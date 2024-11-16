Partiye gitmedi, kıyafetini gösterdi... Yine karnı burnunda ortaya çıktı

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Tam da aynı şekilde nişanlısıyla yollarını ayırdığı konusunda söylentiler çıkmıştı ki önce onunla el ele bir partide görüntülendi. Bunun üzerinden az bir zaman geçmişti ki bu kez de onunla birlikte bir bebek beklediklerini açıkladı.

Sonraki adımı ise aslında hamileliğinin öyle sanıldığı kadar yeni olmadığını gözler önüne seren fotoğraflarını iş arkadaşının sosyal medya sayfasından paylaşmak oldu.

Özetle, yıllar önce yaptığı gibi bir kez daha karnı burnunda ortaya çıktı!

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Bu konudaki ilginç özelliğini anlattığımız bu ünlü Megan Fox'un ta kendisi!

Brian Austin Green ile yaptığı ilk evliliğinden üç tane çocuğu bulunan 38 yaşındaki Fox, şimdi de nişanlısı Machine Gun Kelly ile bir bebek bekliyor.

Bu mutlu haberi de geçtiğimiz hafta içinde sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla duyurdu güzel oyuncu.

Ardından nişanlısı Machine Gun Kelly ile birlikte GQ dergisinin düzenlediği partiye gitti... Daha doğrusu partinin yapıldığı mekanın kapısına kadar ulaştı, ama orada nişanlısıyla vedalaştı, onu partiye bıraktı ve kendisi otomobilde bekledi.

Diğer yandan eğer bu partiye gitseydi nasıl görüneceğini de makyaj sanatçısı arkadaşı Jenna Kristina'nın sosyal medya sayfasından paylaşılan pozlarıyla gözler önüne serdi.

MEĞER HAMİLELİK ÇOK YENİ DEĞİLMİŞ

Fox, o pozları verirken özellikle karın kısmını gözler önüne seren şeffaf ayrıntılar içeren siyah bir elbise vardı.

Bu arada her ne kadar dördüncü bebeğini beklediğini kısa süre önce açıklamış olsa da aslında hamileliğinin o kadar da yeni olmadığı da Megan Fox'un karnının büyüklüğünden anlaşılıyordu.

Bu bebek hem Megan Fox, hem de nişanlısı Machine Gun Kelly için çok önemli.

Çünkü geçen yıl da Fox, hamile kalmış ancak cinsiyetinin kız olduğu belirlenen bebeğini daha dünyaya getiremeden kaybetmişti. Bu düşüğün ardından duygusal olarak sarsılan Fox, nihayet amacına ulaşmak üzere.

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MUTLU HABERİ DE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Megan Fox bu mutlu haberi zaman zaman kullandığı sosyal medya hesabından duyurdu. Verdiği pozla giderek büyüyen karnını gözler önüne seren güzel oyuncu "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Hoş geldin" diye yazdı.

Fox, hamilelik testini de takipçileriyle paylaştı. Nişanlısını etiketleyen güzel oyuncu bu şekilde bebeğin babasının da Machine Gun Kelly olduğunu onayladı.

ESKİ EVLİLİĞİNDEN ÜÇ TANE ÇOCUĞU VAR

38 yaşındaki Megan Fox, ilk evliliğini Brian Austin Green ile yaptı. Bu evlilikten şu anda 11 yaşında olan Noah, 9 yaşında Bodhi ve 7 yaşında Journey adında üç çocuk sahibi oldu.

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Hatta bu üçüncü bebeğin dünyaya gelişi de olaylıydı. Çünkü o dönemde iki tane çocukları olan Green ile Fox'tan bir ayrılık haberi gelmişti. Sonra ikisi de sessizliğe gömüldü.

Fakat Megan Fox katıldığı bir etkinlikte karnı burnunda ortaya çıkarak herkesi şaşırttı. Ayrılık açıklaması yaptıkları için önce herkes bebeğin babasının Fox'un hayatına giren yeni sevgilisi olduğunu düşündü.

Ama sonra gerçek ortaya çıktı. O bebeğin babası da Brian Austin Green'di.

Bu gelişme üzerine çift evliliklerine bir şans daha vermişti. Ama üçüncü çocuğun doğumu da evliliği kurtarmaya yetmedi. Green ile Fox yollarını ayırdı.

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Bu arada Machine Gun Kelly'nin de ilk kez baba olmayacağını hatırlatalım. Gerçek adı Colson Baker olan sanatçının, Emma Cannon'dan şu anda 15 yaşında olan Casie adında bir kızı bulunuyor.

NİŞANLISINDAN HAMİLE KALMIŞ AMA BEBEĞİNİ 10 HAFTALIKKEN KAYBETMİŞTİ

Zaten kısa bir süre sonra Megan Fox, bir şarkısının klibinde oynadığı Machnne Gun Kelly ile aşk yaşamaya başladı. Kısa süre önce ayrıldıkları haberi gelse de çift, birlikte katıldıkları partide bunu yalanladı.

Megan Fox, geçen yıl yayınlanan Pretty Boys Are Poisonous adlı şiir kitabının tanıtımı sırasında Machine Gun Kelly ile ilişkisinden hamile kaldığını ancak 10'uncu haftaya ulaştığı sırada düşük yaptığını itiraf etti.

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Hatta o kitabında doğurmadan kaybettiği kızına ithaf ettiği dizeler de yer alıyordu.

Megan Fox, o dönemde konuk olduğu Good Morning America adlı sohbet programında bu konuda bir açıklama yapmıştı.

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'ÇILGINCA BİR YOLCULUK'

Fox, henüz doğmamış kızıyla vedalaşmasının hayatı boyunca yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini" anlattı.

Megan Fox programda, düşük yapmasının hem nişanlısı Machine Gun Kelly hem de kendisi için çok zor olduğunu anlattı. Fox "Bu durum bizi hem birlikte hem de ayrı ayrı çılgınca bir yolculuğa çıkardı" diye konuştu.

O acı olayın ardından sürekli olarak "Neler oluyor?", "Bu ne anlama geliyor?" diye sorup durduklarını belirtti.

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DOĞMAMIŞ BEBEĞİNE BİR ŞİİRLE SESLENDİ

Megan Fox, şiir kitabında bu acı olaydan esinlenerek kızına yazdığı şiire de yer verdi. Fox şiirinde yatağın yanında bir ultrason makinesi olduğunu yazdı şiirinde. Sonra da kaybettiği kız bebeğinin 10 hafta ve bir günlük olduğunu ekledi.

Megan Fox, doğmadan veda etmek zorunda kaldığı kızına "Elini tutmak istiyorum... Gülüşünü duymak istiyorum. Ama şimdi elveda demem gerekiyor.. Gözlerimi kapatıyorum ve onlar seni içimden söküp alırken, seni göğsüme sımsıkı bastırarak tuttuğumu hayal ediyorum..:" dizeleriyle seslendi.

Megan Fox bu ilk kitabının tanıtımında "Bütün hayatımı bazı adamların sırlarını saklayarak geçirdim. Onların günahlarının ağırlığını taşımaktan vücudum ağrıyor. Özgürlüğüm bu sayfalarda yaşıyor ve umarım burada yazdıklarım başkalarına mutluluklarını geri alma konusunda ilham verebilir" diye yazdı.