki gece yapÄ±lan 98'nci Oscar Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reninde onun anÄ±sÄ±na bir araya geldi.

Bu acÄ± buluÅŸma, yine de filmin hayranlarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼ne buruk da olsa bir gÃ¼lÃ¼mseme yerleÅŸtirdi.

BaÅŸrollerini Meg Ryan ile Billy Crystal'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Harry Sally ile TanÄ±ÅŸÄ±nca, 90'larda romantik komedilerin yeniden doÄŸuÅŸunu saÄŸladÄ±.Â

Crystal o buluÅŸmada baÅŸka projelerde de birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Rob Reiner hakkÄ±nda "Onun filmleri, insan var oldukÃ§a var olacak... Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar bizi bazen gÃ¼ldÃ¼ren, bazen aÄŸlatan, herkesi Ã§ok daha insancÄ±l olmaya yÃ¶nlendiren ayrÄ±ntÄ±larla ilgiliydi" dedi.

Birlikte Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ karÄ±sÄ± Michelle Reiner hakkÄ±nda da "Michelle hayatÄ±na girdiÄŸinde Rob da durdurulamaz biri haline geldi. O sadece usta bir fotoÄŸrafÃ§Ä± ya da filmlerin yapÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸildi aynÄ± zamanda Rob'un yorulmak bilmeden Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir enerji kaynaÄŸÄ±ydÄ±."

Billy Crystal, Rob Reiner'Ä± dair anma konuÅŸmasÄ±nÄ± "Onunla Ã§alÄ±ÅŸma, onu tanÄ±ma ve sevme ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±na sahip olan bizlerinz sÃ¶yleyebileceÄŸi tek ÅŸey ÅŸu: Dostum, kaleye baskÄ±n yaparken ne kadar eÄŸlendik!" sÃ¶zleriyle tamamladÄ±.

O bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¶zleri sÃ¶ylerken rol arkadaÅŸÄ± Meg Ryan da Crystal ile el ele ve duygularÄ±na gÃ¼Ã§lÃ¼kle hakim olur halde ona eÅŸlik etti.

Crystal, Reiner'Ä±n filmlerinin, insanlÄ±k durdukÃ§a duracaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi konuÅŸmasÄ±nda.





Rob Reiner karÄ±sÄ± Michelle ile birlikte evinde bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu durum bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok yarattÄ±.

ROMANTÄ°K FÄ°LMLERÄ°N PRENSESÄ° OLDU

Harry Sally ile TanÄ±ÅŸÄ±nca filmi Hollywood'un unutulmaz yapÄ±mlarÄ±ndan biri olarak tarihe geÃ§ti. AynÄ± zamanda Meg Ryan'a da "romantik filmlerin prensesi" unvanÄ±nÄ± kazandÄ±rdÄ±.

Ryan, sonrasÄ±nda Sleepless in Seattle (Sevginin BaÄŸladÄ±klarÄ±) Youâ€™ve Got Mail (MesajÄ±nÄ±z Var) gibi romantik filmlerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. ArtÄ±k mesleÄŸine eskisi kadar aÄŸÄ±rlÄ±k vermese de Ryan, hala bir deÄŸil birkaÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n hafÄ±zasÄ±nda bu unvanÄ±nÄ± koruyor.

Meg Ryan bu Ã¼nlÃ¼ filmde rol aldÄ±ÄŸÄ±nda 28, Billy Crystal'in da 41 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Crystal ÅŸu anda 78, Ryan da 64 yaÅŸÄ±nda.

NEREDEYSE BU ROLÃœ GERÄ° Ã‡EVÄ°RECEKTÄ°

Bu arada bir hatÄ±rlatma daha yapalÄ±m... Meg Ryan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce verdiÄŸi rÃ¶portajda neredeyse filmdeki Sally rolÃ¼nÃ¼ geri Ã§evirecekti.

Bunun nedeni de o sÄ±rada kendisine Steel Magnolias (Ã‡elik Manolyalar) iÃ§in teklif gelmiÅŸti. Ama Ryan, Harry Sally ile TanÄ±ÅŸÄ±nca filminden de teklif alÄ±nca onu seÃ§ti.

AslÄ±nda bu durum aynÄ± zamanda Julia Roberts'Ä±n kariyeri iÃ§in de iyi oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ryan reddedince onun yerine Julia Roberts, Ã‡elik Manolyalar filminde rol aldÄ±.

'KADIN VE ERKEK ARKADAÅž OLABÄ°LÄ°R MÄ°?' Åžoke edici bir ÅŸekilde hayattan koparÄ±lan Rob Reiner'Ä±n unutulmaz Harry Sally ile TanÄ±ÅŸÄ±nca (When Harry Met Sally) adlÄ± filmini henüz izlememiÅŸ ya da belki yeniden izlemek isteyenler için de bir hatÄ±rlatalÄ±m. Reiner'Ä±n senaryosunu da Nora Ephron ile birlikte kaleme aldÄ±ÄŸÄ± film, adÄ±ndan da belli Sally ve Harry adlÄ± iki gencin öyküsü üzerine kurulu. AslÄ±nda, aynÄ± üniversitede okuyan ama o sÄ±rada hiç karÅŸÄ±laÅŸmayan iki gencin 12 yÄ±la yayÄ±lan öyküsü üzerine kurulu film. "KadÄ±n ile erkeÄŸin arkadaÅŸ olup olamayacaÄŸÄ±" sorusunun yanÄ±tÄ±nÄ± da "yaÅŸayarak" bulurlar sonuçta.

